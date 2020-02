La F1 reconoce la "complejidad" del desembarco en Miami

Desde que tomaron el control de la F1 en 2017, Liberty Media ha querido hacer crecer a la categoría en EE UU, trabajando intensamente desde hace dos años en planes para celebrar una carrera en Miami.

La oposición al proyecto ha llevado a tener que realizar múltiples cambios a las propuestas. El plan actual implica que el circuito evite calles públicas en torno al estadio Hard Rock de los Miami Dolphins, así como acción en pista durante horas de colegio.

El plan todavía está recibiendo protestas de muchos grupos locales, sobre todo durante la Super Bowl, que se celebró en Miami a comienzos de febrero. Pero se logró una victoria clave a comienzos de este mes, cuando los comisionados no votaron en contra de las propuestas, permitiendo a los propietarios de los Miami Dolphins iniciar los planes de construir el circuito en sus terrenos.

Hablando con Motorsport.com en la conferencia BHMSE en Bakú, el CEO y presidente de la F1, Chase Carey, aceptó que siente algo de frustración con los recientes retrasos, pero asegura que mejorar el perfil de la categoría en EE UU siempre ha sido visto como algo a largo plazo.

"Sabíamos que nos iba a llevar tiempo. Por un lado, sí, está claro que nos está costando más de lo que habríamos esperado", dijo Carey.

"Creo que es frustrante porque hemos empleado mucho tiempo y parece que siempre hay cierto grado de continua complejidad. Creo que la realidad es que EE UU, para nosotros, para que realmente funcione, nos va a costar más de cinco años. Siempre dijimos que EE UU no iba a cambiar nuestro mundo en dos o tres años".

"El objetivo es realmente que en cinco o 10 años desde ahora EE UU se convierta en un mercado importante para nosotros. En ese contexto, 12 meses no es algo tan grave, pero no implica que no sea frustrante".

Los rumores sobre posibles nuevas carreras de la F1 en EE UU se han intensificado después de la compra del Indianápolis Motor Speedway por parte de Roger Penske. Este confirmó cuando compró el circuito que valoraría la opción de devolver el Gran Circo a Indianápolis, que albergó el GP de Estados Unidos de 2000 a 2007.

Carey no entra en detalles, pero asegura que es consciente del interés: "Conozco a los Penske, he estado en contacto con ellos, les conocía antes de que comprasen Indianápolis. Pero, de nuevo, no haré comentarios sobre las conversaciones. Soy consciente del interés", apuntó.

"Obviamente, es un trazado icónico en el mundo. Es parte de la Triple Corona junto a Mónaco y Le Mans, por lo que ya eso habla de lo que implica un circuito así".

Las mejoras técnicas de los equipos en la primera semana de test de la F1 2020

Haz click en las imágenes para descubrir más...

