Imola y Monza renovarán con la Fórmula 1 hasta 2030

En Italia siguen los trabajos para mantener dos carreras de Fórmula 1, tanto en el aspecto contractual como en el de la modernización de las instalaciones. Tanto en Monza como en Imola, las dos rondas que figuran actualmente en el calendario, se está trabajando en la mejora de los circuitos, una de las condiciones fijadas por el presidente del campeonato, Stefano Domenicali, para continuar juntos en el futuro.

El Autódromo de Monza es una de esas citas definidas como "históricas", dada su larga presencia en el mundial, pero no por ello tiene asegurado el futuro. Los máximos responsables de la máxima categoría no han ocultado su deseo de que trazados como ese, Silverstone o Spa-Francorchamps sigan siendo un pilar del calendario, pero no sin las intervenciones necesarias para mejorar las instalaciones y alcanzar el nivel que imponen otras pistas.

Por ello, tanto en Monza como en el Autodromo Enzo e Dino Ferrari de Imola se han iniciado una serie de obras para estar a la altura de los tiempos y las exigencias de la F1. En lo que respecta al trazado lombardo, las intervenciones prevén la construcción de nuevos subterráneos y accesos adicionales para facilitar el flujo de público, así como un reasfaltado de la pista con materiales de última generación y la disposición de los pianos.

Además, también habría recursos suficientes para realizar una parte de la nueva cubierta de boxes de Imola y, en el futuro, construir nuevas tribunas que sustituyan a las desmontables para dar una imagen moderna y ofrecer nuevos servicios al público. Angelo Sticchi Damiani, Presidente del ACI (Club del Automóvil de Italia), confía en que parte de esas obras puedan completarse a tiempo para la carrera del año que viene.

Stefano Domenicali, Angelo Sticchi Damiani, Gian Carlo Minardi y otros trabajaron para salvar los dos GP de Italia.

Sin embargo, las negociaciones con Liberty Media para renovar el contrato que expira en 2025 también continuaron en paralelo. En una entrevista exclusiva con La Gazzetta dello Sport, Sticchi Damiani confirmó que ya existe un acuerdo para firmar un nuevo contrato que prevé la confirmación de ambas carreras italianas por otros cinco años, por lo tanto hasta 2030. La idea es firmar antes de finales de 2024, para anticiparse al calendario y vencer a la competencia de otros países dispuestos a albergar un gran premio.

"Nos gustaría firmar un precontrato antes de finales de 2024. En el caso de Imola, la situación es más clara, porque la Región de Emilia-Romagna, el Ayuntamiento y Con.ami se han comprometido a concluir en primavera la modernización de las instalaciones, que incluye el techado de los boxes y la nueva estructura del Paddock Club, con un retorno positivo para todos. En el caso de Monza, existe la limitación naturalista ligada al hecho de que el circuito se encuentra dentro de una zona verde, por lo que es necesario poder renovar el acuerdo con el Consorzio del Parco, que expira a finales de 2028", explicó el Presidente del ACI en la entrevista.

"Es importante anticipar el calendario con respecto a la fecha límite de 2025, que coincidirá con la elección del presidente de la FIA y la redacción del nuevo Pacto de la Concordia entre los equipos y la F1. También porque, a nivel internacional, hay cola de peticiones para albergar un gran premio, basta pensar que Francia y Alemania no tienen ninguna, así que es mejor asegurar nuestras carreras hasta 2030".

La torre del circuito de Imola

Sin embargo, por otro lado, está claro que el desembolso económico para acoger las carreras aumentará y, con los costes actuales, es imposible cubrir los gastos solo con la recaudación de la venta de entradas. Por ese motivo, el Presidente del ACI también ha hecho un llamamiento a la política, subrayando que los eventos también tendrían un impacto financiero positivo en los municipios locales: el modelo es Imola, que lleva años financiando la organización de la carrera. Por ejemplo, según Sticchi Damiani, Monza sigue esperando que la Región de Lombardía le devuelva la contribución ordinaria destinada a la modernización del circuito.

En 2017, Bernie Ecclestone aumentó significativamente el canon del GP de Italia, quintuplicando la tarifa anterior por albergar el evento. Los costes seguirán aumentando en 2026 y por eso se necesita también la ayuda de las instituciones.

"Era inevitable que hubiera un aumento de los costes a partir de 2026, también porque actualmente Monza es el que menos paga de toda Europa. Hoy en día es imposible cubrir los costes de un gran premio de F1 solo con los ingresos por entradas. De hecho, los gobiernos de todo el mundo pagan impuestos para mantenerlos. Cada uno tiene que poner de su parte, no podemos sobrecargar las cuentas de la ACI", concluyó el italiano.