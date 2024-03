Por qué Red Bull F1 podría ser su propio enemigo con el caso Horner

El caso que rodea a Christian Horner y su futuro como director del equipo Red Bull dominó las conversaciones del paddock y llenó los titulares de todo el mundo. A medida que se van desenredando las múltiples capas de una historia muy compleja, cada vez que parece que las cosas están a punto de calmarse, vuelven a estallar.



Quizá la mayor bomba llegó tras el Gran Premio de Bahrein, cuando Jos Verstappen aseguró que, si el británico no se marchaba, destrozaría la escudería: "Aquí hay tensión mientras él siga en su puesto. El equipo está en peligro de que se destroce, no puede seguir así, va a explotar, se hace la víctima, cuando es él quien causa los problemas".



Esas declaraciones, realizadas el mismo fin de semana en el que se filtraron documentos del caso a altos cargos de la Fórmula 1 desde una dirección de correo electrónica anónima, apuntaban a una conspiración propia de una película de Hollywood. Es difícil predecir qué pasará a partir de ahora, pero, desde la perspectiva del conjunto de Milton Keynes, todo fue una distracción que espera que termine pronto para que se centren en las carreras.

Como dijo Sergio Pérez durante el miércoles en Arabia Saudí: "Creo que ahora todo eso se ha quedado atrás. Somos, todos, un equipo de carreras al fin y al cabo, y estamos aquí para competir, para centrarnos y cumplir en la pista, nuestro objetivo principal son las carreras, así de simple".

Por un lado, los austriacos están consiguiendo mantener la concentración en el lugar adecuado. Dentro del garaje, la impresión es que se aislaron con éxito de toda la parte política, y con el RB20, dieron un paso adelante asombroso que dejó a sus rivales tambaleándose con un doblete en la primera carrera.

Max Verstappen habló sobre todo lo que rodeaba a la escudería de los de las bebidas energéticas: "Creo que se pudo ver en Bahrein que no afecta al rendimiento del equipo. Por supuesto, como equipo, no te gustaría tener ese tipo de situaciones, pero también demuestra que creo que todos estamos bastante centrados en nuestro trabajo, y ese es el de rendir en la pista".

Sin embargo, no se puede obviar que el drama que rodea a Red Bull y la intriga sobre el futuro de Christian Horner, sigue siendo algo digno de película. El miércoles por la noche, solo había sitio de pie en la zona de las mesas de fuera del motorhome del conjunto austriaco en el paddock de Yeda, mientras que sus pilotos hablaban con los medios antes del Gran Premio de Arabia Saudí.

Solo hubo un tema de interés, y ninguno de los dos pilotos se escondió detrás de un mensaje sin apenas interés. En comentarios que ya se escucharon al vigente campeón del mundo, restó importancia, pero no descartó por completo, a la idea de que se tratara de una jugada contractual que podría desencadenar un cambio inesperado a Mercedes.

Y aunque fue explícito en que no quería tomar partido en las cosas a raíz de las declaraciones de Jos Verstappen, también hizo hincapié en que él y su padre son un equipo, y defendió sus palabras: "Creo que, por lo que le conozco, de cuando yo ya estaba en el karting, siempre ha sido muy franco, no es un mentiroso, eso seguro".

No obstante, fue bastante revelador que durante casi nueve minutos que el neerlandés habló, no hubiera ni una sola pregunta sobre el RB20 y el dominante inicio de año de los austriacos. Y ahí radica quizá el mayor obstáculo al que se enfrenta Red Bull para conseguir que la atención se desvíe al caso de Christian Horner.

Porque con su nuevo monoplaza tan por delante del resto, y haciendo que la victoria parezca tan sencilla antes incluso de empezar la carrera, la falta de temas de conversación sobre el asfalto significa que la gente se centra más en aspectos extradeportivos.

Como observó Lando Norris, no es lo mejor que el principal tema de conversación en la Fórmula 1 en estos momentos no tenga nada que ver con las carreras: "Hay ruido, creo que no es lo que deberíamos tener en este deporte, debería tratarse solo de carreras y de lo que los pilotos hacen entre ellos cuando están en los circuitos".

"No creo que el deporte deba verse interrumpido por lo que ocurre fuera del circuito, eso no tiene nada que ver con las carreras", continuó el británico. "Eso puede ser el titular en otro sitio, pero no debería afectar a lo que se comenta, y no deberían preguntarme por lo que pasa en la vida privada de la gente".

Hay un dicho famoso en el automovilismo que dice que cuando cae la bandera, se acaban las tonterías, y hasta cierto punto es cierto, pero en la era moderna con noticias las 24 horas del día y las redes sociales de por medio, los grandes premios deben ser lo suficientemente buenos como para ahogar cualquiera de esas cosas en el momento en el que aparece la bandera a cuadros.

Si las cosas fueran espectaculares dentro de los circuitos, y hubiera noticias deportivas que captaran la atención, eso haría todo lo posible por desviar la atención de lo que está pasando entre bastidores en Red Bull, así que hay una cierta ironía en el hecho de que cuanto mejor le vaya a los de Milton Keynes en el trazado, y menos emocionantes sean las carreras, más se centrará el foco en todo lo que está pasando con Christian Horner.

