Durante el pasado Gran Premio de Arabia Saudí 2024 de Fórmula 1, tanto Lando Norris como Sergio Pérez tuvieron unas salidas bastantes polémicas. En el caso del británico, aceleró antes de que se apagaran los semáforos y freno inmediatamente después para que los comisarios no le castigaran, a pesar de que no son ellos los que dictaminan que alguien se haya saltado las luces, lo que le hizo perder tiempo, mientras que el mexicano estaba con un ligero movimiento que le pudo favorecer en los primeros metros.

Sin embargo, ni uno ni otro recibió una penalización, con lo que se abre el debate de si es algo que los pilotos intentarán explotar en el futuro viendo que la FIA fue bastante flexible en ese sentido. Antes de entrar en materia, hay que dejar bien claro lo que dice la normativa al respecto en los casos de las posiciones de salida en la parrilla, y el Reglamento Deportivo de la federación internacional lo indica todo en el artículo 48.

"Se impondrá cualquiera de las sanciones previstas en los artículos 54.3a), 54.3b) o 54.3c) a todo conductor que:

a) Se haya desplazado antes de la señal de salida, se haya movido antes de que se dé la señal de salida, si así lo determina un transpondedor homologado y suministrado por la FIA, instalado en cada coche o se haya desplazado antes de dar la señal de salida;

b) Posicionado su coche en la parrilla de salida de tal forma que el transpondedor no sea capaz de

detectar el momento en que el coche se ha movido por primera vez de su posición en la parrilla después de que se haya dado la señal de salida;

c) Cualquier parte de la zona de contacto de sus neumáticos delanteros fuera de las líneas [delanteras y laterales] en el momento de la señal de salida".

Por tanto, y como se puede intuir tras leer la reglamentación oficial, ni el transpondedor de Lando Norris ni el de Sergio Pérez captó el movimiento de sus monoplazas antes de que comenzara la salida, por lo que no recibieron ningún castigo, a pesar de que los comisarios investigaron al inglés. En ambos casos se podría haber incumplido la sección a) del artículo 48, pero, bien un fallo en el elemento o una aplicación no correcta en la forma de las normas dejó sin sanción al de McLaren y al de Red Bull.

"Los comisarios examinaron los datos del sistema de posicionamiento, así como el vídeo, que parecía demostrar que el coche número #4 se había movido antes de que se diera la señal de salida", se leía en el comunicado que el organismo rector emitió en el caso de Lando Norris. "Sin embargo, el sensor homologado y suministrado por la FIA y que estaba montado en el coche no llegó a activarse, por lo que no señaló ninguna irregularidad. El artículo 48.1 del Reglamento Deportivo de la Fórmula 1 establece claramente que la decisión sobre si un piloto se ha saltado o no la salida debe hacerse sobre la base de la señal emitida por el sensor. Esa señal no indicaba ninguna salida anticipada. Dadas las circunstancias, no tomamos ninguna medida".

Por ese mismo motivo, se corre el riesgo de que el resto de participantes intente simular ese tipo de situaciones en los próximos grandes premios, y que al encontrar el punto exacto en el que arrancar antes de que se apaguen los semáforos sin una penalización, tengan una ventaja sobre los demás. Es ahí donde la FIA debe actuar y no tan solo fiarse de los sensores que hay en el coche o en el propio asfalto, en cada cajón de la parrilla, porque si usan cámaras para juzgar el resto de acciones, por qué no se hace igual en ese otro aspecto, a pesar de que lo pudieron ver con el británico en Yeda.

Los pilotos son los deportistas con mejores reflejos en el mundo, pero aprovechar esas milésimas para sacar partido podría generar que se arriesguen más a saltarse las salidas, porque se pueden ganar muchas posiciones si alguien parte desde muy atrás, con lo que cinco segundos de sanción no serían tantos tendiendo en cuenta las dificultades para adelantar.

Veremos si los comisarios o el organismo rector pretende hacer algo al respecto, porque las salidas ya fueron polémica en la pasada temporada, como ocurrió con la posición de Fernando Alonso, precisamente en el Gran Premio de Arabia Saudí, o con la de Max Verstappen en el Gran Premio de Australia.

