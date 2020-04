Norris respalda la idea de correr en dirección contraria en Silverstone

La semana pasada, el responsable de Silverstone, Stuart Pringle, aseguró a Sky Sports que el circuito estaba abierto a acoger varias carreras y que "nada se puede descartar" respecto a correr en diferentes configuraciones, si eso ayudaba a la F1 a configurar un calendario para 2020, tras los nueve aplazamientos por el coronavirus.

En respuesta a un artículo con las palabras de Pringle, Norris respondió en Twitter "¡Silverstone al revés! Dios mío, siiiii" y dijo a Motorsport.com que "había estado pensando en ello y vi una vuelta onboard de alguien que lo probó en dirección contraria y parece diferente, bastante complicado".

El de McLaren prosigue: "Así que llegas a Becketts, Maggotts en dirección contraria. Pero parece complicado y diferente. No sé qué papel jugaría esto en cuanto a la competitividad de las carreras, porque tienes bastantes curvas de alta velocidad, antes de salir a las rectas, en guar de curvas lentas".

"Quizás fuera un poco complicado adelantar o quizá sería fácil, no estoy demasiado seguro. Pero sería guay".

"Creo que es más el hecho de tener más grandes premios en Gran Bretaña, tal vez más carreras como local... es mejor para todos nosotros en McLaren y, por supuesto, para mí mismo. Y a los fans británicos, creo que les encantaría tener más carreras".

"Así que sí, apuesto por ello si la F1 puede permitirlo y Silverstone puede hacerlo; creo que es una gran oportunidad".

Cuando se le preguntó la posibilidad de usar más circuitos de F1 en dirección contraria, respondió: "No creo que puedas usarlos todos en dirección contraria. Algunos están diseñados en términos e seguridad para correr en una dirección, ya sabes, y tienes una larga recta que lleva a una horquilla cerrada que no tendría escapatoria porque no está diseñada en sentido contrario".

"Pero cuando pienso en Silverstone, en cierto modo, no sé si habrá cosas que tendrán que cambiar, pero todo encaja mejor y tiene escapatorias y espacio para poder hacerlo. En algunos otros circuitos será imposible. Algunos están diseñados de manera específica y por eso no puedes hacerlos todos en dirección contraria".

¿Cómo sería una vuelta a Silverstone en dirección contraria?

¿Y a Albert Park?

Galería Lista 1 Pescara 1 / 72 Foto de: LAT Images GP de Pescara (Italia) 1957 1 carrera Situado entre las ciudades de Spoltore, Cappelle, Montesilvano y Pescara, era un circuito extremadamente rápido gracias a sus dos inmensas rectas, pero también incluía un sinfín de curvas. El circuito transitaba por las calles de la localidad, y era el trazado más largo del mundo, superando a Nürburgring. 2 Ain-Diab 2 / 72 Foto de: LAT Images GP de Marruecos 1958 1 carrera Situado en los suburbios de Casablanca, este circuito seguía los bulevares de la ciudad, y era bastante rápido. No había suficientes medidas de seguridad para este gran premio, y la muerte de Lewis Evans hizo que la Fórmula 1 no volviera. 3 AVUS 3 / 72 Foto de: LAT Images GP de Alemania 1959 1 carrera Situado en los suburbios occidentales de Berlín, este circuito fue inaugurado el 25 de septiembre de 1921. Las letras A.V.U.S. significan Automobil Verkehr und Übung Strass (concesionarios de automóviles y pista de prácticas). 4 Monsanto 4 / 72 Foto de: LAT Images GP de Portugal 1959 1 carrera Situado en las afueras de Lisboa, y más concretamente en el Parque de Monsanto, este circuito acogió una sola carrera. Se componía de una amplia cantidad de curvas, pero tenía importantes inconvenientes. No sólo las vías de tranvía en la pista eran molestas para los pilotos, sino que la carrera también estaba programada para el atardecer con el fin de evitar el sol del mediodía. 5 Circuito Bugatti (Le Mans) 5 / 72 Foto de: LAT Images LGP de Francia 1967 1 carrera Situado en el circuito de las 24H de Le Mans, el circuito Bugatti fue diseñado por Charles Deutsch. El trazado albergó sólo una carrera del Campeonato del Mundo en 1967. Tuvo lugar tres semanas después de las 24 Horas de Le Mans y, por lo tanto, los aficionados no acudieron en gran número. Este gran premio no resultó ser atractivo y a los pilotos no les gustó mucho. Denny Hulme lo llamó "Mickey Mouse" por su forma. 