Miércoles

Galería Lista Detalles del McLaren MCL35 1 / 32 Foto de: Giorgio Piola El McLaren MCL35 aparece con una compleja parrilla de sondas en torno a su toma de aire para medir el flujo de aire, de tal manera que el equipo se asegure de que la cantidad de air e que entra es la esperada. Detalle trasero del Ferrari SF1000 2 / 32 Foto de: Giorgio Piola El Ferrari SF1000 con parafina pintada en el difusor. El equipo intenta identificar cualquier inconsistencia en el flujo de aire y asegurarse de que rinde como esperaba. Detalle del alerón delantero del Ferrari SF1000 3 / 32 Foto de: Giorgio Piola El SF1000 incorporó un equipamiento extra en el alerón delantero durante el jueves. Estos sensores, montados en las porciones externas y en el centro del ala miden la distancia al suelo para que el equipo pueda revisar cuánto flexa el alerón. Alex Albon, Red Bull Racing RB16 4 / 32 Foto de: Giorgio Piola El Red Bull RB15 con una gran parrilla de sondas detrás de las ruedas delanteras. Mira cómo la concentración de las sondas cambia en la base, en el centro y encima de la rueda. Detalle lateral del fondo plano del Ferrari SF1000 5 / 32 Foto de: Giorgio Piola Una pequeña parrilla de sondas en el fondo plano del Ferrari para medir el flujo de aire entorno a esa superficie camino de la región en forma de botella de refresco. Racing Point RP20 6 / 32 Foto de: Giorgio Piola En esta imagen, el Racing Point RP20 aparece sin las ruedas, lo que deja al descubierto algunos aspectos ocultos del coche, como los bargeboards y el divisor. Lando Norris, McLaren MCL35 7 / 32 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images El McLaren MCL35 con una gran parrilla de sondas en al trasera, algo dañada en la zona más alta, que no fue diseñada para soportar tanto peso. Charles Leclerc, Ferrari SF1000 8 / 32 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images En esta imagen podemos ver la configuración de bargeboard del Ferrari SF1000, destacando los dos boomerangs. Charles Leclerc, Ferrari SF1000 9 / 32 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Otra foto en movimiento del SF1000. Esta vez los sensores del alerón delantero son los protagonistas, también se ve la cámara extra en el lateral izquierdo de la toma de aire (a la derecha de la imagen). George Russell, Williams FW43 10 / 32 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images El Williams FW43 con un par de parrillas justo detrás de las ruedas delanteras. Lando Norris, McLaren MCL35 11 / 32 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Una toma diferente del McLaren MCL35 equipado con parrillas de sondas Kiel en la trasera. Alexander Albon, Red Bull Racing 12 / 32 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images El Red Bull RB16 no solo tiene parrillas detrás de las ruedas traseras, sino también dentro de la toma de aire. Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C39 13 / 32 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images El Alfa Romeo C39 con sondas Kiel detrás de las ruedas delanteras para medir la estela creada por el neumático y ver cómo estabilizar el mapa del flujo de aire. Alerón trasero del Mercedes F1 W11 EQ Power+ 14 / 32 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images El Mercedes W11 equipado con parrillas de sondas Kiel en la trasera para medir el flujo de aire por delante de la rueda trasera y sobre los pontones y el capó motor. Charles Leclerc, Ferrari SF1000 15 / 32 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images En esta imagen se ven los vórtices que deja el alerón trasero del Ferrari SF1000. Daniel Ricciardo, Renault R.S.20 16 / 32 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Más vórtices, esta vez con el Renault. Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C39 17 / 32 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Alfa, después de usar las parrillas de sondas Kiel, optó por la parafina, pintando el lado izquierdo del coche para correlacionar los datos reales del flujo de aire con los del simulador de la fábrica. Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C39 18 / 32 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Más imágenes del Alfa Romeo C39 con parafina. Alex Albon, Red Bull Racing RB16 19 / 32 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images El Red Bull RB16 con una sola fila horizontal de parrillas con sondas justo delante del alerón trasero. Sergio Perez, Racing Point RP20 20 / 32 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images El Racing Point RP20 cuenta con los apéndices en forma de bala a los lados de la toma de aire, donde se esconden cámaras infrarrojas para monitorizar el rendimiento de los neumáticos. Lando Norris, McLaren MCL35 21 / 32 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lando Norris, a los mandos de un MCL35 con parafina en los dos elementos del T-Wing. Lando Norris, McLaren MCL35 22 / 32 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Norris, ahora sin los dos elementos del T-wing. Detalle del alerón delantero del Alfa Romeo Racing C39 23 / 32 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Una imagen de cerca del alerón delantero del Alfa Romeo y las pestañas de metal que mantienen unidas las láminas y favorecen la rigidez general del alerón. Detalle aerodinámico del retrovisor del Alfa Romeo Racing C39 24 / 32 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images En esta imagen se ve la forma de la entrada del pontón, la cual ha descendido, al mismo tiempo que se ha adelantado su estructura de impacto lateral, que ahora está en la carrocería inferior del pontón. Volante del Alfa Romeo Racing C39 25 / 32 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Imagen de cerca del volante del Alfa Romeo C39, donde se ven las tres ruedas en el centro, diversos botones y otras ruedas para los pulgares. Alex Albon, Red Bull Racing 26 / 32 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Otra imagen del Red Bull Rb16, que no solo se comprime en la parte trasera bajo carga, sino que también tiene parafina en el alerón trasero. Alex Albon, Red Bull Racing 27 / 32 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images En esta imagen, el Red Bull cuenta con dos versiones de parafina, con una pintura verde usada a la izquierda y una azul más clara a la derecha. Detalle aerodinámico del Alfa Romeo Racing C39 28 / 32 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Detalle aerodinamico del Alfa Romeo C39, donde se ven los apéndices de los bargeboard y los turning vanes renovados por detrás. Freno delantero del Ferrari SF1000 29 / 32 Foto de: Giorgio Piola El conducto de freno delantero del Ferrari, que emite el máximo flujo aerodinámico posible a través de la llanta para ganar rendimiento aerodinámico. Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1 W11 30 / 32 Foto de: Giorgio Piola Una vista general desde arriba del Mercedes W11 nos muestra la complejidad extrema de la zona del bargeboard. Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 31 / 32 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Otra imagen desde arriba del W11, esta vez con parafina en las suspensiones delanteras. Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C39 32 / 32 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Una imagen con parafina del Alfa Romeo C39 y cómo se esparce hacia abajo en el lateral del chasis.

