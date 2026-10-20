Fórmula 1 GP de Singapur

Mercedes tuvo que tirar de mecánicos que llevaban 15 años sin hacer pitstops

Mientras el ajetreado calendario de la F1 pasa factura a los cuerpos humanos, Mercedes tuvo que recurrir a sustitutos para las paradas en boxes.

Benjamin Vinel

Editado: 20 oct 2026, 11:18

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Mercedes ha revelado que algunos de sus miembros del equipo de boxes en el GP de Singapur estaban haciendo sus primeras paradas en boxes reales de Formula 1 en 15 años.

La F1 completó recientemente el primero de sus (provisionalmente) tres tripletes para cerrar la temporada 2026 de 23 carreras, con una exigente secuencia Azerbaiyán-Malasia-Singapur.

El líder del campeonato, Andrea Kimi Antonelli, salió del triplete sin victorias, pero con una ventaja mayor sobre su compañero de equipo y actual segundo clasificado George Russell en la clasificación, pasando de 81 puntos de colchón a 102. Mientras tanto, Ferrari ha superado por poco a las Flechas Plateadas, pero sigue a 134 puntos en la clasificación de constructores.

En ese contexto, Mercedes se esfuerza por mantener su nivel operativo, incluso aunque los miembros de su escudería sufran por las condiciones de trabajo.

"Obviamente, como equipo, está el panorama del campeonato de pilotos, pero lo más importante es que hemos perdido terreno frente a Red Bull y Ferrari en los dos últimos eventos en el campeonato de constructores", dijo el director adjunto del equipo, Bradley Lord, en el Nu Silver Arrows Radio Show. "Hay una ventaja saludable, pero absolutamente nada está hecho y decidido, y simplemente tenemos que centrarnos en llevar ambos coches a la meta lo más arriba posible. Quiero decir, eso suena muy banal, pero es nuestro trabajo cada fin de semana de carrera".

"También diría que mantener ese tipo de eficacia operativa y fluidez que hemos visto durante el último triplete, probablemente las tres carreras más exigentes en cuanto a condiciones en el garaje, temperatura, humedad y todo lo demás. En Singapur, incluso con cambios en el equipo de boxes —ya sabes, teníamos gente en el equipo de boxes que no había hecho una parada en boxes real en 15 años, que entró como sustituta por lesiones y cosas así— fuimos el equipo más rápido en el pitlane, logramos la parada más rápida por segundo fin de semana consecutivo".

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo by: Peter Fox / Getty Images

"Eso solo muestra el nivel al que el equipo está trabajando operativamente, y eso es realmente esperanzador de ver cuando entras en la parte realmente dura, la auténtica rutina del final de la temporada: viajes largos lejos de casa, lejos de la familia. Simplemente funcionando a un nivel increíblemente alto. Fue todo un motivo de orgullo para el equipo en el garaje y el grupo de paradas en boxes clavar de verdad esas paradas en cada carrera que podemos".

El rendimiento de Mercedes en las paradas en boxes no ha tenido rival hasta ahora esta temporada, ya que ha realizado el cambio de neumáticos más rápido ocho veces de 17 grandes premios (medido por el tiempo empleado en el pitlane).

Ferrari y Audi comparten la segunda posición con tres mejores tiempos cada uno. En el otro extremo del espectro, la nueva escuadra Cadillac entró en el top 10 solo en el GP de Canadá, con la sexta parada en boxes más rápida, y en Italia, donde solo se realizaron nueve paradas en boxes.

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