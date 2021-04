Mercedes sigue de víctima tras liderar el viernes de Imola

Bottas arrancó de la mejor manera posible en Imola marcando la vuelta más rápida en la primera sesión de entrenamientos en el Autódromo Enzo y Dino Ferrari, y liderando también la segunda sesión de libres de la jornada.

Se trata de un panorama diferente al vivido hace tres semanas en Bahrein, cuando Max Verstappen y Red Bull dominaron los entrenamientos libres antes de conseguir la primera pole position de la temporada y convertirse en el equipo favorito para la victoria. Finalmente, Lewis Hamilton fue el vencedor tras una carrera muy ajustada con Verstappen en segunda posición.

Para Bottas, los vigentes campeones de la Fórmula 1 han logrado dar un paso adelante con el W12, a pesar de que todavía quedan aspectos por mejorar.

“Las sensaciones son mejores. Siguen existiendo los mismos problemas pero en menor medida, por lo que todavía el monoplaza no es perfecto. Pero solo estamos en la segunda carrera de las 23 de esta temporada, así que espero que tengamos tiempo suficiente para arreglarlo”, valoró el finlandés.

“Al menos podemos sentir que hemos dado pasos adelante, así que eso es positivo”.

Verstappen se quedó a 58 milésimas de Bottas en la tercera posición en la primera sesión de libres, pero el holandés tuvo problemas al comienzo de los segundos entrenamientos y no pudo rodar apenas.

Respecto al potencial de Red Bull para lo que queda del fin de semana, Bottas espera que sean fuertes y no ve a Mercedes como el equipo favorito por la victoria.

“Definitivamente no hemos visto lo mejor de Red Bull hoy, vamos a ver qué pasa en la Q3 mañana. Pero no hay duda de que van a ser rápidos. Todavía no creemos que seamos el coche más rápido de la parrilla, tendremos que demostrarlo el sábado”.

Hamilton, por su parte, finalizó el viernes a diez milésimas del tiempo de Bottas (el británico lo marcó con neumáticos blandos contra los medios de su compañero) y se mostró satisfecho con el trabajo que ha realizado Mercedes después de Bahrein. Sin embargo, el siete veces campeón cree que las características de la pista de Imola también han influido.

"El equipo ha trabajado muy duro para tratar de entender lo que pasó en la última carrera. Hemos averiguado dónde perdíamos tiempo y dónde podíamos mejorar un poco más el coche con el set-up correcto", dijo Hamilton.

"Pero creo que la pista se adapta muy bien a nosotros y eso nos ha beneficiado. Empezamos con un set-up bastante buena, y solo con unos pequeños cambios aquí y allá, pero sin mayores problemas. De momento, buen ritmo para nosotros".

En cuanto a Red Bull, Hamilton comentó: "Parece que han tenido sesiones bastante complicadas con el tráfico y eso, así que será bastante interesante ver mañana lo rápidos que son".