6 Dallas Fair Park 6 / 72 Foto de: Williams F1 GP de Estados Unidos 1984 1 carrera Situado en las calles de la ciudad, el Dallas Fair Park era un circuito urbano dividido por avenidas y no se adaptaba a la Fórmula 1, a pesar de tener una ruta más interesante que la de Detroit. 7 Donington Park 7 / 72 Foto de: Sutton Motorsport Images GP de Europa 1993 1 carrera Situado a 13 km al sureste de Derby, el circuito de Donington Park, creado en 1935, vio a los poderosos Audi y Mercedes competir en estos años de preguerra. Fue galardonado con la Fórmula 1 en el Gran Premio de Europa de 1993 y por ser estrecho no fue del agrado de los pilotos. Sin embargo, la carrera fue emocionante debido a la lluvia. 8 Riverside 8 / 72 Foto de: LAT Images GP de Estados Unidos 1960 1 carrera Situado en California, a 50 km al este de Los Ángeles, el Riverside International Raceway, fue inaugurado en 1957, acogió por primera vez la Fórmula 1 en 1958 para una carrera de exhibición. La categoría regresó a Riverside en 1960, siendo la única edición oficial. 9 Sebring 9 / 72 Foto de: Hazel PR GP de Estados Unidos 1959 1 carrera Ubicado en Florida, a 220 km al noroeste de Palm-Beach, el Sebring International Raceway fue trazado en un antiguo aeródromo militar en 1950. Es un circuito que fue de poco interés para la Fórmula 1 porque es más famoso por sus carreras de resistencia. 10 Zeltweg Flugplatz 10 / 72 Foto de: LAT Images GP de Austria 1964 1 carrera Cerca de Knittelfeld, el circuito Zeltweg Flugplatz tiene forma de L al revés, y estaba situado en el aeródromo militar Zeltweg. Tenía cuatro rectas y fue el primer circuito que acogió la Fórmula 1 en Austria. 11 Aïda 11 / 72 Foto de: Sutton Motorsport Images GP de Japón 1994 2 carreras Situado cerca de Okayama y escondido en un bonito entorno, en el corazón de un paisaje montañoso y muy arbolado, el Okayama International Circuit es muy atractivo visualmente y es adecuado para las carreras de turismos. 12 Caesars Palace de Las Vegas 12 / 72 Foto de: LAT Images GP de Las Vegas 2 carreras Situado en la ciudad de Las Vegas, su diseño fue diseñado en el estacionamiento del famoso Casino "Caesars Palace". Este circuito se parecía más a una pista de karting que a un circuito de Fórmula 1. No favorecía los adelantamientos y giraba en sentido contrario a las agujas del reloj. 13 Mont-Tremblant 13 / 72 Foto de: Sutton Motorsport Images GP de Canadá 1968 2 carreras Situado a 145 km al norte de Montreal, este circuito debe su nombre a la cercana montaña del mismo nombre. Su nombre real es "Holy Jovite". Su trazado fue inaugurado en 1964. Una pista lenta y dañada debido al duro invierno canadiense no ayudó y solo acogió dos grandes premios. 14 Nivelles 14 / 72 Foto de: LAT Images GP de Bélgica 1972 2 carreras Situado a 30 km al suroeste de Bruselas, Complexe Européen de Nivelles-Baulers era un circuito aburrido, con un recorrido poco interesante. Desafortunadamente, no hay mucho que decir excepto que fue sede de dos grandes premios. Este circuito ya no existe. 15 Pedralbes 15 / 72 Foto de: LAT Images GP de España 2 carreras Situada en la ciudad de Barcelona, esta pista era extremadamente rápida y totalmente fuera de lo común en términos de seguridad. Se utilizó para dos grandes premios. 16 Circuito da Boavista (Oporto) 16 / 72 Foto de: LAT Images GP de Portugal 1958 2 carreras En Oporto, el Circuito da Boavista se desarrollaba en los bulevares de la ciudad. La ruta fue despiadada para los mecánicos porque atravesaba por todo tipo de obstáculos, desde carreteras asfaltadas hasta vías de tranvía. 17 Prince George Circuit (East London) 17 / 72 Foto de: LAT Images GP de Sudáfrica 1962 3 carreras Situado a 200 km al norte de Port Elizabeth, el Prince George Circuit fue diseñado en medio de las dunas de arena de la costa del Océano Índico. Estaba compuesto de curvas en su mayoría a derechas y era muy perjudicial para la mecánica debido a la arena y el calor. 18 Phoenix 18 / 72 Foto de: Sutton Motorsport Images GP de Estados Unidos 1989 3 carreras Situado en las calles de la ciudad, era un circuito similar al de Detroit. Era una pista con baches, curvas en ángulo recto, sin interés en términos de carreras, sin agarre, y girando en sentido contrario a las agujas del reloj. 