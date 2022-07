Norris explica por qué las carreras al sprint en F1 son aburridas

Cargar el reproductor de audio

Uno de los objetivos de la Fórmula 1 con las carreras al sprint era crear una sesión que tuviera lugar durante el fin de semana de carreras en la que los pilotos pudieran tener batallas entre sí sin tener que ahorrar combustible o neumáticos, por lo que, sobre el papel, daría lugar a una carrera muy entretenida y con multitud de peleas y movimientos en pista.

Sin embargo, salvo en algunos casos muy puntuales, esto no se ha conseguido realmente y, tras la emoción de las primeras vueltas, la mayoría de las carreras al sprint se han convertido en una especie de "procesión" en la que los pilotos no pueden atacar al coche que llevan delante.

Después de una nueva previa en el Gran Premio de Austria 2022 de Fórmula 1, Norris dijo que si bien las carreras más cortas habían sido positivas para McLaren por el momento, la naturaleza de esta especie de "todos contra todos" en la mayoría de ocasiones no ha creado mejores carreras o más espectaculares, sino más bien todo lo contrario.

Según Lando Norris, el principal problema es que al ir todos al máximo durante unas 20 vueltas de media, sin tener que cambiar neumáticos ni ahorrar nada y teniendo en cuenta que la diferencia entre algunos coches es de una décima por vuelta o incluso menos, adelantar en pista se hace prácticamente imposible.

"En general, han sido buenas para nosotros, porque creo que siempre hemos podido avanzar. Pero no diría que son las carreras más emocionantes. No hay casi desgaste de neumáticos y no existen las diferencias entre los distintos equipos de la parrilla".

"Cuando todo el mundo está con las mismas condiciones en pista, es más difícil atacar o adelantar a los coches que tienes delante. Sobre todo cuando sólo te separa una décima de segundo en la vuelta de la clasificación. Nunca podrás hacer nada en estas condiciones".

"Sólo pueden adelantar los que están fuera de posición porque han tenido un accidente durante la clasificación o algo similar. A veces pienso que la carrera será emocionante, y luego siempre resulta que no lo es. Sin embargo, este formato conlleva algunos cambios que me gustan", concluyó Norris.

Esta temporada, la Fórmula 1 volverá a probar el formato con carrera al sprint una vez más y será en un trazado que repite tras su experiencia el año pasado, un Gran Premio de Brasil que podría dictar sentencia para bien o para mal en cuanto al futuro de estas pruebas de cara al futuro de la máxima categoría del automovilismo.

