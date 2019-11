Por qué es tan "molesta" la incertidumbre sobre los Pirelli de 2020

Los neumáticos que iba a estrenar la F1 en 2020 los probaron los equipos en los libres del GP de Estados Unidos, pero recibieron tantos comentarios negativos que se habló de seguir con los de 2019 también el próximo curso.

Posteriormente, la FIA acordó que los dos días de test de 2020 que se celebran en Abu Dhabi la próxima semana se harían según lo planeado y, si los pilotos siguen mostrando quejas, los equipos pueden votar qué camino seguir. Si siete escuderías o más quieren quedarse con los compuestos de 2019, la F1 dejaría a un lado los de 2020.

La fecha límite oficial en el reglamento técnico de la FIA para notificar qué construcción se utilizará el siguiente año es el 1 de septiembre.

La importancia para el desarrollo del coche es muy grande, dado que el neumático de 2020 está construido de forma diferente y eso afecta a la manera en la que interactúa con el suelo.

Los equipos de la zona media de la parrilla creen que es mucho más difícil para ellos adaptarse a los cambios de última hora que para los más grandes.

"La fecha límite de septiembre se puso por una razón", dijo el jefe de Racing Point, Otmar Szafnauer, a Motorsport.com. "Por eso queríamos saber con certeza cuáles serían los neumáticos, porque puede tener un gran impacto en todo nuestro desarrollo".

"Desgraciadamente para los equipos más pequeños como nosotros, si cambias las cosas más tarde, no podemos reaccionar tan rápido como los más grandes, y eso nos perjudica".

"Por un lado, la FIA y el titular de los derechos comerciales quieren carreras más igualadas y mejores, pero por otro lado hacen cosas como esta, lo que simplemente divide la parrilla aún más".

"Todavía no tenemos los neumáticos nuevos para usarlos en el túnel de viento, solo tenemos los del año pasado. Desde ese punto de vista, es igual para todos. Sin embargo, cuando tengamos los nuevos, si es que llega ese momento, los equipos más grandes pueden reaccionar más rápido".

El director de Alfa Romeo, Fred Vasseur, se mostró de acuerdo en que el retraso en la fecha de decisión no fue útil.

"Estoy un poco asustado de tener que esperar a que la finalización del coche en el lado aerodinámico sea un poco diferente porque los neumáticos son distintos", explicó el francés a Motorsport.com.

"No es fácil para nosotros. Puedo entender la situación de Pirelli, hicieron un gran trabajo, pero también tienen que entender que nosotros tenemos que tomar una decisión. En este momento lo lógico es que tengamos los neumáticos de 2020, y en eso estamos trabajando".

El director técnico de Mercedes, James Allison, admitió que incluso para un equipo de la parte delantera la falta de seguridad era una "molestia".

"Creo que ha sido un proceso interesante", dijo. "Se han tomado todo tipo de decisiones inusuales para llevarnos a donde estamos hoy, pero estamos relativamente relajados sobre la dirección que se tome. Hemos probado el neumático un par de veces, y creo que deberíamos estar bien se decida lo que se decida".

"Es una molestia esperar hasta este punto del año para saber con certeza cuál será la forma aerodinámica del neumático. Pero será lo mismo para todos".

El jefe de equipo Haas F1, Gunther Steiner, insiste en que la categoría ha tomado la decisión correcta esperando hasta el test de Abu Dhabi para darle a Pirelli una oportunidad adecuada de probar los neumáticos de 2020.

"Diría que es muy importante", explicó. "Porque es la primera vez que realmente podemos sacar algo de estos neumáticos. Creo que fui uno de los pocos que después de Austin dijo que no podíamos llegar a una conclusión después de una sola prueba en FP1".

"Sé que se hicieron pruebas antes, pero los equipos dijeron que el neumático no era bueno y nadie asegura que con el de 2019 sea mejor. Así que creo que es justo que le demos una oportunidad. No digo que el neumático sea bueno, no. Pero después de Austin, aún no lo sabemos".

Steiner reconoce que lo que se vio en Estados Unidos no fue necesariamente una representación justa de los Pirelli de 2020.

"La temperatura era demasiado baja, los coches no estaban preparados para eso, parece que teníamos presiones demasiado altas".

"Creo que tenemos que darle una oportunidad justa la próxima semana comparándolo con el neumático actual, y luego creo que podemos ver los datos y llegar a una conclusión que nos dará el resultado real. A partir de ahí tenemos que ver cómo queremos que sean los neumático del futuro, ¿cogemos los nuevos o nos quedamos con el viejo?".

