Mercedes niega la teoría de sus rivales sobre el DAS

Nürburgring dejó una de las carreras más frías de la historia reciente, ya que la temperatura ambiente no superó los 8ºC, mientras que la temperatura de la pista sólo subió hasta los 17°C.

Eso dejó a los pilotos sufriendo para lograr temperatura en sus neumáticos al inicio de la carrera y después de un largo período de coche seguridad en la parte final.

Lewis Hamilton pidió que el Safety Car dejara la pista para evitar que la temperatura de los neumáticos siguiera bajando, y Max Verstappen, también.

Mercedes se ha beneficiado del sistema de doble dirección (DAS, por sus siglas en inglés) en sus coches de este año para ayudar con el calentamiento de los neumáticos desde que estrenó el innovador dispositivo en los test de pretemporada.

Pero Wolff, director del equipo, dijo que el DAS no había sido tan clave como señaló Christian Horner, jefe de Red Bull.

Lo que dijo Horner: Los rivales de Mercedes detectan dónde les ayuda el DAS

"Se puede ver que los Red Bull, Max en particular, eran muy buenos en el sector uno", dijo Wolff. "Así que su calentamiento y lo que hicieron ellos fue mejor que el nuestro, pero durante una vuelta obviamente recuperamos el tiempo nuevamente".

"El DAS ayudó un poco. Pero no cambió el juego, no es la bala de plata como todo el mundo cree. Pero es una buena herramienta para mantener un poco más de calor en la parte delantera".

Hamilton pudo conseguir su victoria número 91 en la F1 en Nurburgring, pero reveló después que había sufrido para mantener la distancia con Verstappen después de cada una de sus paradas en boxes debido a las frías condiciones.

"La carrera fue increíblemente difícil con las condiciones tan frías, con los reinicios", dijo Hamilton.

"Los neumáticos no me iban, especialmente cuando salí después de las paradas en boxes. Tenía una buena diferencia con [Max] pero luego casi me atrapó, me estaba alcanzando y yo estaba sufriendo mucho con los neumáticos nuevos".

"Luego salió el coche de seguridad. No sé por qué fue tan lento, pero tal vez es porque todos tenían que alcanzarlo para reagruparnos".

El director de carrera de la FIA, Michael Masi, explicó tras el gran premio cuáles fueron las claves para que decidiera mantener tanto tiempo en pista el Safety Car.