Esteban Ocon, Alpine A521 tras pararse en la FP1 1 / 133 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF21, choca contra el muro 2 / 133 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Nicholas Latifi, Williams FW43B, y Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B, parado en pista 3 / 133 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B con el coche accidentado 4 / 133 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine A521 tras pararse en la FP1 5 / 133 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF21, choca contra el muro 6 / 133 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521 7 / 133 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M 8 / 133 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine A521 9 / 133 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images George Russell, Williams FW43B 10 / 133 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12 11 / 133 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41 12 / 133 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 13 / 133 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes W12 14 / 133 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 15 / 133 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02 16 / 133 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Yuki Tsunoda, AlphaTauri 17 / 133 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Britta Roeske, jefa de prensa de Sebastian Vettel, Aston Martin 18 / 133 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari 19 / 133 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Ross Brawn, director deportivo de la F1 20 / 133 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sergio Perez, Red Bull Racing, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Helmut Marko, Red Bull Racing y Max Verstappen, Red Bull Racing 21 / 133 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Toyoharu Tanabe, director técnico de Honda, Sergio Pérez, Red Bull Racing, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Helmut Marko, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing y Masashi Yamamoto, General Manager, Honda Motorsport 22 / 133 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Detalle del conducto de freno del McLaren MCL35M 23 / 133 Foto de: Giorgio Piola Detalle del difusor del Mercedes F1 W12 24 / 133 Foto de: Giorgio Piola Detalle del difusor del Mercedes F1 W12 25 / 133 Foto de: Giorgio Piola Lance Stroll, Aston Martin AMR21 26 / 133 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35M 27 / 133 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine A521 28 / 133 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M 29 / 133 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12 30 / 133 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 31 / 133 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Pierre Gasly, AlphaTauri AT02 32 / 133 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Nikita Mazepin, Haas VF-21, Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 33 / 133 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images George Russell, Williams FW43B 34 / 133 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B 35 / 133 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12 36 / 133 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Mick Schumacher, Haas VF-21 37 / 133 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41 38 / 133 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 39 / 133 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF21 40 / 133 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35M 41 / 133 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin AMR21 42 / 133 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin AMR21 43 / 133 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521 44 / 133 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine A521 45 / 133 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Detalle del fondo del Ferrari SF21 46 / 133 Foto de: Giorgio Piola Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 47 / 133 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B con el coche accidentado 48 / 133 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes W12 49 / 133 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 50 / 133 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes W12, Lewis Hamilton, Mercedes W12 51 / 133 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes W12, Lewis Hamilton, Mercedes W12 52 / 133 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 53 / 133 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 54 / 133 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41 55 / 133 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02 56 / 133 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M 57 / 133 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M 58 / 133 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, Esteban Ocon, Alpine A521 59 / 133 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521 60 / 133 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images George Russell, Williams FW43B 61 / 133 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, Esteban Ocon, Alpine A521 62 / 133 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images El coche accidentado de Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 63 / 133 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41 64 / 133 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35M 65 / 133 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35M 66 / 133 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35M 67 / 133 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin AMR21 68 / 133 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B 69 / 133 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B 70 / 133 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B 71 / 133 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, y Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B, parado en pista 72 / 133 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Nikita Mazepin, Haas VF-21 73 / 133 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Nikita Mazepin, Haas VF-21 74 / 133 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 75 / 133 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 76 / 133 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Nikita Mazepin, Haas VF-21 77 / 133 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Pierre Gasly, AlphaTauri AT02 78 / 133 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B 79 / 133 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF21 80 / 133 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF21, choca contra el muro 81 / 133 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF21, choca contra el muro 82 / 133 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 83 / 133 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41 84 / 133 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B 85 / 133 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Pierre Gasly, AlphaTauri AT02, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 86 / 133 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M 87 / 133 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12 88 / 133 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren 89 / 133 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Pierre Gasly, AlphaTauri AT02 90 / 133 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin 91 / 133 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Nikita Mazepin, Haas VF-21 92 / 133 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Nikita Mazepin, Haas VF-21 93 / 133 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521, Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41 94 / 133 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 95 / 133 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Nikita Mazepin, Haas F1 96 / 133 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin 97 / 133 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35M 98 / 133 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Detalle del piso del Red Bull Racing RB16B 99 / 133 Foto de: Giorgio Piola Esteban Ocon, Alpine A521, se baja de su monoplaza tras chocar con Sergio Pérez, Red Bull 100 / 133 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Oficiales remueven el monoplaza de Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B después de chocar 101 / 133 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF21 102 / 133 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 103 / 133 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images El monoplaza de George Russell, Williams FW43B con parafina 104 / 133 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing, regresa a pits después de chocar 105 / 133 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M 106 / 133 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M 107 / 133 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521 108 / 133 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF21 109 / 133 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Oficiales remueven el monoplaza de Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B después de chocar 110 / 133 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin 111 / 133 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B 112 / 133 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 113 / 133 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12 114 / 133 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin 115 / 133 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02 116 / 133 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 117 / 133 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 118 / 133 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 119 / 133 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35M 120 / 133 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 121 / 133 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 122 / 133 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M 123 / 133 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Nicholas Latifi, Williams FW43B 124 / 133 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521 125 / 133 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Charlotte Sine, novia de Charles Leclerc, llega al circuito con Fabrizio Bortolamasi, de Ferrari 126 / 133 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Práctica de parada en boxes de Aston Martin 127 / 133 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Práctica de parada en boxes de Aston Martin 128 / 133 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41 129 / 133 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 130 / 133 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M 131 / 133 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine A521 132 / 133 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin AMR21 133 / 133 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images

Información adicional de James Newbold y Luke Smith