Jueves

Galería Lista El Williams FW43 en el garaje 1 / 25 Foto de: Franco Nugnes Se abren las puertas y... un vistazo al garaje Williams, donde se ve la suspensión delantera y el diseño del chasis. Detalles de los frenos delanteros del Ferrari SF1000 2 / 25 Foto de: Giorgio Piola Ferrari ha hecho cambios en el diseño del tambor del freno para 2020, ya que el equipo busca mover aún más flujo de aire a través del conjunto y hacia afuera a través de la cara de la rueda. Por supuesto, esta es una decisión con ventajas aerodinámicas, en lugar de estar destinada a la refrigeración de los frenos, ya que el equipo busca replicar el tipo de rendimiento que proporcionaba el eje soplado, ahora prohibido. Detalle del Red Bull Racing RB16 3 / 25 Foto de: Giorgio Piola Red Bull también está buscando una mejora similar con el conjunto del conducto de freno, instalando una entrada enorme para capturar el flujo de aire y no solo distribuirlo a los diversos componentes de frenado, sino también dispararlo a través del borde de la rueda para condicionar la estela generada por el neumático. Detalle del Red Bull Racing RB16 4 / 25 Foto de: Giorgio Piola Siguiendo con el conducto de freno del Red Bull, nos movemos hacia la parte trasera del monoplaza, donde es fácil ver cuánto trabajo se ha dedicado a mejorar las propiedades aerodinámicas de los aletines conectados a la lámina vertical principal y también al propio tambor. Se pueden observar las pequeñas protuberancias en forma de ampolla que redirigen suavemente el flujo que se pueda perder hacia la ruta prevista. Detalle del freno trasero del Mercedes F1 W11 5 / 25 Foto de: Giorgio Piola Mercedes ha llevado un poco más allá los conceptos utilizados la temporada pasada. El principal es la expansión de la cámara en el brazo superior de la suspensión, que puede incrementar el flujo de aire en el espacio entre el tambor y la llanta de la rueda, lo que ayuda a enfriar la superficie de la llanta y, por extensión, la temperatura del neumático. Detalle del freno delantero del Racing Point RP20 6 / 25 Foto de: Giorgio Piola Si no fuera por la pintura rosa y el logotipo de BWT en el morro, puede confundirse este conjunto de freno y suspensión con el Mercedes. Racing Point incluso ha llegado al punto de usar las boquillas generadoras de vórtices dentro de la sección cruzada del diseño del tambor, que Mercedes introdujo en Japón la temporada pasada. Detalle del retrovisor del Mercedes F1 W11 7 / 25 Foto de: Giorgio Piola Esta imagen de la parte delantera del pontón del Mercedes W11 muestra lo que parece ser una solución temporal que se utiliza para enfriar los componentes electrónicos situados en la base del mismo. Esteban Ocon, Renault R.S.20 8 / 25 Foto de: Giorgio Piola El RS20 en el garaje sin la carrocería, una imagen que es posible ver este año debido a la eliminación de los paneles que los equipos solían colocar cuando regresaban al garaje. Podemos ver la configuración de la unidad de potencia Renault, sus accesorios y los diversos elementos de refrigeración. Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 9 / 25 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Mercedes instaló un par de parrillas con sondas Kiel detrás de las ruedas delanteras del W11 en las primeras vueltas de los test. Estas se utilizan para recopilar datos del flujo de aire, lo que brinda a los ingenieros una imagen más clara de si está funcionando como estaba previsto cuando diseñaron las partes respectivas del monoplaza. Esteban Ocon, Renault R.S.20 10 / 25 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images El Renault RS20 sale a la pista con una parrilla de sondas Kiel más pequeña y más estrecha que se monta en la parte inferior para medir la estela que sale del neumático delantero y su impacto en el vórtice Y250. Detalle delantero del Renault R.S.20 11 / 25 Foto de: Giorgio Piola El Renault RS20 presenta un morro mucho más estrecho que su predecesor, lo que le permite llevar una solución de capa muy grande. Sin embargo, han colocado un orificio un poco más atrás para mejorar el flujo localizado y hacia dentro. Carlos Sainz, McLaren MCL35 12 / 25 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images McLaren optó por la parafina como medio para correlacionar los datos en la pista con lo que se anticipó en la