Las nuevas piezas de Aston Martin "no cambiarán el panorama" para Alonso

El equipo Aston Martin llega al Gran Premio de Estados Unidos 2024 de Fórmula 1 con una nueva serie de componentes en su monoplaza, aunque para Fernando Alonso no será algo que cambie demasiado. El español habló con los medios de comunicación antes de saltar a la pista, y en el momento en el que le cuestionaron sobre la importancia de las piezas, explicó todo va enfocado hacia la próxima campaña.

"No creo que las expectativas puedan ser demasiado altas, tenemos algunas piezas nuevas pero no cambiarán el panorama. Creo que, a estas alturas del campeonato, todas las mejoras son bastante pequeñas, todas ellas están en línea con lo que el coche de 2025 está viendo en el túnel, así que es más una especie de prueba y rendimiento", continuó. "Para nosotros es importante mantener la buena comprensión del monoplaza, que creo que empezamos a tener después del Gran Premio de Hungría, y ese es quizá el principal objetivo para este fin de semana, intentar tener una buena correlación y ver que todas las piezas nuevas hacen lo que esperamos de ellas, pero como he dicho, en términos de rendimiento y posiciones en, no creo que vaya a ser un cambio en el juego para nadie".

Tras ello se le cuestionó sobre si tenía razones para pensar que la correlación de los nuevos componentes irían bien, además de que era optimista: "Creo que sí, que después de Budapest entendimos algunas de las direcciones que tomamos en el pasado y por qué no se correlacionaba adecuadamente en la pista, y ese paquete fue una buena señal de lo que queríamos lograr, esto es solo una continuación de eso".

"Así que creo que somos razonablemente optimistas de que la correlación será buena, veremos lo que queremos ver, pero en términos de rendimiento, como he dicho, cuando estás en esta parte del campeonato, todas las ganancias son muy pequeñas, el resto de equipos está aportando mejoras también, por lo que mantienes la posición", continuó.

Además, el Gran Premio de Estados Unidos 2024 de Fórmula 1 tendrá el formato al sprint, en donde los pilotos solo disfrutarán de una sesión de entrenamientos libres para probar antes de saltar a la clasificación: "Es muy difícil, pero es igual para todos, así que creo que hay que tener en cuenta que quizá nadie esté al 100%".

"Llegaremos a la carrera con algunas incógnitas porque no daremos suficientes vueltas en tres entrenamientos. Y si lo hacemos, la pista no es la misma a la del domingo, pero deberíamos tener muchos compuestos y muchas estrategias para cubrir cualquier cosa inesperada, así que creo que la mayor preocupación de todos es optimizar el rendimiento del monoplaza", sentenció.

