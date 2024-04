La vuelta de Norris para la 'pole spint' en China fue "a todo o nada"

A Lando Norris se le anuló su penúltima vuelta cronometrada por exceder los límites de la pista en la curva 16, pero su 1:57.940 fue imbatible al final de la clasificación al sprint sobre mojado.

Esa vuelta también fue invalidada inicialmente por los límites de la pista, ya que el de McLaren se había salido en la última curva de la vuelta anterior, pero se demostró que había perdido tiempo en lugar de ganarlo en esa vuelta y se le devolvió, lo que generó algo de polémica.

Norris explicó que tuvo que seguir presionando al máximo a pesar de las condiciones traicioneras, ya que la temperatura de los neumáticos era vital para encontrar cualquier mejora en un circuito de Shanghái con notables cambios en el asfalto.

"Ha sido complicado", dijo Norris tras la clasificación corta. "Siempre estás nervioso en una sesión así, sobre todo en la clasificación cuando sabes que va a llover. Sé que estaba bastante contento con cómo iba en seco; creo que hemos tenido un buen ritmo durante todo el fin de semana hasta ahora".

"Así que me puse un poco nervioso, pero las condiciones eran tan difíciles que tienes que arriesgar mucho, tienes que empujar, aumentar la temperatura de los neumáticos y así sucesivamente".

"Pero he sido rápido, he ido alcanzando a los Ferrari, así que he tenido que ir reculando. No hice las dos primeras vueltas del todo bien y al final hice una buena: lo suficientemente buena como para acabar en la pole. Así que estoy muy contento. Es triste que no sea en una clasificación para la carrera del domingo, pero es suficiente, está bien".

"Las dos primeras vueltas he abortado, así que estaba como: la última vuelta es todo o nada. Pero cada vez estaba más mojado. Así que las condiciones de las dos últimas vueltas eran mucho peores".

"Estaba un poco nervioso y cometí algunos errores, empecé a hacer bastante aquaplaning. Pero es divertido. Te acelera el corazón. Acabar en lo más alto es exactamente lo que queríamos", añadió.

Lando Norris, McLaren MCL38 Foto: Mark Sutton

Lando Norris explicó que no tiene "ni idea" de lo que le espera en la sprint del sábado, sobre todo teniendo en cuenta que sólo ha habido una única sesión entrenamientos libres.

Cree que si vuelve a llover, McLaren estaría en una buena posición, pero que el equipo había conseguido una puesta a punto decente para todas las condiciones a pesar de las expectativas de sufrir en China.

"Hemos hecho algunos de nuestros deberes esta mañana; hemos dado algunas vueltas consecutivas para intentar entender el coche, pero también depende de cómo esté el tiempo. Todavía hay posibilidades de que llueva mañana".

"Si es así, creo que nuestras opciones son buenas. Pero la carrera es muy diferente a la clasificación".

"Estoy seguro de que mañana todo el mundo se pondrá un poco al día. Pero el ritmo es bueno tanto en seco como en mojado y creo que estamos en una buena posición. Es un poco una sorpresa, pero estoy muy contento de que el equipo haya hecho un buen trabajo, el monoplaza da buenas sensaciones. Y yo también estoy cómodo al volante. Y eso está dando sus frutos", concluyó.

Galería: las mejores fotos del viernes de F1 en el GP de China

99

