El piloto de McLaren dio la sorpresa al conseguir el tercer puesto para la parrilla de salida del Gran Premio de Abu Dhabi en el circuito de Yas Marina, ya que fue quien más se acercó a los dos contendientes al título mundial de Fórmula 1 en 2021.

Si bien Lando Norris aseguró no tener ninguna preferencia entre ninguno de los dos pilotos, por lo que es libre de competir con ellos como quiera si consigue hacer una buena salida, sabe que no es una situación sencilla.

El joven británico es muy consciente de que no quiere desencadenar un incidente innecesario y arriesgarse a sacar al Mercedes o al Red Bull de pista y arruinar sus esperanzas de título.

"Estoy un poco nervioso, porque quiero quedarme donde estoy y ver cómo se desarrolla todo en las primeras vueltas, o incluso durante toda la carrera", explicó el piloto de McLaren.

"Tampoco quiero involucrarme demasiado porque puedo causar mucha controversia. Entonces no lo sé. No sé si ir a por ellos o no... ¿tú qué crees? Lo haré lo mejor que pueda y, si tengo la oportunidad, lo intentaré".

Norris había tenido una actuación bastante discreta durante todo el fin de semana en Abu Dhabi, pero sorprendió a todos cuando superó a los dos segundos pilotos de Red Bull y Mercedes respectivamente (Sergio Pérez y Valtteri Bottas).

¿De dónde salió ese brillante y repentino ritmo al final de la Q3? Esta fue la respuesta de Norris al respecto: "¡Realmente no lo sé! Ya llegó en la primera vuelta de la Q3, mejoré en algunos puntos, pero también hice algunos errores".

"Luego pude tener una vuelta limpia al final. Fui a por la pole, pero no funcionó porque todavía es algo que está un poco fuera de nuestras capacidades. Pero bueno, fue una buena vuelta que nos llevó hasta la tercera posición. Fue un poco sorprendente", concluyó el joven piloto británico.

McLaren sigue luchando por el tercer puesto en el campeonato de constructores pero, con 38,5 puntos de desventaja respecto a Ferrari en la clasificación a falta de solo una carrera, haría falta un golpe de suerte para conseguir el resultado que necesitan para superar al equipo de Maranello.

