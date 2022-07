El método extremo de Sainz para ganar una décima en Francia

Cargar el reproductor de audio

La exigencia física de un Fórmula 1 es brutal, pero todos los pilotos desean ir un paso más allá, sin importar las consecuencias. Es lo que ocurrió durante el pasado Gran Premio de Francia 2022, en el que varios admitieron no usar el sistema de hidratación durante la calurosa carrera en Paul Ricard, aguantando temperaturas extremas dentro del cockpit.

Uno de los que más sufrió en el plano físico fue Carlos Sainz, que además de tener que remontar desde el fondo de la parrilla por una sanción al cambiar elementos de su unidad de potencia, reconoció que no se equipó con la bebida permitida para hidratarse. El no usar ese sistema equivale a aligerar algo de peso en el monoplaza, por lo que siempre se conseguirán unas centésimas por cada vuelta, ya que todo cuenta cuando se trata de ir más rápido que el rival.

Tras cruzar la línea de meta en la quinta posición, el madrileño se mostró satisfecho con su actuación y, aunque estuvo cerca de lograr el podio, se quedó a las puertas de la lucha con George Russell y Sergio Pérez.

"No he bebido durante la carrera", aseguró Sainz. "El coche tiene sobrepeso y he decidido no beber durante todo el tiempo, no sudé mucho, así que prefería ir una décima más rápido en lugar de hidratarme".

"Por supuesto que hacía calor", dijo a FormulaPassion. "Fue difícil adelantar con los neumáticos duros, pero pude llegar hasta el podio con los medios".

El español de Ferrari no fue el único que sufrió con el sistema de hidratación, y en la ceremonia previa a descorchar el champán, se pudo ver a un exhausto Lewis Hamilton, que incluso se tumbó en la sala antes de salir delante de todos los aficionados, aunque se trataba de una avería lo que dejó al inglés sin beber.

En las entrevistas posteriores a cita francesa para los pilotos del podio, el heptacampeón dijo: " No he visto cuál era mi peso, pero me imagino que [he perdido] unos tres kilos. Así que, sí, es bastante. Estoy deseando beberme el resto de esta bebida [la que tenía en la mano]".

Además de él, su compatriota, Lando Norris, indicó que no había bebido en prueba gala y, aunque explicó que era por motivos de salud, es seguro que se ahorró algo de tiempo por giro.

"Es duro, e incluso físicamente, todavía no uso una botella de agua, me hace sentir demasiado enfermo", aseguró el británico. "Así que no puedo usarla. No puedo tomar demasiados líquidos cuando piloto, porque lo vomito, así que por eso lo evito".

