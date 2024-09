Norris, "orgulloso" del efecto mini-DRS de McLaren, saca pecho

Lando Norris aseguró que está "muy contento" y "orgulloso" de la supuesta flexión del alerón trasero del su McLaren y que ha sido descrita como un 'mini-DRS', ya que la atención sobre el diseño de su equipo de Fórmula 1 se intensifica todavía más tras su victoria en Bakú.

Después de que unas imágenes mostraran que el elemento superior del alerón trasero del MCL38 giraba hacia atrás a gran velocidad en las largas rectas de Azerbaiyán, lo que reducía la resistencia del alerón trasero para ofrecer un aumento de la velocidad máxima, ha sido bautizado como un "mini-DRS".

La FIA está estudiando si es necesario tomar medidas al respecto, ya que el diseño del alerón trasero de McLaren ha superado las pruebas obligatorias de flexión estáticas realizadas, por lo que se ajusta plenamente al actual reglamento.

Todo esto se produce después del debate sobre los alerones delanteros flexibles en el Gran Premio de Italia, tras el cual la FIA dijo que estaba satisfecha con todos los diseños de 2024.

Cuando se le preguntó por ello a Norris, insistió en que estaba "muy contento" con el diseño de su coche y dijo que el equipo técnico de McLaren ha estado "haciendo un trabajo muy bueno" en lo que respecta a las innovaciones que cree que otras escuderías acabarán copiando.

"Todo ha sido inspeccionado, así que todo es legal", añadió. "Estamos haciendo lo que podemos, para eso está la Fórmula 1, para explorar todo lo que puedes hacer dentro de las normas. Hemos superado todas las pruebas y demás, por lo que la FIA está contenta".

"Así que ahora estoy orgulloso, estoy contento con lo que está haciendo el equipo - están empujando los límites y eso es lo que tienes que hacer si quieres luchar en lo más alto contra gente que también es conocida por hacer esas cosas y explorar todas las áreas posibles", explicó el británico.

Casco especial de Lando Norris, McLaren F1 Team Foto: Steven Tee / Motorsport Images

"Ahora estoy más orgulloso del equipo por empujar cada área que podemos. No hemos estado en situaciones en las que pudiéramos hacerlo en el pasado, pero ahora estamos en esa posición y evidentemente estoy muy contento. En mi opinión, es algo genial de ver".

"Hay tantas reglas, pero los equipos, incluidos nosotros, están encontrando formas de explorar y buscar cosas diferentes que a otros no se les han ocurrido. Por mucho que nos vean hacerlo a nosotros, hay muchos otros equipos que lo hacen y que no se ve en la tele. Tal vez no has liderado una carrera y probablemente no salgas en las cámaras y esas cosas, pero no somos sólo nosotros".

"Es un gran juego, hay una gran batalla ahí fuera, pero por mi parte, estoy muy contento con lo que ha hecho McLaren".

El compañero de equipo de Norris, Oscar Piastri, dijo que el 'mini-DRS' no es "la razón mágica de por qué somos competitivos" y afirmó no haber sido consciente de que el alerón trasero de McLaren actuaba de esa manera hasta la carrera de Bakú.

Allí, la velocidad de Piastri al final de la recta fue una de las razones clave por las que Charles Leclerc no pudo adelantar a Piastri durante más de 30 vueltas, aunque en aquel momento el piloto de Ferrari lo achacó a que su paquete tenía más carga aerodinámica para ser más rápido en las curvas.

"Para ser sincero, la primera vez que supe que lo hacía fue al mismo tiempo que todos los demás, la semana pasada", dijo Piastri en la rueda de prensa previa al evento en Singapur.

"Y no es una zona gris. Se prueba cada semana, es legal. Ahora tienen muchas pruebas diferentes para los alerones traseros.

"Sinceramente, ni siquiera sabía que hacía eso hasta hace tres días. Obviamente, nuestro trabajo es encontrar todo el rendimiento que puedes, sin romper las reglas. Y creo que eso es lo que estamos haciendo y eso es lo que necesitas hacer para convertirte en un coche y un equipo ganador del campeonato", concluyó el australiano.