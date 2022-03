El reto más grande de Mercedes desde que volvió a la F1 en 2010

Cargar el reproductor de audio

El nombre de Mercedes ha estado vinculado a la máxima categoría del automovilismo durante las últimas décadas de forma constante, en un inicio como motorista y desde 2010 como equipo de carreras, algo que en el pasado ya habían hecho, concretamente en 1954 y 1955.

Si bien es cierto que los alemanes consiguieron muy buenos resultados en esa primera etapa, con nueve victorias y 17 podios en 12 grandes premios, los altos cargos de Mercedes decidieron desaparecer de la escena del automovilismo y el equipo de Fórmula 1 no pudo continuar.

Varias décadas después, la empresa decidió regresar al mundo del motor y también a la F1, aunque no lo hicieron como equipo, sino como motorista, cosechando de nuevo grades éxitos y llegando incluso a marcar varias épocas.

Para 2010, Mercedes vio la oportunidad perfecta para regresar como equipo y en noviembre de 2009 anunciaron la adquisición del equipo Brawn GP, la estructura que acababa de ganar el campeonato de forma totalmente sorprendente.

Con una buena base y un propulsor que habían desarrollado ellos mismos durante muchos años, los inicios del equipo germano fueron más sencillos de lo que se podría esperar cuando una escudería aterriza en una categoría tan exigente como la Fórmula 1.

Ejemplo de su instantáneo rendimiento, fueron los dos podios conseguidos en la tercera y la cuarta carrera de la temporada 2010, ambos protagonizados por Nico Rosberg, un piloto que unos años más tarde, en 2016, se coronaría como campeón del mundo junto al equipo alemán.

Antes de empezar a arrasar en 2014 con el cambio reglamentario que afectó tanto a los monoplazas como a las unidades de potencia, Mercedes terminó dos veces cuarto (2010 y 2011), una quinto (2012) y otra segundo (2013), dejándose ver ya asiduamente en las posiciones altas de la parilla.

Desde 2014 hasta 2021, la historia se cuenta rápido. Quitando momentos puntuales de Ferrari que complicaron la vida a Mercedes y la batalla de la pasada temporada en la que Red Bull le robó su primer título en ocho años al equipo germano (el de pilotos con Max Verstappen), el resto fue un auténtico paseo triunfal con muchas victorias, podios y récords.

Sin embargo, al igual que un cambio de reglas le catapultó al éxito en 2014, parece que otro cambio en el reglamento, el de este 2022, les ha quitado ese dominio que hasta hace unos cuantos meses parecía ser prácticamente indestructible.

Los nuevos coches con efecto suelo han supuesto un gran cambio en la vida de Mercedes en la F1, pasando de ser la gran referencia a ser uno de los perseguidores, una situación a la que no están nada acostumbraos y que en solo dos carreras (Bahrein y Arabia Saudí) ha evidenciado grandes debilidades en un W13 que no solo no puede competir con Ferrari y Red Bull, sino que ni tan siquiera puede acercarse.

Teniendo en cuenta las características del nuevo reglamento, que tiene como uno de sus grandes objetivos igualar el rendimiento de toda la parrilla, el desarrollo de cada equipo podría marcar la diferencia en este 2022 y también en los próximos años.

Si liderar y mantenerse al frente de una categoría como la F1 es complicado, intentar alcanzar a los equipos de delante todavía lo es más y, si estás acostumbrado a ser la referencia, aún más.

Lewis Hamilton y George Russell serán los encargados de transmitir al equipo sus sensaciones y también valorar qué es mejor para el equipo, por lo que si son más rápidos que sus rivales, eso podría decantar la balanza a su favor y, quién sabe, quizás regresar a lo más alto de la parrilla. Obviamente también dependerá de lo que hagan en la fábrica, ahora también con menos posibilidades debido al tope presupuestario.