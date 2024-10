Norris, sin sanción tras la carrera sprint de Austin F1

La carrera sprint de Austin fue un sube y baja de emociones para Lando Norris, que salió muy bien subiendo a la segunda plaza, pero luego no tuvo ritmo para alcanzar a Max Verstappen y finalmente no pudo ni mantener la segunda posición.

Cometió un error en el inicio de la última vuelta, en la curva 1, lo que permitió a Carlos Sainz pasarle y bajarle al tercer escalón, pero ese resultado pasó a estar en peligro tras anunciar los comisarios de carrera una investigación por una maniobra que hizo durante ese final de carrera, cuando en la curva 15 frenó defendiéndose de Charles Leclerc en una maniobra que la FIA consideró "conducción errática".

Leclerc había protestado por radio asegurando que el de McLaren F1 se había movido en frenada, y el inglés y un representante de su equipo tuvieron que acudir a comisarios entre la carrera sprint y antes de la clasificación principal. Sin embargo, después de poco más de media hora, la FIA anunció que no había sanción.

"Los comisarios revisaron los datos del sistema de posicionamiento y de maniobras, el vídeo y las pruebas de vídeo del coche. No parecía haber ningún cambio significativo de dirección al frenar, y el movimiento en la curva 15 fue una maniobra legítima de defensa por parte del piloto del coche 4. En la curva 1, el coche 4 bloqueó al frenar y se abrió, perdiendo una posición. En consecuencia, los comisarios determinan que no hay conducción errática y, por lo tanto, no toman ninguna medida adicional", decía la resolución.

Como mantiene la tercera plaza, Norris ha perdido dos puntos respecto a Max Verstappen, quedándose a 54 puntos de cara a la carrera del domingo. Si hubiera sido sancionado con 5 segundos, habría acabado cuarto la carrera sprint y habría pasado a estar a 55 puntos de Verstappen en el mundial, ya que terminó solo siete décimas (0.716s) por delante de Leclerc en meta.

Hablando ante los medios, el propio Norris dijo que no había visto ningún problema ahí, porque esa secuencia de las curvas 14 y 15 del Circuito de las Americas de Austin implica la necesidad de frenar mientras se gira. "No sé dónde... ¿Ah, esa parte en la que tienes que girar y frenar todo el rato? Quiero decir, frenas en la curva. Así que tiene sentido...", respondió cuando se le preguntó por la investigación de la FIA.

Lando Norris tendrá la opción de redimirse en la clasificación de este sábado y lograr una mejor posición de salida para el domingo que la que había logrado en la sprint shootout del viernes para la carrera sprint del sábado. Ahí, admitió haber hecho "una vuelta de mierda" que le dejó cuarto detrás de Verstappen, Russell y Leclerc.