fábrica. Esta pintura verde, en la parte trasera del coche, deja rastros que los ingenieros fotografiarán y analizarán en los próximos días y semanas. George Russell, Williams FW43 13 / 25 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images George Russell al volante del Williams FW43, que está equipado con dos parrillas de sondas Kiel grandes para medir la estela creada por los neumáticos delanteros y cómo puede influir en la zona trasera. Carlos Sainz, McLaren MCL35 14 / 25 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images El MCL35 ha sido equipado con algunas estructuras más grandes en el arco antivuelco que albergan cámaras adicionales, que capturan imágenes térmicas de los neumáticos para ayudar a construir una mejor imagen de cómo se pueden gestionar durante una temporada. Sergio Pérez, Racing Point RP20 15 / 25 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images El Racing Point RP20 también está equipado con una plataforma similar, aunque con un diseño más parecido a una bala para que no afecte al rendimiento aerodinámico del coche. Charles Leclerc, Ferrari SF1000 16 / 25 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Ferrari también comenzó a pintar de parafina su alerón trasero, con esta en la cara delantera del plano principal en esta imagen. Esteban Ocon, Renault R.S.20 17 / 25 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images En esta imagen de Esteban Ocon y su Renault RS20 sin las cubiertas vemos la estructura de impacto lateral superior, que como en la mayoría de la parrilla está en una posición más baja y más hacia adelante. La estructura verde simplemente se usa como soporte para el anclaje del espejo retrovisor mientras la carrocería del pontón no está instalada. Daniil Kvyat, AlphaTauri AT01 18 / 25 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Esta vista trasera del Alpha Tauri AT01 nos da una buena indicación de lo estrechos que son los laterales de los monoplazas, con los diversos apéndices aerodinámicos que se extienden para cubrir la distancia permitida hasta el borde del coche. Robert Kubica, Alfa Romeo Racing C39 19 / 25 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Esta toma lateral del Alfa Romeo C39 nos en seña el conjunto de deflectores del pontón, un diseño ordenado que no solo tiene una ranura vertical muy estrecha en el elemento de la parte delantera del fondo más adelante, sino que también se combina muy bien en el arco horizontal de los elementos estilo persiana. Max Verstappen, Red Bull Racing 20 / 25 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Una foto desde atrás del Red Bull RB16 que muestra lo alta que es la suspensión trasera este año y también nos muestra el diseño de escape estilo "Mickey Mouse". Sergio Perez, Racing Point RP20 21 / 25 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Esta vista lateral del RP20 nos da una indicación más clara de las cámaras infrarrojas que están montadas dentro de las cápsulas de aire tipo bala. Kevin Magnussen, Haas VF-20 22 / 25 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Esta imagen es un buen ejemplo de que cuando crees que los equipos no están haciendo trabajo de correlación, ya que no tienen parafina o parrillas con sondas Kiel enormes en su coche, lo hacen de otra manera. Podemos observar la hilera de sondas Kiel en el fondo plano del Haas VF-20, estas capturan los datos de flujo de aire. Carlos Sainz, McLaren MCL35 23 / 25 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Más parafina en el McLaren MCL35, esta vez en los bargeboards y laterales del flanco izquierdo, para reunir aún más datos sobre el nuevo monoplaza. Detalle frontal del Red Bull Racing RB16 24 / 25 Foto de: Giorgio Piola La parte delantera del fondo plano del Red Bull RB16 revela solo algunos de los detalles del empaquetado de la suspensión, pero también nos da una indicación clara del trabajo que se está realizando para crear espacio para las conducciones internas que alimentarán el conducto S. Detalle delantero del Red Bull Racing RB16 25 / 25 Foto de: Giorgio Piola Otra vista de la parte delantera del fondo plano, esta vez con el vanity panel en su lugar. También se aprecia enfoque antiguo que ha renacido en el RB16: la campana debajo del chasis, que recoge flujo de aire para refrigerar la electrónica.

