Los dramas de Netflix, un precio a pagar por la Fórmula 1

El Gran Premio de Estados Unidos en el Circuito de las Américas marca un momento importante para la Fórmula 1 en Estados Unidos.

16 años después de tocar fondo con el fiasco de los neumáticos en Indianápolis 2005, la F1 alcanzará un nuevo máximo en el mercado estadounidense con un evento con las entradas agotadas en Austin.

El impulso de la Fórmula 1 en Estados Unidos ha ido creciendo desde el regreso del gran premio en 2012 (ausente durante cuatro años tras el último en 2007 en el Indianapolis Motor Speedway), y se ha acelerado aún más bajo la propiedad estadounidense con Liberty Media al frente de la categoría en los últimos cinco años. Con una segunda carrera americana prevista para el año que viene en Miami y una eventual tercera que se está planteando en ciudades como Las Vegas, es un buen momento para la F1 en las costas estadounidenses.

Gran parte del reciente crecimiento puede atribuirse al éxito de Drive to Survive en Netflix. La serie ha contribuido a derribar muchas barreras para que los aficionados se acerquen a la F1, creando una nueva ola de ávidos seguidores, especialmente los más jóvenes y en Estados Unidos.

El jefe del COTA, Bobby Epstein, ha sido sincero sobre el impacto de Drive to Survive en la carrera de Austin, señalando su papel en la venta de entradas para la carrera de 2021. Y es que hay hambre entre los aficionados estadounidenses después de la ausencia forzada por la crisis del COVID el año pasado, ya que la audiencia de la serie de Netflix alcanzó un nuevo máximo en todo el mundo.

Por lo tanto, fue irónico que esta semana gran parte de la conversación sobre Drive to Survive girara en torno a sus inconvenientes, instigados por los comentarios de Max Verstappen en una entrevista con Associated Press a principios de la semana.

"Desde mi punto de vista como piloto, no me gusta formar parte de ello", dijo Verstappen. "Fingieron unas rivalidades que en realidad no existen. Así que decidí no ser parte de [ello] y no di más entrevistas después de eso, porque entonces no hay nada que puedas mostrar."

Ciertamente, el punto de vista de Verstappen tiene mérito. En la última temporada, que recapitula el año 2020, uno de los episodios se centró en McLaren y en la dinámica interna del equipo entre Carlos Sainz y Lando Norris. En él se presentaba su asociación como una rivalidad muy arraigada en la que la relación se había roto tras el fichaje de Sainz por Ferrari. Sainz también fue el protagonista de una rivalidad que se mostró en la segunda temporada de Drive to Survive y que se centró en su lucha con Daniel Ricciardo para liderar la mitad de la tabla.

Hay otros factores que también se han exagerado a lo largo de la serie para ofrecer un argumento mejor o más dramático. Cosas como la forma en que se retratan las llamadas a boxes, las batallas por el campeonato de constructores y los cambios de pilotos –pensemos en la llamada de Christian Horner a Sergio Pérez para decirle "bienvenido a Red Bull" al final de la tercera temporada– no son del todo precisas, y pueden resultar un poco molestas para algunos aficionados a la F1.

La forma en la que se manipulan las rivalidades se ha convertido incluso en parte de la cultura de los memes en la esfera de las redes sociales de la F1. A raíz de los incidentes de este año, los aficionados han estado elaborando parodias de vídeos de "cómo retratará Drive to Survive..." que acumulan cientos de miles de visitas en YouTube, utilizando una exageración extrema y una edición inteligente para entretener a los aficionados.

Pero esto habla del punto de vista de Verstappen. En la entrevista con AP, incluso hizo referencia a cuando él y Lewis Hamilton se chocaron en Imola durante las entrevistas posteriores a la clasificación, diciendo: "Probablemente eso estará ahí [en Netflix]". Supuesto sobre el que alguien ya hizo un vídeo parodia en mayo.

Entonces, ¿ha ido Netflix demasiado lejos con la licencia creativa utilizada en Drive to Survive, sobre todo cuando el líder del campeonato ya no quiere participar?

Conviene recordar cuál es el objetivo de la serie. Los aficionados a la F1 que busquen un repaso de la temporada totalmente fiel a la realidad habrán comprobado hace tiempo que eso no es lo que pretende Drive to Survive. El objetivo de la serie es sacar a relucir las personalidades y los personajes que componen la parrilla de la F1, haciéndolos más accesibles para el aficionado ocasional al deporte, y arrojando una nueva luz sobre ciertas áreas, incluso para los seguidores fieles de las carreras.