19 Circuito Internacional de Buddh (Nueva Delhi) 19 / 72 Foto de: Sutton Motorsport Images GP de India 3 carreras El Circuito Internacional de Buddh,​ originalmente llamado Jaypee Group Circuit, es un circuito situado en Greater Noida, Uttar Pradesh, (India). Albergó el Gran Premio de la India 2011​ hasta 2013. Fue diseñado por el arquitecto Hermann Tilke. 20 Bakú Street Circuit 2016 20 / 72 Foto de: Red Bull Content Pool GP de Europa y GP de Azerbaiyán El Baku Street Circuit construido en la ciudad de Bakú, Azerbaiyán, en el Baku Boulevard. Acogió el Gran Premio de Europa de 2016 de Fórmula 1. A partir de 2017, la FIA, tras ver los buenos resultados obtenidos en el circuito callejero de Bakú, aceptó el cambio de denominación y de Gran Premio de Europa pasó a ser Gran Premio de Azerbaiyán. 21 Clermont-Ferrand 21 / 72 Foto de: LAT Images GP de Francia 4 carreras Situado a 15 km al sur de Clermont-Ferrand, este circuito, también llamado Charade, fue inaugurado en 1958. Su recorrido era montañoso y constaba de 51 curvas. Fue muy admirado por los pilotos, pero su infraestructura en la ladera de una montaña, así como la pista llena de grava y sílex volcánico, creó muchos problemas para las equipos. 22 Montjuïc Park 22 / 72 Foto de: Sutton Motorsport Images GP de España 4 carreras Situado en la montaña de la ciudad condal, su recorrido se divide en dos partes, una lenta y otra rápida. Las características eran un verdadero dolor de cabeza por el hecho de que se giraba en sentido contrario a las agujas del reloj. Las precarias condiciones de seguridad y el accidente de Rolf Stommelen en 1975 borrarían este circuito del calendario de Fórmula 1. 23 Fuji 23 / 72 Foto de: Sutton Motorsport Images GP de Japón 4 carreras Situado al pie del monte Fuji-Yama, este circuito Fuji International Speedway, construido en 1965 y diseñado por Don Nichols y Stirling Moss, incluía una recta muy rápida que llevaba a una curva cerrada. Tras el fatal accidente del piloto japonés Hiroshi Kazato, la recta se acortó, reduciendo la distancia del circuito . En esta configuración, recibió los eventos de 1976 y 1977. El Gran Premio de Japón desapareció y, a su regreso en 1987, se trasladó a Suzuka. 24 Yeongam 24 / 72 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images GP de Corea 4 carreras La organización de un GP de Corea del Sur en el condado rural de Yeongam fue el resultado de un acuerdo entre Bernie Ecclestone y Korea Auto Valley Operation. El contrato, anunciado en septiembre de 2009, se firmó por siete temporadas más una opción de cinco más, pero solo duró hasta 2013. La construcción del circuito fue confiada a Hermann Tilke. 25 Bremgarten 25 / 72 Foto de: LAT Images GP de Suiza 5 carreras Localizado cerca de Berna, este circuito cruzó el parque de Bremgarten. Fue rápido, difícil y peligroso, con curvas a ciegas y cambios de luz debido a los árboles.Tras la tragedia de Le Mans en 1955, Suiza prohibió inmediatamente todas las carreras automovilísticas en su territorio, y el circuito fue abandonado. 26 Aintree 26 / 72 Foto de: Bernard Cahier GP de Gran Bretaña 5 carreras Situado al noreste de Liverpool, Aintree Motor Racing Circuit fue elegido en la década de 1950, cuando el Gran Premio de Gran Bretaña se celebraba alternativamente en Silverstone y en otro lugar. Esta pista formaba parte del hipódromo en el que se celebra el Grand National de Steeple Chase, y fue inaugurado en 1954. Fue un circuito rápido sin secuencias reales. 27 Circuito Urbano de Valencia 27 / 72 Foto de: XPB Images GP de Europa 5 carreras La creación del Circuito Urbano de Valencia está en línea con dos tendencias: la primera impulsada por Bernie Ecclestone, que quería aumentar el número de carreras en ciudad, y la segunda es la clara recuperación de la popularidad de la Fórmula 1 en España tras los éxitos de Fernando Alonso. En 2007, Valmor Sport firmó un acuerdo con Ecclestone para organizar el GP de Europa en las calles de Valencia por 5 carreras. España tenía así dos carreras al año durante cinco temporadas. 