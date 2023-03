Mercedes explica la ruptura Hamilton-Cullen y habla de su futuro

Cargar el reproductor de audio

Angela Cullen, exjugadora de la selección de hockey de Nueva Zelanda, ha sido la ayudante y entrenadora de Lewis Hamilton desde 2016, pero este viernes en el Gran Premio de Arabia Saudí, ambas partes anunciaron que separaban sus caminos.

Ninguno de los dos explicó la causa de la separación, así como tampoco especificaron qué rol tendrá Cullen a partir de ahora. Toto Wolff, director de Mercedes, ha afirmado que fue Hamilton quien tomó la determinación y explicó que apoyarán a su piloto con "cualquier decisión que quiera tomar".

"Angela ha sido parte del equipo durante mucho tiempo. Creo que en todos los equipos, ya sea en su círculo cercano, o también en un grupo más amplio, nunca hay nada quieto o congelado, ya que todos nos desarrollamos como personas y avanzamos".

"Nos desarrollamos como organización y, si las cosas ya no funcionan, tenemos que ser sinceros al respecto y cambiar algo. Angela siempre será como del equipo, es la única que tiene más voz que un coche cuando está en marcha".

"Pero, si esto es lo que [Hamilton] ha decidido, siempre le apoyaremos en todo, sea cual sea la dirección que quiera tomar", explicó Wolff.

Toto Wolff no guardará rencor a Hamilton si empieza a mirar a otros equipos de F1

Cambiando de tema, Toto Wolff aseguró no guardaría "ningún rencor" a Hamilton si evaluara un posible cambio hacia otro equipo para ganar un octavo título mundial, pero Mercedes confía plenamente en que se quedará a corto plazo.

El contrato actual de Hamilton termina a finales de la presenta temporada y el británico ha dicho en varias ocasiones que llegar a un nuevo acuerdo debería ser una simple formalidad durante el invierno. Pero tras el problemático inicio de curso con el W14, todo se ha frenado aún más.

Si bien se espera que Hamilton renueve con Mercedes, ya que se unió al equipo en 2013, Wolff dijo que el piloto es libre de buscar otras opciones por si no encuentran una solución pronto a su actual "valle de lágrimas".

"No creo que Lewis deje Mercedes. Está en una fase de su carrera en la que confiamos el uno en el otro, hemos formado un gran vínculo entre nosotros y no tenemos motivos para dudar, aunque estemos en una época complicada".

"Qué bonito será cuando salgamos de este valle de lágrimas y volvamos a tener actuaciones sólidas. Pero como piloto, si quiere ganar otro campeonato, tiene que asegurarse de que tiene el coche adecuado en sus manos".

"Si no podemos demostrar que somos capaces de darle un coche competitivo en los próximos dos años, entonces tiene que buscar en otra parte. No creo que lo haga en este momento, pero no le guardaré rencor si eso ocurre dentro de uno o dos años", concluyó el director de Mercedes.

¿A qué hora es la clasificación de hoy en Yeda?: A qué hora es hoy la clasificación de F1 de Arabia Saudí y cómo verla

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!