Viernes

Galería Lista Motor del Red Bull Racing RB16 1 / 27 Foto de: Franco Nugnes Al quitar los paneles de entrada a los garajes, se pueden lograr imágenes como esta. Aquí se ven los radiadores y los elementos auxiliares encima del motor Honda en el Red Bull RB16. Esta decisión llegó por el deseo de reducir el tamaño de los pontones para tener ganancias aerodinámicas. Motor del AlphaTauri AT01 2 / 27 Foto de: Giorgio Piola Sirva como comparación esta imagen del AlphaTauri AT01, donde se puede ver que guarda muchas similitudes con su hermano mayor, dada la misma unidad de potencia que comparten. Motor del Racing Point RP20 3 / 27 Foto de: Giorgio Piola En esta imagen del Racing Point RP20 podemos ver la posición de la estructura de impacto lateral, la del radiador y la de algunos componentes del motor, incluyendo los quiebros que el escape debe realizar. Haas F1 Team VF-20 4 / 27 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Los pontones y los bargeboards del Haas VF20. AlphaTauri AT01 5 / 27 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images La trasera del AT01 muestra un alerón con forma de cuchara y el difusor. Mercedes F1 W11 6 / 27 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images El Mercedes W11 lleva una parrilla de sondas Kiel en la trasera. Esto se utilizada para completar un mapa aerodinámico, o perfil, del flujo de aire cuando sale de la trasera del coche. Se tiene especial consideración en el difusor y la estela del neumático, como se ve en los ángulos de las sondas Kiel. Freno del Mercedes AMG F1 W11 7 / 27 Foto de: Giorgio Piola En esta imagen del montaje del freno del W11 sin el tambor en su sitio podemos ver cómo el equipo transmite aire desde el orificio principal a través del sistema y hacia fuera de la llanta. Así, logra beneficios aerodinámicos. La canalización plateada es una característica redifinida durante el diseño del año pasado para potenciar los orificios más grandes del eje. Freno del Mercedes F1 AMG W11 8 / 27 Foto de: Giorgio Piola Otra imagen del freno del Mercedes en la que se ven los orificios del eje. Suspensión delantera del Mercedes F1 AMG 9 / 27 Foto de: Giorgio Piola El chasis del Mercedes W11 se estrecha en la parte delantera para acomodar el conjunto del morro más estrecho que se encuentra delante, mientras que se coloca una cubierta de carbono en la parte delantera del frontal del fondo plano para disuadir las miradas curiosas. Delantera del Haas F1 Team VF20 10 / 27 Foto de: Giorgio Piola El Haas VF20 cuenta con unos puntos amarillos guías en el endplate delantero del alerón para que una cámara de alta velocidad analice la flexión de este. Suspensión delantera del Racing Point RP20 11 / 27 Foto de: Giorgio Piola Aquí vemos una de las configuraciones de suspensión del Racing Point RP20. Mientras que el chasis ha llamado la atención por su similitud con el Mercedes de 2019, podemos ver que aquí usan sus propios componentes. Delantera del McLaren MCL35 12 / 27 Foto de: Giorgio Piola Un nuevo alerón delantero llegó a McLaren para el último día de test de la primera semana de la F1 2020, con cambios en la forma de los flaps, las láminas bajo el alerón, el papel del configurador, el endplate y el borde inferior externo. Delantera del McLaren MCL35 13 / 27 Foto de: Giorgio Piola En esta imagen del MCL35 apreciamos cómo el equipo modificó el diseño del chasis, estrechándolo y reduciendo su altura lo máximo posible. Además, también se ha agregado un alerón tipo quilla para mejorar las características del flujo. Renault F1 Team R.S.20 14 / 27 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Aquí vemos el alto grado de rake (inclinación posteroanterior) con el que el RS20 rueda. Alfa Romeo Racing C39 15 / 27 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Más parafina en el Alfa Romeo C39, esta vez en torno al conducto de freno y que se ha esparcido hacia atrás. Alfa Romeo Racing C39 16 / 27 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Una imagen más de cerca de la foto anterior. Racing Point RP20 17 / 27 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images En esta imagen desde arriba, se ve cómo se ha apretado la trasera del Racing Point hacia la línea central del coche. McLaren MCL35 18 / 27 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Aquí se ve al MCL35 con diferentes colores de parafina, en el bargeboard derecho y en el conducto de freno trasero izquierdo. Morro del Haas F1 Team VF-20 19 / 27 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Las aletas presentes en el morro del Haas VF20 no solo se usan para controlar el flujo a través de los orificios, sino también para ayudarles a cumplir con la normativa técnica. Volante del Ferrari SF1000 20 / 27 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images En esta imagen de la parte trasera del volante del Ferrari SF1000 podemos ver la configuración de las diferentes palas. Alerón delantero del Ferrari SF1000 21 / 27 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Una imagen de la parte externa del alerón delantero del SF1000. Podemos ver cómo el borde principal de cada flap ha sido llevado hacia delante, un poco más cerca de las láminas debajo del alerón, creando un diseño ondulado. Alfa Romeo Racing C39 22 / 27 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images La trasera del Alfa Romeo C39 con parafina permite establecer si los resultados de las simulaciones concuerdan con la pista. Alerón delantero del Ferrari SF1000 23 / 27 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Un mecánico cambia el ángulo de incidencia del alerón delantero del SF1000. Kevin Magnussen, Haas F1 Team VF-20, accidentado 24 / 27 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images En esta imagen del Haas VF20 con el neumático fuera de la llanta se ve que sus ruedas tienen radios huecos, como hemos visto en otros coches en los últimos años. Lando Norris, McLaren MCL35 25 / 27 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images El McLaren MCL3 con una inclinación, fijaos en el movimiento de la rueda trasera izquierda cuando el coche desplaza su carga lateralmente. Pierre Gasly, AlphaTauri AT01 26 / 27 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Otra vista de la carga lateral que soportan los F1. Red Bull Racing RB16 27 / 27 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Parafina en torno al morro del Red Bull, de tal manera que revisan si la consistencia de esta región es la esperada.

