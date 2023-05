Norris, sobre la colisión con De Vries: "Últimamente lo hace mucho"

Lando Norris y Nyck de Vries comenzaron el Gran Premio de Miami de Fórmula 1 saliendo desde la 16ª y 15ª posición, respectivamente. El piloto de McLaren optó por una estrategia alternativa, empezando la carrera con blandos. El neerlandés comenzó con medios. Norris salió ligeramente mejor al apagarse las luces rojas y se puso por delante del piloto de AlphaTauri.

Sin embargo, De Vries frenó demasiado tarde, bloqueó las ruedas delanteras y colisionó con la parte trasera del MCL60. No se produjeron daños importantes, pero lo que siguió fue un gran premio difícil para ambos.

Norris se mostró crítico con el piloto de 28 años después de la carrera. "No tengo ni idea de lo que pasó, pero de repente me golpeó. Últimamente lo hace con bastante frecuencia, así que debería intentar frenar un poco antes", dijo el inglés sobre el incidente. Aunque también reconoció: "Sin embargo, no cambió mucho mi carrera".

Después de 57 vueltas, el piloto de Bristol no pasó de la 17ª posición. Fue mal día para un equipo McLaren que dejó Estados Unidos sin puntos después de un buen gran premio en Bakú. "La pista no nos convenía, ni las curvas más largas, ni la temperatura, ni el asfalto... son todos factores diferentes", dijo Andrea Stella.

Sobre este incidente también se pronunció Nyck de Vries, Así explicó el holandés lo ocurrido a Motorsport.com: "Lando tuvo una muy buena salida. Se movió a la izquierda, y yo estaba cerca y bloqueé. Fue mi error. Bloqueé ambas ruedas, nos tocamos y luego pasamos. Eso es todo".

Para el neerlandés fue un incidente de carrera: "Sí, creo que porque llegó bastante tarde delante de mí, ya en el punto de frenado. No pude reaccionar. Y sí, podría haber aplicado más presión, que es lo que hice. Y entonces, ya sabes, bloqueamos. Así que creo que la culpa [fue] para los dos", finalizó.