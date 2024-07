Para Norris ganar una carrera de F1 no cambia "tanto como la gente cree"

Tardó, pero Lando Norris puede considerarse ganador de una carrera de Fórmula 1 desde el pasado Gran Premio de Miami 2024. El piloto británico necesitó un poco de suerte y la ayuda del coche de seguridad, pero eso no restó valor a su triunfo después de varias oportunidades perdidas.

Varios meses después, el piloto de McLaren, que podría haber conseguido algún triunfo más por ritmo puro desde entonces, reflexiona en una entrevista exclusiva con Motorsport.com sobre si su primera victoria en la máxima categoría del automovilismo le ha restado presión.

"Para algunas personas [una victoria] marca la diferencia, para otras un poco menos. Yo también he notado una diferencia, sí, pero no es tan grande como la gente piensa", explica el británico.

"Este año tengo una mentalidad diferente. De hecho, al principio de año, dije que ganaría una carrera. Incluso el año pasado dije que iba a ganar una carrera este año. Recuerdo que lo dije en una de mis primeras entrevistas esta temporada", añadió.

Según Norris, es sorprendente incluso para sí mismo que estuviera tan seguro de ello antes de hacerlo: "Normalmente no lo diría así. Este año todo va bien -tanto yo como el coche- y si lo hacemos todo bien, podemos ganar una carrera. Pero en su momento no era así y yo seguí creyendo en ello. Sabía que llegaría el día tarde o temprano. Tuve toda la paciencia del mundo y no me importó esperar", dijo.

Ahora que en los libros de historia su nombre ya aparece con una victoria, el piloto de McLaren asegura que no está haciendo nada que no hiciese antes o de manera diferente cada vez que pilota un F1.

"Si lo piensas ahora, sabes que puedes hacerlo, que puedes ganar. A veces antes me lo cuestionaba un poco, a veces pensaba 'joder, esto nunca va a caer a mi favor', pero ahora pienso 'lo he hecho antes, así que puedo hacerlo de nuevo'".

"Aparte de eso, ahora no pienso en otras cosas. Salgo a la pista e intento conducir lo más rápido que puedo. Es una mentalidad sencilla, así que no diría que he empezado a pensar de forma muy diferente".

Lo único distinto que Norris nota realmente es que la gente en general tiene una percepción diferente de él ahora que está al frente de la parrilla: "Esa es quizá la parte más guay de todo", admitió Norris.

Lando Norris, McLaren MCL38 Foto de: Erik Junius