28 Sochi 28 / 72 Foto de: Sutton Motorsport Images GP de Rusia 5 carreras Ecclestone mantenía excelentes relaciones con el Presidente ruso Vladimir Putin, que quiso situar a su país en la vanguardia del panorama deportivo internacional. La organización de los Juegos Olímpicos de Invierno en Sochi a principios de 2014 le brindó una gran oportunidad. En el complejo Olímpico de Sochi a orillas del Mar Negro, se construyó el Sochi International Street Circuit para albergar el GP de Fórmula 1. El contrato se firmó con la FOM en 2010. 29 Rouen-les-Essarts 29 / 72 Foto de: LAT Images GP de Francia 1952 5 carreras Situado a 12 km al sur de Rouen, fue inaugurado en 1950 y sustituía a un pequeño circuito, construido antes de la Segunda Guerra Mundial por aficionados. La chicane del Nuevo Mundo era el lugar más espectacular del circuito, debido a sus secuencias. En 1957, se hizo aún más rápido con la adición de tres rectas. La muerte de Jo Schlesser en 1968 fue fatal para este circuito, y ya no se utilizó para la Fórmula 1. 30 Scandinavian Raceway de Anderstorp 30 / 72 Foto de: LAT Images GP de Suecia 6 carreras Situado a 80 km al sur de Jonkoping, el Scandinavian Raceway seguía la pista de aterrizaje del aeródromo en el que fue construido. Era el circuito más grande y moderno de Escandinavia. Es un recorrido bastante lento, con pequeñas rectas y numerosos giros. 31 Dijon-Prenois 31 / 72 Foto de: David Phipps GP de Francia 6 carreras A 15 km al oeste de Dijon, este magnífico circuito fue inaugurado en 1972. Ofrecía un recorrido montañoso muy impresionante, con sus curvas y cuencas ciegas. Su único defecto era su longitud. Demasiado corto, lo que permitía que los últimos coches fueran alcanzados rápidamente por los primeros. 32 Detroit 32 / 72 Foto de: LAT Images GP de Estados Unidos Este 7 carreras Localizado en las calles de la ciudad, era un circuito urbano con curvas en ángulo recto. La superficie de la pista era plana como un terreno baldío, las curvas ciegas, las tapas de alcantarillado llenaban el circuito, y en las tribunas había que tener mucho cuidado. 33 Circuito de Jerez 33 / 72 Foto de: XPB Images GP de España 7 carreras A 35 km al norte de Cádiz, el Circuito de Jerez de la Frontera era una pista sinuosa y técnica, pero también con una superficie bastante accidentada. Era un circuito que algunos pilotos describían como lento y sin interés. No tenía una recta especialmente atractiva para la Fórmula 1. 34 Circuito de las Américas de Austin 34 / 72 Foto de: Rainier Ehrhardt GP de Estados Unidos 7 carreras Como en la mayoría de los circuitos nuevos, el Circuito de las Americas fue una pista diseñada por Herman Tilke. Algunas curvas del circuito tienen la forma de otras pistas. Encontramos la serie Maggots-Becketts-Chapel de Silverstone, las curvas del estadio de Hockenheim y la 8 del circuito de Estambul. Pero el giro más llamativo es el de justo después de la salida, que es cuesta arriba. 35 Istambul Park 35 / 72 Foto de: Ferrari Media Center GP de Turquía 7 carreras A 17 km de Estambul, El Istanbul Park desarrolla 5.378 km y tiene 14 curvas. Situado en el lado anatoliano de Turquía, a unos 90 km del centro de Estambul, tuvo su primer evento internacional con motivo del Gran Premio de Turquía de Fórmula 1. La parte más difícil del trazado era la combinación de las curvas 9 y 10, muy rápidas. 36 Long Beach 36 / 72 Foto de: LAT Images GP de Estados Unidos 8 carreras Ubicado en las calles de la ciudad, fue el circuito urbano más exitoso de Estados Unidos. A pesar de los baches, las tapas de alcantarillado y los muros de hormigón, el diseño era interesante por las curvas muy rápidas que combinaban con una chicane muy lenta. Considerada demasiado veloz, la larga recta se acortó en 1982 y apareció una chicane en el centro. La parte más lenta de la ruta también se modificó y el circuito fue "masacrado". 37 Mosport Park 37 / 72 Foto de: LAT Images GP de Canadá 8 carreras A 100 km al noreste de Toronto, el Mosport International Raceway fue inaugurado en 1961 y fue el origen del famoso desafío Canam. Situado a orillas del lago Ontario, tiene un recorrido bastante accidentado y rápido, pero sufrió el mismo problema que su predecesor (Mont Tremblant): la escarcha destruía el asfalto y, además, la seguridad era más que cuestionable. Por estas razones, el circuito fue abandonado por la Fórmula 1 en 1978. 