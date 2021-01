Norris explica el 'tono más serio' adoptado en redes sociales

Norris llamó la atención en los primeros años de su carrera por sus publicaciones humorísticas y entretenidas en las redes sociales, y continuó así en su primera temporada en la Fórmula 1, en 2019.

Pero el piloto de McLaren dijo después de ese año que quería ser menos bromista en su segundo curso, ya que consideraba que había áreas en las que podía concentrarse más.

Reflexionando sobre su cambio de filosofía en las redes sociales en 2020, Norris explicó cómo optó por no tomarse a la ligera los problemas sufridos, como pudo haber hecho en el pasado.

"En general, diría que ha habido muchas menos veces y muchas menos cosas, supongo que sobre todo las que publico en las redes sociales, que hayan sido una broma", dijo Norris a Motorsport.com.

"Se trata de lo que decido publicar después de la carrera. Cuando tenía un día difícil, en 2019 siempre me lo tomaba como una broma, o lo mostraba como una broma con mis comentarios en redes sociales y demás".

"A veces, en 2020 preferí escribir 'día difícil, vamos a por lo siguiente'. Y es tan simple como eso".

"Pero es que eso es exactamente lo mismo que haría en la vida real, fuera de las redes sociales: ir a la fábrica, trabajar en la próxima carrera y tratar de averiguar qué salió mal. Sin embargo, hasta 2019 simplemente publicaba una broma al respecto en las redes sociales".

"A la gente le encanta eso, pero también pueden pensar 'oh, trabaja poco, por eso no le va lo suficientemente bien, porque es demasiado bromista".

"Así es la vida, supongo, y así es como funcionan las redes sociales, esa es la imagen que la gente pinta de ti".

Norris logró su primer podio en la F1 en la primera carrera de la temporada 2020 en Austria, y logró casi el doble de puntos que en 2019, lo que ayudó a McLaren a alcanzar el tercer lugar en el campeonato de constructores.

El inglés dijo que aun así recibió algunos comentarios de que no estaba trabajando lo suficiente por lo que mostraba en redes sociales, pero dijo que todos los miembros del equipo sabían cómo trabajaba y lo comprometido que estaba.

"Todavía leo cosas similares de mucha gente sobre que soy demasiado bromista y no trabajo lo suficiente, etc.", explicó Norris. "Pero dentro del equipo, la gente sabe lo que hago, y en mi opinión eso es todo lo que importa. Yo sé lo duro que trabajo".

"En 2020 he publicado más cosas tipo, 'cabeza abajo, vamos a por la siguiente carrera', y eso es todo. No he hecho bromas al respecto, y la gente así pensará de manera diferente y dirá que estoy trabajando mejor y que estoy haciendo un mejor trabajo".

"Con cada cosa que publico, la gente se crea su propia idea. En 2020 he trabajado de manera muy similar, pero lo he gestionado de manera diferente en redes".

"Eso es simplemente lo que he hecho, pero sigo siendo quien soy dentro del paddock, todavía digo lo que pienso, todavía me río, porque me río de las bromas porque son divertidas. No intento ser alguien falso y alguien que no soy".

