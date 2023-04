Mercedes ve "débil" su W14 y llevará mejoras en cada carrera de F1

Después de un difícil comienzo de la temporada, el W14 de Mercedes mostró signos de mejora en el Gran Premio de Australia, donde pese a los problemas de Sergio Pérez, que vio a George Russell terminar segundo en la clasificación y a Lewis Hamilton en idéntico lugar en la carrera.

Sin embargo, en el podcast F1 Nation, el nuevo director técnico de los germanos, James Allison, que intercambió los papeles con Mike Elliott, dijo que el rendimiento del coche sigue estando muy por debajo de lo que esperaban: "Es fiable, ese es un punto fuerte".

"Tiene muy una muy buena dupla [de pilotos], es mejor que la mayoría de la parrilla, pero hasta que no sea el más rápido, siempre nos parecerá un monoplaza débil", dijo cuando se le preguntó por las características del coche. "Es muy bueno con los neumáticos, pero no tanto como algunos de los que hemos hecho en el pasado, tiene más carga aerodinámica que la mayoría de la parrilla, pero no la suficiente".

"Sus características de pilotaje dejan un poco que desear, y hay que trabajar en ellas", comentó Allison. "Sin embargo, no es nada revelador, hemos hablado de ello casi todos los fines de semana, y es parte de lo que este equipo necesita abordar para volver a tener material ganador en nuestras manos".

El director técnico de los de Brackley no quiso pronunciarse sobre qué circuitos podrían favorecer al W14, pero sugirió que los parámetros cambiarán a medida que avance el año y se introduzcan actualizaciones: "Es bastante pronto en la temporada para diagnosticar en qué es bueno o en qué no, porque el coche no es algo fijo, es algo que se desarrolla durante la campaña".

"Si tuviera que sacar algo en claro ahora, diría que tendemos a ser un poco más fuertes en los circuitos en los que se sufre con la parte de delante, más que en el resto, así que en un trazado como Bahrein todo depende de lo bien que se cuiden las gomas traseras", explicó. "Melbourne estaba un poco más en ese rango [que queremos], como pueden ser Barcelona y Silverstone, pero, sinceramente, parece demasiado pronto para predecir eso porque las reglas llevan poco tiempo, lo mismo que nuestro coche, y hay mucho que hacer".

Allison confirmó que Mercedes tendrá mejoras en Azerbaiyán, y que seguirá aportando actualizaciones a medida que se desarrolle la temporada: "El flujo de pieza ya se ha producido. Prácticamente tienes un coche diferente cada fin de semana, a veces con más elementos y otros con menos, pero hemos tenido cosas nuevas para cada una de las carreras".

"Bakú no será una excepción, y espero que podamos seguir así, al final son los topes presupuestarios los que te limitan, pero estamos en una fase del año en el que todavía hay mucho para poder mejorar el monoplaza fin de semana tras fin de semana", expresó el responsable técnico de los teutones.

¿Cuándo y dónde tendrá mejoras cada equipo de Fórmula 1 en 2023?:

Cuando se le preguntó qué equipos consideraba Mercedes como su actual rival, Allison subrayó que la atención se centraba en una visión más amplia de la búsqueda de una mejora general: "Intentamos no pensar en esos términos, solo nos centramos en cuáles son las áreas de oportunidad en el coche. ¿Cómo de rápido podemos tener eso con el hardware o diferentes enfoques, con la expectativa de que eso mejore nuestras posibilidades en cualquier fin de semana?"

"Cuanto antes lo hagamos y en la pendiente más pronunciada posible, mejores serán nuestras opciones en cualquier gran premio para rivalizar contra los equipos, pero somos realistas sobre el rendimiento de los Red Bull y, en particular, de Max [Verstappen]", dijo Allison. "Van a ser unos rivales dignos de cazar, y después, a su debido tiempo, adelantar".

