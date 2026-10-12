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"Una almohada bajo el trasero": cómo quiere Wolff ayudar a Antonelli con los límites de pista

Andrea Kimi Antonelli ha tenido dificultades para respetar los límites de la pista, pero el jefe de Mercedes F1, Toto Wolff, tiene una idea para solucionarlo.

Benjamin Vinel
Benjamin Vinel
Publicado:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

El director del equipo Mercedes, Toto Wolff, ha bromeado diciendo que Andrea Kimi Antonelli necesita "una almohada debajo del trasero" para ver mejor las líneas blancas de la pista, tras el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1.

En la carrera de Marina Bay, el líder del Mundial excedió los límites de la pista en cuatro ocasiones. La sanción teórica por llegar a una cuarta infracción es una penalización de cinco segundos, pero se libró de ella, dado que una de esas salidas se debió a que perdió el control por problemas de frenos.

Una sanción de ese tipo no le habría costado nada al líder del campeonato —terminó tercero con una cómoda ventaja de 16 segundos sobre Lando Norris —, pero el riesgo aún dejó a Wolff un poco más inquieto de lo que le hubiera gustado.

Cuando Motorsport.com le preguntó si estábamos asistiendo a una fase diferente en la evolución de Antonelli, dado que el italiano ha estado limitando los daños con un coche menos dominante últimamente, Wolff reconoció: "Creo que es una buena fase porque, tal y como dices, al principio teníamos un coche que fue dominante durante largos periodos, y él sacó el máximo partido de él".

"Pero luego sacamos a pista en Kuala Lumpur un monoplaza que no era fácil de pilotar, que era más lento, y creo que el trabajo realizado durante el fin de semana por los dos pilotos hizo que el coche en la carrera de Singapur no estuviera mal", siguió el jefe de los de Brackley..

"¿Era Antonelli tan rápido como debería haber sido? Con la mejora, no. Pero creo que gestionó bien la carrera, mantuvo la calma, salvo por algunos casos en los que se salió de los límites de la pista, para lo cual tengo una buena estrategia: le voy a poner una almohada del hotel debajo del trasero, para que pueda ver realmente la pista. Porque creo que no la ve. Eso nos preocupa. A mitad de carrera ya llevábamos tres infracciones, pero también demuestra que está llevando el coche al límite".

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto de: Joe Portlock / Getty Images

"Creo que la forma en que ha pilotado demuestra madurez y es buena. Hablamos de ello y me dijo: 'Solo tengo que mantener la calma aquí y asegurarme de terminar la carrera'. Así que, manejar un coche difícil en esta fase, e intentar desarrollarlo y aprender, está bien".

En la vuelta 32, Antonelli informó, "siento que se me escapa algo entre los pies", refiriéndose a un líquido, lo que suscitó brevemente preocupaciones sobre la fiabilidad, pero Mercedes no detectó nada destacable en los datos. Al dirigirse a los medios de comunicación momentos después de la carrera, Wolff tampoco tenía más información.

"En cuanto al líquido que había, no lo sabemos", dijo el austriaco. "Sospechamos que fue la botella de bebida la que se derramó, o que tenía una fuga, pero él debería haberlo sabido si fuera así".

Sin embargo, sí había una explicación para la queja de Antonelli de que el pedal de freno estaba "tan largo" que "no tenía frenos".

"La otra cuestión es que se le calentaron los frenos, creo que fue después de la parada, y por eso el pedal se quedó más largo, para recuperarse inmediatamente después, cuando el aire volvió a enfriarlos", explicó Wolff.

El podio de Antonelli, sumado al último contratiempo de George Russell, significa que el joven tendrá una remota posibilidad de hacerse con el título mundial en el Gran Premio de Estados Unidos de la próxima semana.

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