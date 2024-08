Norris y Piastri, libres de competir en Zandvoort... con una sola regla

Los pilotos de McLaren, Norris y Piastri insisten en que son conscientes de las reglas de equipo cuando se trate de luchar entre sí durante el Gran Premio de Países Bajos de este domingo.

Norris hizo una vuelta impresionante para conseguir la pole position en Zandvoort, mientras que Osar Piastri saldrá tercero con el vigente campeón del mundo y favorito local Max Verstappen entre ambos.

Las órdenes de equipo han sido un tema candente para la escudería de Woking recientemente, después de que se pidiera a Norris que dejara pasar a Piastri por la victoria en Hungría, tras haber hecho un undercut al australiano durante las paradas.

Al final, el británico cedió el puesto a su compañero de equipo, y Zak Brown, director ejecutivo de McLaren F1, declaró antes de la vuelta de las vacaciones de verano que McLaren puede tener dos pilotos número uno esta temporada.

Piastri estará en la segunda fila, justo detrás de Lando Norris, cuando se apague el semáforo el domingo por la tarde en Zandvoort, pero reveló que no planeaba limitarse a ser el segundo piloto.

"Si puedo ponerme yo en cabeza, entonces me vendrá bien", dijo tras responder inicialmente a una pregunta sobre si apoyaría a Norris para que mantenga el liderato tras la primera vuelta.

Oscar Piastri, McLaren

"Pero, sí, quiero decir, creo que la salida siempre es una buena oportunidad para recuperar terreno si puedes. Sí, obviamente quiero terminar lo más arriba posible".

"Si puedo ponerme segundo, entonces obviamente eso haría la vida un poco más sencilla para el equipo. Pero... Quiero decir, no voy a hacer nada específico para tratar de hacer que eso suceda. Quiero intentar ganar la carrera yo mismo. Y vamos a ver qué puedo intentar hacer".

Como Piastri parecía deseoso de velar por sus propios intereses, se le preguntó si él y Norris tenían claras las reglas del juego si se encontraban en una batalla por el liderato.

"Las reglas son muy, muy claras y no han cambiado", insistió. "Somos libres de competir entre nosotros para intentar ganar. Por supuesto, estamos en la lucha por el campeonato de constructores y sabemos que hay mucho en juego para el equipo".

"Pero hemos demostrado una y otra vez que podemos competir bien y limpiamente. Somos libres para intentar ganar la carrera los dos. Y eso no ha cambiado".

Norris simplificó las cosas al revelar la única regla que McLaren les había puest. "Nunca ha habido ninguna regla más allá de de 'no choquéis entre vosotros", explicó.

Lando Norris, McLaren MCL38

El piloto de 24 años saldrá desde la pole por cuarta vez en su carrera y buscará una buena actuación en el regreso de la F1 tras las vacaciones de verano.

Norris afirmó el jueves que "no había rendido al nivel de un campeón del mundo" esta temporada a pesar de conseguir la victoria en Miami y demostrar ser el rival más cercano de Verstappen por el título en 2024.

La diferencia con Max Verstappen al frente del mundial es de 78 puntos y Norris admitió una vez más que necesitaba mejorar en las salidas para aprovechar al máximo su pole position, algo que no logró en otras ocasiones.

"Es obvio. Sé que mis salidas no han sido mi fuerte", dijo.

"No han sido malas, sinceramente, todavía estoy ahí arriba en cuanto a ser, de media, uno de los mejores saliendo. Sólo he fallado en un par de carreras y quizás algo peor de lo que he hecho otras temporadas".

"Hay un par de veces que no han estado donde tenían que haber estado, un par de veces que salía en la primera fila. Así que, como he dicho, no han sido por una razón determinada".

"Han sido cosas diferentes cada vez. Pero me siento seguro de que he trabajado duro para tratar de hacer mis salidas un poco mejor. Y este domingo será una nueva oportunidad".