Norris, frustrado por "tirar por la borda" la victoria en Silverstone

Lando Norris se vio perjudicado por dos decisiones estratégicas en el Gran Premio de Gran Bretaña y admitió que estaba frustrado porque él y McLaren habían "tirado por la borda" otra posible victoria.

Aunque el británico perdió una posición con Max Verstappen en la salida, poco a poco fue encontrando el ritmo y, a medida que las condiciones empeoraban, empezó a tener más ritmo que los líderes, Lewis Hamilton y George Russell.

Sin embargo, Lando Norris y su equipo eligieron mal el momento de pasar a los neumáticos de seco: primero, perdió el liderato en favor de Hamilton tras parar una vuelta más tarde que sus rivales, y luego también perdió la posición con Verstappen cuando sus blandos empezaron a desgastarse más que los duros del piloto holandés.

Norris dijo después de la carrera que "no estamos tomando las decisiones correctas, pero al mismo tiempo creo que la culpa es mía hoy por no tomar algunas de las decisiones correctas. Lo odio. Odio acabar en esta posición y buscar excusas por no haber hecho un trabajo suficientemente bueno".

A lo que añadió: "tantas cosas iban bien y las tiramos por la borda en esa última parada. Fue una vuelta la que marcó la diferencia, pero tampoco creo que todo fuera esa vuelta".

"Creo que aunque hubiera entrado en boxes en la vuelta perfecta, nuestra decisión de poner blandos fue equivocada, y creo que Lewis habría ganado de todas formas. Dos decisiones nuestras nos han costado una posible victoria, así que, especialmente aquí, es bastante decepcionante", admitió el piloto local.

Norris cree que McLaren estaba por detrás de Mercedes en el primer stint pero, cuando las condiciones de la pista empezaron a ser más húmedas, los MCL38 empezaron a sacar ventaja.

Aunque cree que McLaren no ha sido el equipo más rápido en las últimas carreras en las que ha podido luchar por la victoria, admitió estar muy frustrado por no haberse llevado una victoria desde Miami.

"Creo que hoy no hemos sido lo suficientemente rápidos. Cuando estaba seco, el Mercedes era mucho más rápido. En condiciones mojado parecíamos un poco mejores. Pero tenemos trabajo que hacer".

"No creo que hayamos tenido un fin de semana en el que hayamos sido claramente los más rápidos. Siempre hemos estado ahí y ha habido peleas, pero nunca hemos tenido el mejor coche".

"Tenemos que seguir trabajando como equipo. Yo tengo que seguir trabajando en mis cosas, y tratar de ponerlo todo junto, porque todavía hay muchas cosas positivas".

"Hay tantas cosas buenas, y tantas cosas que están en su sitio. Pero es frustrante que algunas veces esta temporada hayamos tirado por la borda algo que debería haber sido nuestro", concluyó.