La pista está en el nombre: Drive to Survive. Piensa en lo que eso significa realmente. Sí, hay un peligro inherente en el automovilismo, como todos sabemos, pero no es algo en lo que el seguidor clásico se centra cuando se sienta a ver una carrera. Se trata de la competición. Sin embargo, para tratar de captar a un público más amplio, el factor de riesgo de la F1 es algo que se exalta en Drive to Survive; después de todo, ¿qué otros deportes lo tienen? Por eso, los choques se dramatizan a menudo, con efectos de sonido añadidos, por ejemplo.

Verstappen fue el único que se opuso a la representación de la F1 en Drive to Survive.

"Sí, crean algo de dramatismo", dijo el compañero de equipo de Verstappen, 'Checo' Pérez. "La forma en que venden el deporte, es con un poco de drama. Puedo imaginar que es un espectáculo. Pero al final, es bueno para el deporte y es bueno para los aficionados. Estoy contento con ello".

"Me parece bien", añadió Lando Norris. "Puedes elegir muchas cosas que entran y no entran. Creo que es algo genial. Especialmente viniendo a Estados Unidos, hay mucha gente que ahora está metida en la Fórmula 1 sólo por ver Drive to Survive, y creo que me he encontrado bien en ella".

El jefe de McLaren, Zak Brown, ha hablado con frecuencia de los beneficios de la producción de Netflix.

"Ha impulsado una base de fans más joven y mucho más grande", dijo. "Realmente ha tenido un impacto serio en Estados Unidos".

"Creo que es un hecho que hay un poco de teatro añadido, y eso es lo que es la televisión. Creo que está haciendo lo que a nosotros, como deporte, nos gustaría que hiciera, que es atraer a un montón de nuevos aficionados. Creo que ha tenido un gran éxito".

Brown da en el clavo. Se ha añadido algo de teatro que los fans acérrimos de la F1 pueden no apreciar del todo, pero en realidad, no son el público objetivo de Drive to Survive. De nuevo, la serie no pretende ser un repaso de la temporada.

Mercedes tuvo sus propios recelos sobre el impacto de Netflix y la posible distracción que supondría cuando se rodó la primera temporada a lo largo de 2018. Pero Toto Wolff no tardó en darse cuenta de que los beneficios eran enormes y que había que maximizarlos.

"No estábamos entusiasmados al principio con Netflix porque queríamos concentrarnos en el rendimiento en pista, y me equivoqué", dijo Wolff.

"Está claro que es un gran éxito. En todo el mundo fue el documental número uno en Netflix durante bastante tiempo. Se ha convertido en parte de la Fórmula 1 y se puede ver claramente que es beneficioso".

"Somos un deporte y tenemos que mantenernos fieles a los valores del deporte y no tener trucos, pero el deporte es entretenimiento, y creo que estos chicos nos han aportado un nuevo ángulo, una nueva dimensión".

A modo de anécdota, este redactor tuvo una conversación con uno de los productores de Drive to Survive a principios de este año sobre el impacto del programa en Estados Unidos. Contó que hace un par de años conoció a una familia estadounidense en un hotel de Austin que se había convertido en fan de Esteban Ocon, sin que antes les interesara la F1. Ocon había sido una parte importante de la historia en la primera temporada, ya que se cayó en el mercado de pilotos para 2019.

Sobre esta historia, el viernes Ocon explicó cómo acreditó a Drive to Survive por ayudar a salvar su carrera en la F1.

"Ha hecho que se me viera en los momentos difíciles en los que no tenía un asiento, y eso salió a la luz y la gente pudo ver realmente que estaba desesperado por volver a pilotar", dijo. "Eso probablemente ayudó a que mi carrera volviese otra vez aquí. Creo que es genial que todo el mundo tenga ese acceso [a las historias personales] hoy en día".

Mientras 140.000 aficionados abarrotan COTA el domingo y crean un ambiente genial, vale la pena aceptar que un poco de licencia creativa en Drive to Survive puede ofrecer mayores beneficios que las pocas preocupaciones que puede causar.

Al igual que lo hizo sin Hamilton y Mercedes en la primera temporada, Drive to Survive seguirá siendo un éxito y traerá nuevos fans a la F1, con o sin Verstappen.