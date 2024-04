Netflix explica cómo tratará el caso Horner en Drive to Survive

A pocas semanas de que comenzara la temporada 2024 de Fórmula 1, el paddock se sorprendió por la investigación que el equipo Red Bull estaba haciendo a su director, Christian Horner, debido a un supuesto comportamiento inadecuado con una empleada. Tras todo el terremoto y días llenos de rumores, todo quedó en que el británico fue absuelto por su escudería, mientras que la trabajadora fue suspendida.

Ese caso tan mediático llenó los titulares de todos los medios de comunicación, y durante muchas jornadas copó las conversaciones por el desarrollo que tuvo, en el que cada vez que parecía que las llamas se iban apagando, alguien echaba más gasolina, como sucedió con la filtración de unos archivos que contenían las conversaciones de WhatsApp, o con las declaraciones del entorno de Max Verstappen pidiendo su marcha de Milton Keynes.

Por ello, muchos se preguntan cómo tratará Netflix un episodio tan conflictivo, y The Telegraph se puso en contacto con el productor ejecutivo de 'Drive to Survive', James Gay-Rees, para indigar un poco más sobre ello. El responsable de una de las fuentes que Liberty Media usó para su expansión global en la pequeña pantalla aseguró emitirán parte de lo que pasó, aunque explicó que deberán ser muy cuidadosos con el material que sale a la luz.

"Sí, tendremos que referirnos a ello de alguna forma, todo el mundo quiere que la historia se cuente de una determinada manera, así que hay que trazar la línea para contentar a todo el mundo, y a nosotros y a Netflix, para que podamos dormir por la noche con las decisiones que hemos tomado", afirmó. "Tiene que haber un equilibrio. Creo que Horner está bien por el momento, pero no creo que esté todo resuelto todavía".

"Todo depende de cómo evolucione el caso, no sé lo que hay detrás y, francamente, no tengo una opinión al respecto, pero no le desearía a nadie lo que ha pasado", comentó el productor ejecutivo de la famosa serie sobre la Fórmula 1, quien reveló que tuvo la oportunidad de hablar con Christian Horner sobre lo que sucedió después de la investigación. "Hablé con él y Christian me dijo 'todo es culpa tuya'".

