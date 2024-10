Norris sigue en contra de su sanción en Austin y espera hablar con la F1

Lando Norris me mostró en contra de la decisión de los comisarios de penalizarle por adelantar a Max Verstappen por fuera de la pista en el Gran Premio de Estados Unidos, y afirmó que él ya no era el que atacaba en ese momento.

El incidente entre Norris y Verstappen le costó al británico una penalización de cinco segundos por salir de la pista y obtener ventaja, aunque ambos pilotos estaban fuera de las límites de la pista en ese momento, aunque debido a ello el de McLaren perdió el podio y el de Red Bull lo logró.

Norris ahora, tras ver todas las repeticiones, asegura que estaba por delante de Verstappen antes del vértice, pero el piloto neerlandés salió del mismo por delante, y Norris interpretó que su rival por el campeonato había ido demasiado largo y que lo más lógico era seguir por fuera de la pista.

El británico afirma que tanto él como Verstappen hicieron lo que consideraron correcto, y añade que sigue sin entender el proceso de toma de decisiones de los comisarios al penalizarle.

"No he hablado con Max porque él hizo lo que pensó que era correcto y yo hice lo que pensé que era correcto. Sigo sin estar de acuerdo y como equipo no estamos de acuerdo", reflexionó Norris.

"Creo que lo que vimos con la versión de George Russell y Valtteri Bottas en algunos aspectos fue muy similar a lo nuestro: yo estaba completamente por delante de Max, estaba a más de un coche de distancia por delante de él. Yo ya no era el coche que atacaba, lo era él".

"Estaba por delante de Max, tenía que defenderme, él era el que me atacaba y efectivamente entró en la curva demasiado fuerte [pasado de frenada], por lo que es él quien adelantó fuera de la pista".

"Yo sólo mantuve mi posición, así que es algo que estoy seguro que discutiremos, ya que ha sido un gran tema de conversación desde el pasado finde. Muchos otros pilotos no estaban de acuerdo, los equipos tampoco".

"La cuestión es que sólo estaba por delante de mí en el vértice porque se salió de pista, no habría estado por delante en el vértice si hubiera frenado donde debía y se hubiera quedado dentro de la pista. Creo que eso es obvio".

Lando Norris, McLaren MCL38, battles with Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Photo by: Sam Bagnall / Motorsport Images

Norris negó que necesitara cambiar todo su enfoque para ser más agresivo en esos escenarios, pero consideró que podría hacer pequeños retoques en su forma de correr en el futuro.

Y añadió que luchar contra Verstappen le hacía enfrentarse a "probablemente el mejor del mundo", lo que obviamente hace que adelantarle sea un reto realmente considerable.

"No es tan fácil como decir eso [que necesito ser más agresivo]. ¿Tengo que hacer algunos cambios? Sí. Y adaptarme un poco más. ¿Pero todo lo que estoy haciendo está mal? Tampoco", afirma Norris.

"Me divertí mucho y respeté la pelea que mantuvimos. Aun así, él acabó delante y yo tengo que ganarle. Así que tengo que cambiar algunas pequeñas cosas, pero no necesito cambiar todo mi enfoque".

"Max es probablemente el mejor del mundo en lo que hace. Cuando me enfrento al mejor del mundo, no es nada fácil. Lleva corriendo en esta posición más tiempo que yo. No estoy haciendo un trabajo perfecto, pero tampoco malo".

"Creo que hay ciertas cosas con las que no estoy de acuerdo, pero sigo queriendo correr cuerpo a cuerpo, no quiero que haya reglas para absolutamente todo".

"Simplemente creo con que la forma en la que recibí la penalización el pasado fin de semana y por lo tanto las consecuencias de cómo sucedió no estoy de acuerdo, y eso es lo único que hay que cambiar. Está claro cuáles son sus intenciones y me resulta difícil sortearlas", concluyó.

