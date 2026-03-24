El motor de Audi F1 recibe elogios de la competencia: "Es muy, muy bueno"

Ayao Komatsu ha rechazado las sugerencias de que ser cliente de Ferrari debería dar a Haas F1 una ventaja en la batalla de la zona media de la Fórmula 1 de 2026, afirmando que Audi es "muy bueno".

El equipo estadounidense ha disfrutado de un sólido inicio con la nueva normativa, ya que es cuarto en la clasificación tras dos rondas, con Oliver Bearman logrando respectivamente un séptimo y un quinto puesto en Melbourne y Shanghai.

Por ello, Haas debería estar en la parte alta del mediocampo este año y su jefe, Komatsu, cree que Racing Bulls (sexto), Alpine (séptimo) y Audi (octavo) son sus rivales más cercanos, siendo este último el que más llamó la atención durante su sesión con los medios en China.

Audi debuta como equipo oficial en 2026 tras la compra de Sauber y ha sido competitivo desde el inicio, ya que Gabriel Bortoleto logró puntos y acceder a la Q3 en la carrera inaugural de Australia.

Por eso, Komatsu se mostró sorprendido cuando se sugirió que su equipo tiene una clara ventaja de motor frente a Audi y compañía, diciendo: "No sé cómo puedes decir que nosotros… que el nuestro es claramente mejor que el de Audi. No sé en qué te basas para decir eso. ¿Has mirado la traza GPS? No, no creo que se pueda decir eso en absoluto".

"Cuando hablo de unidad de potencia, me baso únicamente en los resultados y en la traza de velocidad. Parte puede venir del motor de combustión y parte del despliegue de energía, pero si vemos lo que pueden hacer en recta, Audi es muy, muy bueno. Muy bueno".

"Así que sí, me sorprende cuando dices ‘sois claramente mejores que Audi’. Por cierto, esto no es un ataque, no estoy criticando a Ferrari ni nada por el estilo".

Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

"Creo que es interesante porque estamos luchando contra cuatro fabricantes de unidades de potencia. Racing Bulls con Ford, luego Audi, Audi, y luego el Alpine de Gasly con Mercedes. Cuando competimos contra ellos, vemos claramente diferentes capacidades de despliegue, estrategias más fuertes".

"Así que tuvimos que aprender eso muy, muy rápido y, desde luego, no puedo sacar ninguna conclusión de que, en términos de velocidad punta, estemos por delante. De hecho, fue muy difícil. Como viste, adelantar fue muy complicado".

Los comentarios de Komatsu fueron trasladados al compañero de equipo de Bortoleto, Nico Hulkenberg, quien ha tenido un inicio de temporada irregular tras no poder tomar la salida en Melbourne debido a un problema mecánico.

Eso le privó de una buena oportunidad de sumar puntos, ya que se había clasificado 11º, posición en la que también comenzó y terminó en Shanghai, por lo que el ritmo está ahí, aunque aún hay aspectos por mejorar.

"Creo que estamos bien" dijo Hulkenberg. "Sin la unidad de potencia no estaríamos donde estamos, pero aun así, especialmente en muchas situaciones de carrera, tenemos mucho trabajo por hacer y cosas que pulir".

"Además, somos solo dos coches. No tenemos equipo cliente, así que contamos con menos datos que la mayoría de fabricantes que tienen varios equipos. Así que no, todavía siento que es un proyecto en desarrollo y que aún hay mucho margen de mejora".

Cambios en Audi: FÓRMULA 1 Oficial: Audi F1 anuncia la salida de Wheatley antes de irse a Aston Martin