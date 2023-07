Mercedes F1 hará "muchos cambios" en su W15 de la temporada 2024

El equipo Mercedes fue uno de los que más sorprendió en el Gran Premio de Hungría 2023 de Fórmula 1 después de conseguir la pole position el sábado por tres milésimas de diferencia entre Lewis Hamilton y Max Verstappen, pero se quedaron a casi 40 segundos del neerlandés. El W14 han progresado bastante desde la adopción de su paquete aerodinámico en el Gran Premio de Mónaco, y aunque esa primera plaza en la clasificación no fue casualidad, tampoco lo fueron los puntos que cosecharon desde esa cita en el Principado.

Sin embargo, si el mejor de los sábados desde hace mucho para los alemanes no puede considerarse una casualidad, lo mismo hay que decir del resultado del domingo. El heptacampeón perdió la primera posición en el inicio de la carrera, e instantes después, la segunda y tercera por intentar defenderse del holandés, pero la cruda realidad del monoplaza es que solo mostró ritmo en determinadas circunstancias.

Los casi 40 segundos de desventaja con el ganador hicieron pensar a Mercedes, aunque el objetivo sigue siendo el mismo, el de ganar carreras y títulos. Con el actual coche de los germanos y su nuevo concepto, eso no es posible, por lo que el director de los de Brackley, Toto Wolff, dijo que en 2024 presentarán muchos cambios.

El W15 será muy diferente al que ahora tienen Lewis Hamilton y George Russell, pero hace falta algo más para pelear contra Red Bull: "Creo que necesitaremos muchos cambios en 2024, y la dirección en la que Mercedes se está desarrollando es realmente muy interesante".

"Vemos oportunidades, y no tenemos miedo de nada, no dejamos piedras sin remover y analizamos cada uno de los conceptos que hemos visto en otros monoplazas. También miramos si es potente o no, y si nos es útil, sin dejarnos distraer por nuestra forma de operar y analizar, saldremos bien parados", explicó el austriaco.

Cuando Wolff habla de "cambios", ¿a qué se refiere? Tras adoptar una filosofía diferente del suelo y los laterales, pasando de sus "cero pontones" al diseño más convencional, los alemanes trabajarán en torno a la puesta a punto, en particular con la altura respecto al asfalto.

El objetivo es bajar el monoplaza para aprovechar mejor el efecto del fondo, algo que solo se ha conseguido en contadas ocasiones en las dos últimas temporadas. Wolff está impulsando ese tipo de revolución, porque es consciente de que salir desde la pole position como ocurrió en Hungaroring y luego acabar a 40 segundos del ganador es algo que perjudica mucho a su equipo.

"Cuando tienes un monoplaza delante que te saca casi 40 segundos de ventaja y que probablemente también lo ha conseguido durante mucho tiempo, es una amarga realidad, pero es una cuestión de meritocracia, y mientras te muevas dentro del reglamento, sabes que en general has hecho un mejor trabajo, solo tenemos que reconocerlo", concluyó el máximo responsable de la escudería teutona.