38 Jarama 38 / 72 Foto de: LAT Images GP de España 9 carreras A 30 km al norte de Madrid, el Circuito del Jarama ofrecía un interesante recorrido muy sinuoso, favoreciendo un fuerte apoyo aerodinámico. Cuando se inauguró en 1967, proporcionó una infraestructura muy moderna para la época. Dio lugar a carreras muy interesantes. 39 Zolder 39 / 72 Foto de: LAT Images GP de Bélgica 10 carreras A 60 km al noreste de Bruselas, el circuito fue inaugurado en 1965. Relativamente rápido, pero su situación era bastante triste y carecía de carácter. Sin embargo, Zolder sufrió algunos contratiempos, como la muerte de un mecánico del equipo Osella, que fue atropellado en los boxes por el Williams de Reutemann debido a la estrechez del pitlane. En 1973 acogió su primera carrera de F1. Todos los problemas se han solucionado, pero la importante obra en Spa condenó a este circuito. 40 Jacarepagua 40 / 72 Foto de: LAT Images GP de Brasil 10 carreras Localizado en los suburbios de Río de Janeiro, el Autódromo do Rio de Janeiro fue construido en 1978 sobre un pantano seco, de ahí la falta de elevación. Se gira en sentido contrario a las agujas del reloj. La pista no tenía características técnicas notables, pero era muy accidentada y el clima muy húmedo y caluroso, lo que hace que las condiciones de carrera sean muy difíciles. Muchos pilotos experimentaron desmayos después de una carrera. 41 Yas Marina 41 / 72 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images GP de Abu Dhabi 10 carreras Bajo el patrocinio de Aldar Properties, Hermann Tilke construyó la nueva pista en la isla de Yas, de ahí su nombre Yas Marina. El circuito es de hecho un elemento de un gigantesco complejo turístico que incluye una marina, balnearios, hoteles, instalaciones deportivas y especialmente el parque temático Ferrari World. El Gran Premio de Abu Dhabi es único porque comienza a la luz del día, a las 5 de la tarde, y termina de noche. De ahí que tenga un enorme sistema de iluminación inspirado en el de Singapur. 42 Circuit de Reims-Gueux 42 / 72 Foto de: LAT Images GP de Francia 11 carreras Situado a 7 km al oeste de Reims, el Circuit de Reims-Gueux era semipermanente en forma de triángulo entre los pueblos de Le Thillois y Gueux. El circuito se llamaba Reims-Gueux, pero el nombre cambió cuando el circuito fue desviado del pueblo en 1952. 43 Adelaide 43 / 72 Foto de: Williams F1 GP de Australia 11 carreras Colocado en las calles de la ciudad, el Adelaide Street Circuit era una pista muy diferente a otras urbanas modernas. Está a mitad de camino de la ciudad en Rymill Park. No sólo tiene curvas cerradas, y era admirado por los pilotos por el ambiente amistoso que reinaba allí. Por otro lado, los caprichos del tiempo perturbaron fuertemente el gran premio, ya que en 1991, cuando la carrera se detuvo después de 14 vueltas, es hasta el día de hoy, la carrera más corta de la historia. 44 Marina Bay 44 / 72 Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images GP de Singapur 11 carreras El Gran Premio se celebra en el trazado urbano de la ciudad de Singapur en el Marina Bay Street Circuit fue el primer circuito que acogía una carrera de Fórmula 1 por la noche gracias a la iluminación artificial compuesta por unas 1.500 lámparas de 2.000 vatios. 45 Österreichring, ex A-1 Ring, actual Red Bull Ring (Spielberg) 45 / 72 Foto de: LAT Images GP de Austria 12 carreras En el antiguo Österreichring, el Red Bull Ring (antes conocido como el A-1 Ring) es una versión actualizada y remodelada de este famoso circuito. Esta situado en las verdes montañas de la provincia de Estiria, una región triangular de Austria, unida por las ciudades de Viena, Salzburgo y Graz. 46 Estoril 46 / 72 Foto de: Williams F1 GP de Portugal 13 carreras A 31 km al oeste de Lisboa y a pocos kilómetros de las costas del Océano Atlántico, la pista del Autódromo Fernanda Pires da Silva se ha transformado considerablemente desde su creación. Con una larga recta y una sucesión de secuencias técnicas, el trazado portugués ofrece a los pilotos una gran variedad de dificultades. Sobre todo porque las colinas que acogían el circuito de Estoril no carecían de relieve. 