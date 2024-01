Monza, listo para las obras de renovación de cara a la F1

Stefano Domenicali fue claro. Para que Italia mantenga dos grandes premios en el calendario de la Fórmula 1, es necesario invertir en la modernización de los circuitos, para estar a la altura de otras sedes y garantizar una mejor experiencia a los aficionados.

Sin duda, hay varios aspectos en los que tanto Monza como Imola necesitan progresar, hasta el punto de que en los últimos meses se han elaborado planes para intervenir en determinados aspectos de ambos circuitos.

Por lo que respecta a Monza, las obras prevén la construcción de nuevos túneles y caminos adicionales para facilitar la circulación del público, así como el reasfaltado de la pista con materiales de última generación y la nueva disposición de los pianos, que se reajustarán en consecuencia.

Además, se espera que también haya recursos suficientes para la nueva cubierta de los boxes y, en el futuro, para la construcción de nuevas tribunas que sustituyan a las desmontables, cuyos planos ya se han presentado para dar una imagen moderna y ofrecer nuevos servicios al público. Sin embargo, las obras más urgentes son precisamente las relacionadas con el nuevo asfalto y los túneles para facilitar el flujo de espectadores. Junto a esto, también habrá obras secundarias, como las destinadas a mejorar el drenaje de la pista.

Sin embargo, en una entrevista concedida el pasado mes de diciembre, Domenicali, CEO de la F1, no ocultó su decepción al descubrir que las obras de modernización de Monza aún no habían comenzado, a pesar de que el plan original era que empezaran inmediatamente después del gran premio disputado en septiembre.

"Estamos negociando la renovación, pero necesitamos elementos activos sobre los que llevarla a cabo, porque sin hacer ciertas cosas, no podemos hablar de ello. Escucho a menudo a Sticchi Damiani [presidente del Automobile Club d'Italia] y, por tanto, sé que el ACI es muy consciente de ello. Pero estamos en diciembre y los trabajos que debían empezar en Monza inmediatamente después del gran premio aún no han empezado. El mío es un impulso constructivo, porque las burocracias internas no pueden detener los proyectos", dijo entonces el máximo dirigente de la Fórmula 1.

Tras desbloquear la situación y resolver la cuestión del contrato, las obras deberían comenzar en los primeros días de este mes, hasta el punto de que la ceremonia de inicio de las mismas debería celebrarse el 8 de enero. En el acto deberían estar presentes representantes del gobierno italiano y de las instituciones locales, así como el propio Angelo Sticchi Damiani.

El objetivo es terminar las obras de modernización a tiempo para el Gran Premio de Italia de 2024, que se disputará en septiembre, y es que hacia mediados de año los inspectores de la FIA evaluarán el progreso de los trabajos y las características del nuevo asfalto, como es habitual. Además, estos cambios serán el primer paso para convencer a la Fórmula 1 de que renueve su presencia en el calendario hasta 2030, como espera el ACI.