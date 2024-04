Cómo Verstappen mantiene vivo el mercado de fichajes de F1 2025

Toto Wolff, declaró abiertamente que el vigente campeón del mundo sería su objetivo principal para sustituir a Adrian Newey, a lo que se sumaría el hecho de tener motores Honda de fábrica en 2026. El director de Mercedes , declaró abiertamente que el vigente campeón del mundo sería su objetivo principal para sustituir a Lewis Hamilton, que pasará a ser piloto de Ferrari en 2025 , mientras que Aston Martin también parece abierto a la idea de hacerse con sus servicios con la ayuda de la contratación de alguien muy conocido para él,, a lo que se sumaría el hecho de tener motores Honda de fábrica en 2026.

¿Un factor decisivo para Max Verstappen?: Fórmula 1 ¡Aston Martin F1 hace una oferta millonaria a Adrian Newey!

Desde el anuncio de la marcha del heptacampeón de Brackley, numerosos pilotos y sus directores se pusieron en contacto con Toto Wolff, pero hasta que Max Verstappen no se pronuncie, los germanos no tendrán prisa por decidir: "Por mucho que nos sorprendiera la decisión tan rápida de Lewis [Hamilton], ahora quiero tomarme mi tiempo".

"Tenemos un hueco libre, el único de los equipos de arriba, a menos que decida irse, entonces ese ya no va a estar libre con nosotros", dijo a Fox Sports Australia . "Hay algunas opciones que son interesantes para nosotros, desde los jóvenes talentos a algunos de los otros, que son muy experimentados. Eso no va a ocurrir en las próximas semanas o meses, quiero seguir vigilando el mercado, depende de lo que haga Max [Verstappen]".

Andrea Kimi Antonelli la situación del neerlandés provoca un efecto dominó en el resto de la parrilla. Algunos nombres de la talla de Carlos Sainz, Esteban Ocon o Aunque queda por ver si, el "jovencísimo supertalento" que menciona el austriaco estará listo para llegar después de solo un año en la Fórmula 2,. Algunos nombres de la talla de Fernando Alonso Alexander Albon suenan como sustitutos.

ahora está buscando un asiento para la temporada 2025 de Fórmula 1. El del español de Ferrari es el más acuciante, puesto que, a diferencia del resto, no tiene la opción de quedarse donde está, puesto que fue un daño colateral de la renovación de Charles Leclerc y el fichaje del británico, y

El valor del madrileño subió en los últimos años gracias a sus actuaciones contra el monegasco, con victorias como la del Gran Premio de Singapur 2023 o la más reciente en el Gran Premio de Australia de este curso, con lo que es el único piloto no Red Bull en vencer en los últimos 500 días. En un principio, Max Verstappen parecía que hacía ver que Carlos Sainz encajaba en un hueco que podría quedar libre.

el español sería una buena opción. El interés de Sin embargo, si el holandés decide quedarse y Mercedes busca un piloto,. El interés de Sauber, que pasará a ser Audi , era muy alto, aunque supondría un riesgo a corto plazo, pero ahora, el piloto también es una posibilidad para los de Milton Keynes para sustituir a Sergio Pérez

Carlos Sainz, una opción para Red Bull: Fórmula 1 Horner "no descartaría ninguna posibilidad" de que Red Bull fiche a Sainz

Christian Horner, fue quien mencionó su nombre, y cuando se le preguntó sobre si El director de los de las bebidas energéticas,, fue quien mencionó su nombre, y cuando se le preguntó sobre si Yuki Tsunoda podría ascender desde el conjunto de Faenza, dijo: "Yuki [Tsunoda] es un piloto muy rápido, lo sabemos, pero creo que queremos formar la mejor pareja posible en Red Bull, y a veces también hay que mirar fuera".

"Hoy ha ganado la carrera un piloto muy rápido y en paro, así que el mercado es fluido con ciertos pilotos. Basándote en una actuación así, no podrías descartar ninguna posibilidad", aseguró en referencia al triunfo del madrileño en el Gran Premio de Australia

Independientemente de si Red Bull tendrá uno o dos asientos libres, Sergio Pérez hizo hasta el momento lo que debía para reforzar su posición. Si añadimos la aparente falta de confianza en el japonés y en , Sergio Pérez hizo hasta el momento lo que debía para reforzar su posición. Si añadimos la aparente falta de confianza en el japonés y en Daniel Ricciardo , sus posibilidades parecen haber mejorado: "Obviamente, 'Checo' [Pérez] se vio comprometido [por sus problemas en Albert Park]. Él también ha tenido un gran comienzo de la temporada, así que no tenemos ninguna prisa".

Fernando Alonso también parece ser uno de los que está pendiente al mercado de fichajes, con opciones de quedarse en Aston Martin, pero también de marcharse a Mercedes o Red Bull, incluso no se descarta una retirada. No obstante, no es así como lo ve el piloto de 42 años, ya que no dejará que "otros dicten" su camino: "Siempre ha sido así, a veces me ayudó, a veces me perjudicó ser el dueño de mi destino".

"Elegí cuando irme de un equipo, elegí cuándo parar en la Fórmula 1, y elegí cuándo volver", afirmó el dos veces campeón del mundo. "Y ahora elegiré lo que haré el año que viene, no seguiré lo que hagan los demás y dicten mi destino, lo haré por mí mismo, para bien o para mal, así soy yo".

Max Verstappen, Carlos Sainz y Fernando Alonso solo son las primeras de una larga lista, ya que detrás de ellos hay otros que están meditando sus siguientes pasos, como Liam Lawson y Oliver Bearman. Las fichas de dominó de, ya que detrás de ellos hay otros que están meditando sus siguientes pasos, como Valtteri Bottas , Esteban Ocon, Pierre Gasly

Será fascinante cuál de los numerosos escenarios posibles se desarrollará en las siguientes semanas y meses. ¿Quién va a terminar el juego de las sillas en los asientos más codiciados, y quién perderá cuando pare la música?