47 Brands Hatch 47 / 72 Foto de: Sutton Motorsport Images GP de Gran Bretaña 14 carreras Localizado a 30 km al sureste de Londres, este circuito se inauguró en 1948 y fue completamente remodelado en 1960. Se encuentra en los verdes paisajes de Kent. Esta disposición era muy exigente para las suspensiones 48 Paul Ricard - Le Castellet 48 / 72 Foto de: Lucien Harmegnies GP de Francia 15 carreras Situado a 39 km al noreste de Marsella, el Circuito de Paul Ricard High Tech Test Track es legendario, y se ha convertido hoy en día en un circuito muy futurista. Completamente dedicado a las pruebas, el circuito Paul Ricard está equipado con tecnología High Tech Test Track. La antigua pista había sido rediseñada después de la muerte de Elio De Angelis en 1986 49 Bahrain International Circuit en Sakhir 49 / 72 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images GP de Bahréin 2004 15 carreras Situado cerca de Manama, el Bahrain International Circuit salió de la arena después de 16 meses de trabajo. Es un proyecto nacional iniciado por la dinastía real. El circuito fue diseñado por el arquitecto alemán Hermann Tilke. Con diez curvas y cuatro rectas, da a los pilotos varias posibilidades de adelantamiento. La pequeña desventaja, la arena. 50 Shanghai 50 / 72 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images GP de China 2004 16 carreras Cerca de Shanghai, la infraestructura de este circuito es gigantesca. La primera curva de este trazado es realmente sorprendente, parece que nunca termina. Por lo demás, se parece mucho a las pistas de Bahrein y Austria, lo que es comprensible porque estos tres circuitos nacieron de la imaginación del mismo arquitecto. 51 Magny-Cours 51 / 72 Foto de: Eric Gilbert GP de Francia 18 carreras Localizado a 12 km al sur de Nevers, el Circuit de Nevers Magny-Cours está situado en las fronteras de Borgoña. Originalmente llamado el circuito Jean Behra, fue construido especialmente para el automovilismo en 1961. En 1971 se amplió, y en 1990 se decidió que sería sede de la Fórmula 1 y del equipo Ligier al mismo tiempo. 52 Österreichring 52 / 72 Foto de: Rainer W. Schlegelmilch GP de Austria 18 carreras Situado cerca de Knittelfield, este circuito fue especialmente diseñado para la F1 en 1970. El Österreichring fue construido al pie de las montañas cercanas, y su primera carrera tuvo lugar allí ese mismo año, en lugar del circuito improvisado, construido en Zeltweg durante las ediciones anteriores del Gran Premio de Austria. Se utilizó hasta 1987, cuando la preocupación por la seguridad del circuito hizo que saliera del calendario. Fue un circuito muy rápido. Hoy en día, ha sido sustituido por el A1, construido en el mismo lugar. 53 Indianapolis Motor Speedway 53 / 72 Foto de: LAT Images 500 Millas de Indianápolis y GP de Estados Unidos 19 carreras En Speedway, a 10 km al noroeste de la capital de Indiana, el Indianapolis Motor Speedway es famoso por las 500 millas de Indianápolis que contaron para el Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 1950 a 1960. 54 Autódromo Hermanos Rodríguez de Ciudad de México 54 / 72 Foto de: LAT Images GP de México 19 carreras el Autódromo Ubicado en la la Ciudad Deportiva Magdalena Mixuca, fue inaugurado en 1962. Combina una parte extremadamente rápida y una parte espinosa que devuelve a la recta de salida. Su gran altitud (2286 metros) impone características específicas para la carburación. Después de la invasión del público en la pista, en la década de 1970 se retiró la Fórmula 1 en México. Volvió en la década de los 80s con un trazado rediseñado y con el nombre de Autódromo Hermanos Rodríguez, pero la F1 se volvió a retirar. Y en el año 2015, con un moderno diseño de la pista y renovadas las instalaciones, la F1 regresó por tercera vez a la Ciudad de México. 55 Sepang International Circuit 55 / 72 Foto de: LAT Images GP de Malasia 19 carreras Al sur de Kuala Lumpur, el Sepang International Circuites ultramoderno, desde el primer Gran Premio de 1999, muy popular entre los pilotos. Es un circuito con secuencias muy bonitas gracias a sus deflectores, largas rectas, curvas rápidas y técnica. La infraestructura de esta pista fue construida con recursos colosales. De este modo, las tribunas con un diseño futurista pueden acoger hasta 100.000 espectadores. La meteorología es muy cambiante, debido a su clima tropical y el calor es muy axfisiante para los mecánicos. 