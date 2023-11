Norris, irónico con Pérez tras su incidente: "Impresionante"

En la última cita de la temporada, Sergio Pérez intentó meterse por el interior de Norris en la frenada de la chicane de las curvas 6-7 del Circuito Yas Marina en una lucha por el cuarto puesto en la vuelta 47, a 11 del final. Pero el piloto de Red Bull Racing pareció necesitar dos intentos para entrar en el vértice, y la corrección posterior hizo que Pérez chocara contra la rueda delantera izquierda del McLaren MCL60.

Sergio Pérez recibió una penalización de cinco segundos por el incidente, lo que le hizo caer de la segunda posición - Max Verstappen había liderado el doblete de su equipo - y cayó al cuarto puesto por delante precisamente de Lando Norris.

Norris reconoció sarcásticamente que fue "impresionante" por parte de Pérez tocarse, ya que había permitido que el piloto mexicano se quedara con la posición.

Reflexionando sobre lo ocurrido, el de McLaren F1 dijo: "Estaba delante en el vértice. Intenté dejarle pasar".

"Estaba a cuatro coches del vértice. Aún así chocó contra mí... impresionante. Literalmente intenté dejarle pasar y de alguna manera se estrelló contra mí".

Finalmente, Pérez tuvo que declarar ante los comisarios de la FIA por calificar su decisión de "broma", después de una racha "muy mala" de decisiones en los despachos en 2023.

Eso contravenía el Código Deportivo Internacional, y tras haber presentado una "disculpa genuina" (así se definió en el comunicado) le impusieron solo un warning.

Con su quinto puesto en el GP de Abu Dhabi, Norris terminó sexto en el mundial, un punto por detrás de Fernando Alonso (séptimo en la carrera) y de Charles Leclerc (segundo en Abu Dhabi).

En cuanto a la pérdida de la cuarta plaza en el campeonato de pilotos, Norris dijo: "¿Si lo tengo en la cabeza? Sí. ¿Me habría encantado ser cuarto? Sí"

"Pero Charles me adelantó, así que no pude hacer nada al respecto. Ha hecho un fin de semana muy bueno".

"Si no eres primero en realidad eres último, así que no me molesta demasiado... no cambia nada, no cambia mi mentalidad de ninguna manera".

Norris añadió que no había podido luchar con ellos debido a la falta de ritmo de carrera, causada por los continuos problemas de McLaren en las curvas a baja velocidad y agravada por los neumáticos Pirelli, propensos al sobrecalentamiento.

Así lo explicó: "Los sitios en los que estábamos teniendo problemas estaban claros, eran sólo las curvas de muy baja velocidad: curvas 5, 6, 7 y luego 12, 13, 14. Casi todas las curvas, vaya".

"Para ser sincero, esperábamos un poco más con las temperaturas más frías. Así que sin duda nos faltaba algo".

"Pero debido a la falta de ritmo, tuve que apretar mucho para mantener el ritmo de los Mercedes y de los Ferrari. Cuando hice eso, destrocé los neumáticos muy rápidamente".