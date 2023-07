Norris no entiende las quejas y comparaciones de Hamilton

Lewis Hamilton empezó el fin de semana en el Gran Premio de Hungría asegurando que su coche se sentía como "en su peor momento", pero un día más tarde logró hacer la pole position y salió desde la primera posición de la parrilla en la carrera, aunque su alegría no duró mucho tiempo, puesto que después de las primeras dos curvas cayó a la cuarta posición, por detrás de Max Verstappen y los dos McLaren de Oscar Piastri y Lando Norris.

Tras la carrera, el piloto británico del equipo de Woking se hizo eco de lo que había dicho durante todo el fin de semana en el Gran Premio de Hungría, es decir, que no esperaba un buen resultado, pero también aprovechó para ensañarse un poco con Hamilton, quien volvió a repetir que el MCL60 estaba por delante del W14 en casi todos los sentidos.

"No creo que nadie esperara que estuviéramos ahí delante, y mucho menos en segunda posición. Los dos Red Bull eran más rápidos, así que estar delante de uno de ellos estaba fuera de la lógica".

"Mercedes hizo la pole aquí el año pasado y su coche es bastante bueno. Sé que Lewis [Hamilton] sigue hablando de lo bueno que es nuestro coche y de lo malo que es el suyo, pero no sé, su monoplaza ha sido bueno toda la temporada", dijo Norris, que no entendía muy bien las declaraciones de su compatriota en los últimos días y semanas.

McLaren rindió mucho mejor de lo esperado en Hungaroring, incluso ellos mismos tenían objetivos mucho más asumibles debido a las carectarísticas del trazado, con varias curvas de baja velocidad: "Nuestra expectativa no era estar en el podio, ni mucho menos. Al ser una pista más lenta, no teníamos curvas que fuesen súper rápidas".

"Están la curva cuatro y la once, que son bastante rápidas, pero no es como en Silverstone, donde está Copse y Stowe. Queríamos mantener bajas las expectativas de todo el mundo en el equipo, pero realmente no pensábamos rendir así de bien aquí, pero nos ha salido bien", concluyó.

Después del paso adelante de McLaren en las últimas carreras, el equipo de Woking ocupa la quinta posición del campeonato de constructores con 87 puntos, 58 de los cuales los sumaron entre las últimas dos citas de Silverstone y Hungaroring. Gracias a ese paso adelante, el objetivo parece totalmente diferente respecto al inicio del curso y ya sólo miran hacia adelante, aunque ya es prácticamente imposible conseguir la segunda plaza, que posee Mercedes con 223 puntos.