56 Autódromo Juan y Oscar Gálvez de Buenos Aires 56 / 72 Foto de: Sutton Motorsport Images GP de Argentina 20 carreras Ubicado en los suburbios de Buenos Aires, el Autódromo Juan y Oscar Gálvez es un circuito construido sobre terreno llano. Tiene la particularidad de proponer varias configuraciones de circuitos posibles. Originalmente era una ruta triangular muy rápida. A lo largo de los años, recibió varias mejoras y modificaciones hasta 1955. Al no haber completado los trabajos adicionales exigidos por la FIA, fue abandonado por la Fórmula 1 en 1998. 57 Kyalami 57 / 72 Foto de: LAT Images GP de Sudáfrica 20 carreras Situado a 25 km de Johannesburgo, fue inaugurado en 1962, era muy rápido y requería la máxima velocidad de los coches. En 1985, se retiró del calendario por razones políticas. Regresó en 1992 con un nuevo diseño, acortado y mucho más lento y sinuoso. 58 Watkins Glen 58 / 72 Foto de: LAT Images GP de Estados Unidos 20 carreras A 300 km al noroeste de Nueva York, Watkins Glen International fue creado en 1956. Básicamente, es un circuito muy rápido que acogió a los coches de Fórmula 1 durante dos décadas. En 1971, fue remodelado para hacer la pista más grande y aumentar las gradas. Tras el accidente de François Cevert en 1973 en Les Esses, se añadió una chicane en 1975. 59 Albert Park 59 / 72 Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images GP de Australia 24 carreras En el Albert Park de Melbourne, este circuito ofrece al piloto un entorno excepcional. Desafortunadamente, la pista es bastante accidentada y las áreas de escapatoria no siempre son adecuadas, dada la ubicación de este circuito. 60 Imola 60 / 72 Foto de: Sutton Motorsport Images GP de Italia y GP de San Marino 27 carreras En Bolonia, este circuito fue construido en 1950. Primero toma el nombre del río que lo bordea: Circuito de Santano, y en los años setenta se convirtió en el Circuito de Imola. En 1970, cuando se realizó un trabajo importante allí, fue rebautizado con el nombre de Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari. Para la temporada de 1980, la Fórmula 1 abandonó Monza para visitar Imola. Fue un éxito al ofrecer una pista rápida, con magníficas secuencias. Para 1981, la F1 volvió a Monza, pero se organiza el primer Gran Premio de San MArino en Imola. Después de los desafortunados fallecimientos de 1994, el circuito fue modificado y perdió parte de su esencia. 61 Circuit de Barcelona-Catalunya 61 / 72 Foto de: Sutton Motorsport Images GP de España 28 carreras A 20 km al noreste de Barcelona, en Montmeló, y construido al inicio de los años 90, el Circuit de Barcelona-Catalunya forma parte del calendario de Fórmula 1 desde 1991. Tiene una recta muy larga y es algo así como el circuito estándar de una categoría que celebra allí su pretemporada y donde los equipos suelen llevar su primer gran paquete de actualizaciones. 62 Suzuka 62 / 72 Foto de: LAT Images GP de Japón 1987 30 carreras A 150 km al este de Osaka, el Suzuka International Racing Course es el único circuito en forma de ocho, con un puente sobre la pista. A menudo ha sido una cita decisiva de los campeonatos. Un evento que hace felices a los pilotos. Suzuka es sin duda el circuito más completo de la temporada. Es muy técnico y requiere un pilotaje limpio. 63 Zandvoort 63 / 72 Foto de: LAT Images GP de Holanda 30 carreras A UNOS 25 km de Ámsterdam, el Circuit Park Zandvoort fue inaugurado en 1948. Serpentea a través de las dunas del Mar del Norte, es muy rápido, compuesto de largas rectas y curvas rápidas. El estado de la pista, la arena y el escaso drenaje de las aguas pluviales obligaron a los organizadores a dejar de incluir a Zandvoort en el calendario de la F1 en 1972. 