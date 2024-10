Norris: "Cambian las reglas, en Austria Verstappen no fue penalizado"

Mientras los Ferrari se dirigían camino a un doblete, Lando Norris iba poco a poco acercándose a Max Verstappen con más ritmo y, tan pronto como pudo usar el DRS, comenzó una bonita y dura batalla que acabó con polémica y debate.

En la curva 12, el inglés parecía superar al holandés por fuera, pero el vigente campeón alargó la frenada y la trazada y ambos se fueron por fuera. El de McLaren se mantuvo por delante, pero luego le impusieron una sanción de 5 segundos por "salirse de pista y sacar ventaja" y los 4.1 segundos de ventaja con los que llegó a meta fueron insuficientes.

Cuando le preguntaron si entendía la sanción, fue escueto, y soltó un "no, la verdad es que no". Pero cuando le mencionaron el condicionante de llegar por delante al vértice gracias a moverse a última hora, se lanzó con una reflexión larga.

"Es difícil, hay diferentes alteraciones de las cosas", comenzó. "Es un trabajo duro controlar ese tipo de cosas. Para mí, todo lo que pude hacer, lo hice. En mi opinión, el punto incorrecto es lo que hizo Max, que también defendió su posición por salirse de la pista y eso no es correcto. Se salió de la pista defendiéndose y ha defendido de más y ha cometido un error y por lo tanto ha ganado con eso".

"Al mismo tiempo por eso he tenido yo que salirme de la pista".

Norris pasó a señalar la inconsistencia de los comisarios, y citó otro duelo en el GP de Austria, cuando se tocaron en una dura maniobra de Verstappen que permitió ganar a Russell: "Esas son las reglas, pero parece que cambian porque creo que es bastante incoherente con, por ejemplo, lo que pasó en Austria, donde Max no fue penalizado y se salió de la pista, ganando ventaja" [nota del editor: realmente hubo 10 segundos de sanción a Verstappen en Austria, aunque no afectaron a su resultado final y no tuvo consecuencias].

"Así que creo que hay, de nuevo, inconsistencia". Luego, queriendo suavizar su protesta sobre los comisarios, se mostró comprensivo, mientras a su vez pedía más tiempo e involucrar a los pilotos en las decisiones.

"Para mí, es sólo una decisión apresurada. Y no escuchan o entienden nuestros puntos, lo que deberían hacer después de la carrera. Sólo quieren tomar una decisión en el momento para no alterar los puntos y podios y cosas por el estilo. Pero por lo tanto, es una decisión apresurada y no escuchan mi punto de vista o el de mi equipo o el de Max, lo cual no creo que sea lo más correcto, pero hoy fue una penalización y no hay mucho que pueda hacer aparte de aceptarlo".

"Lo intenté, ambos lo intentamos. Fue una gran batalla. Realmente lo disfruté. Fue difícil. Max condujo muy bien y se defendió muy bien. Pero terminó delante, así que felicidades para él".

Ante la pregunta de si se podía apelar esa decisión, comentó: "No creo qu se pueda apelar este tipo de penalización, lo cual es, nuevamente, una tontería, porque solo están adivinando, y no creo que así sea como se debe hacer el trabajo de comisarios, pero es un trabajo difícil para ellos".

"Así que no me quejo de ellos. Creo que es más bien el hecho de que no ven todo, no entienden todo, tan bien como lo hacemos nosotros cuando estamos dentro del coche. Eso es todo".

Norris insiste en que Verstappen se excedió en su defensa y asegura que "la gente no entiende que con Max no puedes ir a medias".

"Creo que Max condujo muy bien y creo que es muy difícil hacer lo que hemos hech. Pero luchamos duro, y respeto la batalla que tuvimos. Fue buena, y creo que fue respetuosa".

Con todo, quiso acabar con algo de autocrítica, admitiendo que quizás si hubiera hecho una mejor salida no habría pasado lo que pasó al final: "Sí, creo que en la primera curva no hice lo correcto. Simplemente no salimos victoriosos porque no hice un trabajo lo suficientemente bueno. Si me hubiera defendido mejor en la primera curva y no hubiera conducido como un títere, entonces debería haber liderado después de la primera curva y no estaríamos hablando de esto...".