Mercedes F1 cambiará "todos los componentes" de su coche para 2024

El fabricante alemán "ha sobrevivido" como dijo Lewis Hamilton tras Abu Dhabi a una complicada temporada 2023 en la que, a pesar de terminar segundo en el campeonato de constructores, demostraron estar muy lejos del equipo dominante, Red Bull.

El equipo se dio cuenta pronto de que había tomado una decisión equivocada con la configuración aerodinámica de su monoplaza y, aunque hicieron cambios bastante importantes a partir del GP de Mónaco, no fue suficiente como para volver a estar delante y luchar por las victorias.

Toto Wolff, director de la escudería de la estrella, una vez finalizado el fin de semana reveló la magnitud de los cambios que se están llevando a cabo en el coche que competirá en 2024.

"Estamos cambiando el concepto", dijo Wolff. "Estamos cambiando por completo la disposición del chasis, la distribución del peso y el flujo de aire".

"Quiero decir, literalmente, hay cambios en casi todos los componentes porque sólo haciendo eso, creo que tenemos una oportunidad. Podríamos equivocarnos también. Así que, entre no ganar lo que esperamos o ponernos al día y dar un gran paso adelante, todo es posible".

Ante una pregunta sobre si había optimismo o escepticismo en cuanto a si el nuevo concepto del coche sería lo suficientemente bueno como para que Mercedes volviera a la lucha por los títulos, Wolff dijo: "Nunca en mi vida me he sentido optimista sobre nada".

"Puede sonar un poco pesimista, pero es algo que siempre me ha protegido sobre la gestión de mis expectativas y que me hace empujar más duro. Porque creo que nunca es suficientemente bueno. Por eso me siento aquí con una sensación agridulce. Acabamos segundos [en el campeonato de constructores], pero perdimos el primer puesto".

Aunque Mercedes pudo celebrar el subcampeonato de constructores en el GP de Abu Dhabi del pasado fin de semana, Wolff dijo que seguía teniendo sentimientos encontrados en cuanto a 2023.

Preguntado por Motorsport.com sobre si acabar el año en segunda posición era algo que celebrar o simplemente debían seguir adelante, dijo: "Creo que tenemos que asumirlo, ser humildes al respecto y tenerlo en cuenta. Sin embargo, hay que escalar el Everest para pillar a Red Bull".

"No tengo ninguna duda de que McLaren va a estar en la pelea el año que viene, y quizás Aston Martin y otros también se sumen a la batalla".

"No debemos dejar piedra sin remover, y eso es lo que hacemos en Brixworth y Brackley. Y por muy duro que sea recordar que sólo es un segundo puesto, también es una gran oportunidad para volver y luchar por las victorias", concluyó el jefe de Mercedes en la Fórmula 1.