64 Hungaroring 64 / 72 Foto de: Rainer W. Schlegelmilch GP de Hungría 33 carreras Situado a 20 km al noreste de Budapest, Hungaroring es lo que se podría llamar un torniquete, ya que sólo tiene una recta real: la de meta. Las opiniones están muy divididas al respecto. Pero guste o no, parece tener un futuro brillante en la Fórmula 1, ya que es la única carrera del calendario organizada en los países de Europa del Este. 65 Hockenheim 65 / 72 Foto de: LAT Images GP de Alemania 36 carreras A 25 km al suroeste de Heidelberg, Hockenheimring es una antigua pista de pruebas de Mercedes que fue la más rápida del campeonato junto con Monza hasta 2002. Tiene una interminable recta que atraviesa el bosque y es bastante estrecha. El accidente de Jim Clark en 1968 y el de Patrick Depailler en 1981 llevaron a los organizadores a tomar medidas para reducir la velocidad. Sin embargo, siguió siendo un circuito muy rápido. 66 Autódromo José Carlos Pace (Interlagos) 66 / 72 Foto de: David Phipps b> GP de Brasil 36 carreras A 16 km al sur de Sao Paulo, la ruta del Autódromo José Carlos Pace Interlagos tiene la particularidad de haber sabido combinar el máximo desarrollo con el mínimo espacio. Es una pista rápida, girando en sentido contrario a las agujas del reloj, con largas rectas y largas curvas en un radio constante, que ofrece, entre otras cosas, una diferencia de altitud significativa. La rampa del Mergulho que lleva de vuelta a la recta principal es tan inclinada como el Red Water Raidillon en Spa, por ejemplo. A medida que el estado de la pista se deterioraba con el paso de los años, Interlagos fue cambiado por la pista de Río Jacarapagua. Pero la F1 regresó en 1990. La longitud de la pista se redujo a la mitad, y la "S de Senna" en descenso hábilmente elude el viejo Retao para ir hacia la Curva do Sol. 67 Circuit Gilles Villeneuve en Montreal 67 / 72 Foto de: LAT Images GP de Canadá 39 carreras Situado en la isla Notre-Dame en Montreal, este circuito fue rebautizado Circuito Gilles Villeneuve después de la muerte del piloto canadiense. Se compone de largas rectas y chicanes lentas e intermedias. Los muros de la pista, a veces demasiado cercanos, nos recuerdan algunas pistas urbanas. La chicane de Senna a menudo da lugar a incidentes en la arrancada, y cuenta con el Muro de los Campeones, donde se han estrellado grandes pilotos de la historia. 68 Nurburgring 68 / 72 Foto de: LAT Images GP de Alemania y GP de Europa 40 carreras Situado en el macizo del Eifel, cerca de Adenau, a 50 km de Bohn, el nuevo circuito de Nurburgring no tiene nada que ver con su antepasado de Nordschleife (bucle norte), considerado demasiado peligroso tras el accidente de Niki Lauda. 69 Spa-Francorchamps 69 / 72 Foto de: LAT Images GP de Bélgica 51 carreras Situado a 50 km al sur de Lieja, en una región de termalismo, Spa-Francorchamps entusiasma a los pilotos con su trazado que combina largas rectas y curvas rápidas y técnicas. Entre su entorno verde y su relieve más acentuado que en ningún otro lugar, el tobogán de las Ardenas también ofrece el recorrido más largo de todos los circuitos de Fórmula 1 actuales. 70 Silverstone 70 / 72 Foto de: LAT Images GP de Gran Bretaña 52 carreras A50 km de Northampton, el fantástico circuito de Silverstone está situado en el corazón de Inglaterra. Su diseño ofrece dos largas rectas y una inteligente mezcla de giros lentos y rápidos. Esta rodeado de las sedes y oficinas de los equipos de F1, como Jordan, Williams, Jaguar, Renault, BAR y McLaren. Este antiguo aeródromo es a menudo escenario de carreras muy competitivas. En 1991, se consideró que era demasiado rápido y los organizadores decidieron añadir chicanes en todas partes. 71 Mónaco 71 / 72 Foto de: LAT Images GP de Mónaco 65 carreras Recorriendo las calles del Principado, este circuito es sin duda el más mítico de la F1. Los pilotos no tienen margen de error, ya que cualquier fallo puede acabar en accidente. Adorado por algunos, odiado por otros, no deja indiferente a nadie, ya que parece anacrónico hoy en día. Ha sido modificado varias veces desde 1950 para reducir la velocidad de los coches que compiten por la ciudad. Es el punto de encuentro imprescindible para la Jet Set y los patrocinadores. 72 Monza 72 / 72 Foto de: Sutton Motorsport Images GP de Italia 68 carreras Situado a 20 km al norte de Milán, el legendario Autodromo Nazionale di Monza está formado por largas rectas, intercaladas con chicanes y curvas rápidas, lo que lo convierte en la pista más rápida de la F1. Hacia finales de los años 50, tenía un Óvalo de velocidad que ahora está abandonado. Ha recibido muchas modificaciones, destinadas a ralentizar su curso ultrarrápido.

