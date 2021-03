¿Por qué esconde Mercedes el suelo de su W12 para la F1 2021?

El director técnico de Mercedes, James Allison, explicó que ellos también están en ese juego, por lo que sus imágenes de presentación del W12 no ofrecen una idea de los cambios en esa zona del fondo plano.

“La parte que no os mostramos está en el borde del suelo”, explicó. “Ese área es la que se vio más afectada por las nuevas normativas, donde intentaron cambiar el rendimiento del coche modificando las reglas del fondo plano. Allí abajo, hay muchos detalles aerodinámicos que no estamos listos para mostrar al mundo”.

“No es porque no estén ahí, sino porque no queremos que nuestros competidores lo vean. No queremos que empiecen a probar cosas similares en sus túneles de viento, así que esta decisión nos da un par de semanas más”.

“Todos miramos muy de cerca lo que hacen nuestros competidores, por lo que sabemos que nuestros rivales también nos están observando. No tenemos que mostrarlo todavía, así que no lo haremos”.

El director técnico de la casa alemana dijo que otros cambios introducidos en el W12 fueron más obvios, incluida una “protuberancia sexy" en la cubierta del motor que oculta los desarrollos que se han realizado en la unidad de potencia.

“No se necesita mucho más que un vistazo para ver que es un viejo amigo en muchos sentidos”, dijo sobre las diferencias entre el W11 y el W12. “Es el mismo monocasco que el año pasado, la misma caja de cambios que la temporada pasada, y mucha de la estructura oculta es del año anterior”.

“Pero si se mira un poco más de cerca también se verá que hay diferencias bastante significativas. Basta con echar un vistazo al pontón y verás un bulto de aspecto bastante sexy en la cubierta del motor, que oculta parte del trabajo que nuestros amigos del departamento de unidad de potencia han hecho para conseguir más caballos de potencia de ese propulsor durante todo el año”.

“En realidad, todo el coche está vestido con ropa nueva, nuevas galas aerodinámicas, que esperamos lo conviertan en un monoplaza exitoso ".

Y aunque Allison dijo que está entusiasmado con el potencial del W12, con el que Mercedes apunta a su octavo doble título consecutivo dentro de la F1, es igualmente consciente de que los rivales tienen el potencial de reducir la distancia con ellos.

“Estamos absolutamente emocionados por todo lo que tenemos frente a nosotros, pero también ansiosos”, explicó. “A un nivel de detalle, mucho ha cambiado en estas normativas, pero realmente castigan al coche desde el punto de vista del rendimiento”.

“¿Hemos hecho lo suficiente para recuperar ese rendimiento mejor que nuestros contrincantes? Ninguno de nosotros lo sabe y, sin embargo, nos importa mucho. En esta época del año existe una ansiedad bastante alta”.

No te pierdas ningún recoveco del Mercedes F1 W12