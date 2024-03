Norris y la luz que le distrajo para saltarse la salida en Yeda

El británico tuvo la suerte de librarse de una penalización tras saltarse la salida en el Gran Premio de Arabia Saudí 2024 de Fórmula 1. Aunque algunos de sus rivales, como George Russell, se quejaron de que se movió antes de que se apagaran los semáforos, los comisarios de la FIA dictaminaron que no cometió ninguna infracción, puesto que el transpondedor del coche no se activó.

El propio Lando Norris admitió estar "un poco sorprendido" por no haber sido sancionado por el incidente, a pesar de no haber obtenido ninguna ventaja. Al reflexionar sobre lo que provocó eso, dijo que todo se debió a que reaccionó ante una luz cercana, que incluso pudo provenir de alguien que estaba grabando.

"Nunca había hecho eso en mi vida", dijo. "Desde que estaba en karting, nunca lo había hecho, así que no sé qué pasó de repente. Estás como listo para salir, pero está muy oscuro y hay muchas luces, así que no sé si reaccioné a una luz de otro lugar, ya sea desde el rabillo del ojo o de la gente de delante grabando vídeos".

Reaccioné a algo, pero con la rapidez suficiente conseguí parar, y eso me hizo sufrir en la llegada a la primera curva, no sé si puedo responder por qué sucedió", explicó el piloto de McLaren.

Una vez que la carrera se puso en marcha, Lando Norris dijo que esperaba que le impusieran una sanción, pero nunca llegó: "Estaba esperando algo, que mi ingeniero me dijera algo, pero nunca lo hizo. No sé exactamente cómo funciona el reglamento, en qué momento te tienen que parar, cómo funciona el transpondedor y todas esas cosas, me sorprendió un poco, pero no gané nada con ello".

El inglés aseguró que pediría orientación a la FIA en la reunión que se hace con los pilotos durante el Gran Premio de Australia, solo para tener algo de claridad sobre lo que está y no está permitido. En su opinión, la situación de las salidas generó más polémica por el hecho de que Sergio Pérez tampoco recibió ningún castigo a pesar de que se adelantó al semáforo.

"Eso [el incidente de Sergio Pérez] fue más penalización que lo mío, pero no lo fue, ¿verdad? Así que, de nuevo, no sé cuál fue el fallo para eso y cómo lo definen", indicó. "Desde mi punto de vista, se puede ver fácilmente cómo mi penalización debería ser mayor, porque yo soy de los que podía pensar que podría saltarme la salida porque tengo reacciones terribles".

"Esa es una ventaja de mi procedimiento de salida real. No estaba tratando de adelantarme, solo trato de reaccionar, y lo hice accidentalmente, lo que es un error", aseguró Lando Norris. "Mientras que lo que pasó con su coche, y no sé si lo estaba haciendo a propósito o qué, así que no puedo comentar nada, ayudará a un nuevo comienzo [en las sanciones], pero no sé cuáles son las reglas para ello".

