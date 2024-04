Newey prevé una F1 más apretada hasta que lleguen las reglas de 2026

Aunque Red Bull sigue siendo el equipo a batir en este momento en la Fórmula 1, Adrian Newey no tiene ninguna duda de que los rivales se acercan, ya que los campeones del mundo cada vez tienen más dificultades para ganar con su monoplaza. Sin embargo, no ve ninguna razón por la que uno de sus competidores pueda dar un salto adelante con las normas actuales, antes de que todo cambie con el reglamento técnico de aerodinámica y unidades de potencia a partir de 2026.

El británico afirmó que lo que está ocurriendo ahora mismo no difiere en nada de los anteriores ciclos reglamentarios, en los que un equipo empezaba con una ventaja que se fue esfumando a medida que todos entienden mejor las cosas. En declaraciones a Motorsport.com sobre cómo ve las cosas de cara a 2026, afirmó que la historia sugiere que las batallas serán más reñidas antes de que los nuevos coches vuelvan a dejar a una escudería por delante.

"La gente se lamenta de que los resultados han estado dominados [por un equipo], afortunadamente para nosotros, pero por uno solo durante las reglas hasta la fecha", dijo.

"No obstante, eso puede cambiar, ¿y quién sabe lo que pasará el año que viene? Uno de nuestro rivales podría superarnos fácilmente, si nos fijamos en la historia, siempre que hay un cambio de reglas, la mayoría de las veces un equipo lo lee mejor que otro, y hay un periodo de dominio".

"Lo tuvimos con Mercedes con las unidades de potencia, cuando hubo un gran cambio en 2014. Lo hemos tenido en otras ocasiones en las que hubo modificaciones del reglamento", continuó. "También tuvimos esa gran modificación en 2022, y la parrilla quizá está empezando a converger. Me sorprendería si no fuera así, y creo que va a ser una lucha mucho más apretada para nosotros esta temporada de lo que fue la pasada".

"Y sin duda será una batalla aún más reñida para todos el año que viene, así que, justo cuando todo empieza a converger y los aficionados empiezan a tener lo que quieren, nosotros tenemos un cambio todavía mayor, porque es la primera vez que recuerdo que tenemos una nueva unidad de potencia, y un nuevo chasis al mismo tiempo", explicó Adrian Newey. "Así que las posibilidades de que eso haga saltar por los aires la parrilla tienen que ser bastante significativas".

Los directores de la Fórmula 1 trabajan para ultimar el reglamento de 2026, que incluirá una aerodinámica activa para ayudar a maximizar el rendimiento de los nuevos motores híbridos. El británico, que en un principio no se mostró muy entusiasmado con el reglamento actual, sospecha que tendrá mucho trabajo en los próximos años: "Creo que seré sincero conmigo mismo, antes de que salieran esas normas, las criticaba un poco y, desde luego, no me inspiraban nada".

"Parecía que eran muy prescriptivos, y que no habría mucha libertad dentro de ellas, pero al final se relajaron un poco, porque muchos otros equipos pensaban lo mismo, y luego, dentro de esa relajación, resulta que en realidad hay una gran cantidad de detalles que intervienen en la optimización del coche para esa normativa", aseguró.

Sin embargo, a medida que la actual era de efecto suelo entra en su tercer año, Adrian Newey dijo que vio signos de que las escuderías están llegando al límite de lo posible: "Los avances interanuales que han conseguido los equipos en la tercera temporada son significativos".

"Por nuestra parte, estamos aplanando nuestras tasas de desarrollo aerodinámico en términos de ganancias porcentuales por mes. Están empezando a alcanzar su asíntota, como cabría esperar de cualquier reglamento", dijo. "Así que, en ese sentido, desde el punto de vista de la ingeniería, ¡ya era hora de que tuviéremos un nuevo escenario!".

