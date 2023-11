Russell explica cómo certificó el subcampeonato para Mercedes enfermo

El Gran Premio de Abu Dhabi 2023 de Fórmula 1 dictaría las posiciones finales en el campeonato de constructores, con una batalla encarnizada entre Ferrari y Mercedes por la segunda posición. Los alemanes disponían de cuatro puntos de ventaja sobre los italianos, y aunque por momentos eran los de rojo los que celebraban, finalmente celebraron los de Brackley.

El podio de George Russell certificó el subcampeonato del mundo para el equipo teutón, aunque no fue nada sencillo. Además de que el piloto tuvo que lidiar con los dos McLaren, Charles Leclerc y Sergio Pérez, al que sancionaron con cinco segundos, el británico reveló que estaba bastante enfermo.

Mira cómo fue la carrera del Gran Premio de Abu Dhabi 2023 de Fórmula 1: Fórmula 1 Verstappen pone el broche de oro en Abu Dhabi a su perfecto 2023

"Quizá estaba tosiendo cuatro veces por vuelta, así que era bastante, bastante complicado por eso, que no ayudó a las cosas, pero como he dicho, es un gran alivio haber traído el coche a casa en la tercera posición", reconoció el joven inglés nada más terminar la carrera. "No puedo creer que sea solo el segundo podio del año, pero estamos muy contentos de terminar la temporada de esta manera".

Sin embargo, lo más importante es que George Russell ayudó a Mercedes a batir a Ferrari para alzarse con la segunda posición en el mundial, además de llevar algunos millones más a las arcas de los teutones: "Significa muchísimo. Hay mucha gente en la fábrica, en Brackley, en Brixworth, que ha trabajado muy duro para conseguirlo, ha sido una temporada muy dura".

"He decepcionado al equipo un par de veces este año", reconoció el británico tras el Gran Premio de Abu Dhabi. "Estoy muy contento de haber cruzado la línea de meta hoy, estaba muy apretado con 'Checo' [Pérez] al final, pensé que Charles [Leclerc] iba a frenarme, pero le respeto por mantenerse limpio, y ahora podemos relajarnos".

En cuanto a su lucha con el propio mexicano, el británico se sorprendió al ver un Red Bull Racing "de la nada", y no sabía lo que sucedió: "Salí de boxes en el segundo stint de duros, y estaba gestionando un poco, pero entonces 'Checo' salió de la nada, así que no sé lo que pasó allí. Tenían un gran ritmo, ha sido muy tenso al final, los neumáticos se estaban desinflando, pero estoy muy contento de haber conseguido la segunda posición para el equipo, y seguro que todo el mundo se tomará unas copas esta noche".

Conoce cómo quedaron los mundiales de la temporada 2023 de Fórmula 1: Fórmula 1 Así acaban los mundiales de F1 2023: puntos y posiciones

Galería: las mejores imágenes de la carrera del Gran Premio de Abu Dhabi 2023 de Fórmula 1

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Oscar Piastri, McLaren MCL60 1 - 46 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Oscar Piastri, McLaren MCL60, George Russell, Mercedes F1 W14 2 - 46 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Logan Sargeant, Williams FW45, lucha con Kevin Magnussen, Haas VF-23, en la salida 3 - 46 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Los pilotos ocupan sus puestos en la parrilla tras la vuelta de formación 4 - 46 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Los pilotos dan la vuelta de formación antes de la salida 5 - 46 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Logan Sargeant, Williams FW45, Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43, se preparan para perseguir al pelotón en la salida. 6 - 46 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Oscar Piastri, McLaren MCL60, Lando Norris, McLaren MCL60, George Russell, Mercedes F1 W14, el resto de la parrilla en la salida. 7 - 46 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Oscar Piastri, McLaren MCL60, Lando Norris, McLaren MCL60, George Russell, Mercedes F1 W14, el resto de la parrilla en la salida. 8 - 46 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Oscar Piastri, McLaren MCL60 9 - 46 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Oscar Piastri, McLaren MCL60, Lando Norris, McLaren MCL60, George Russell, Mercedes F1 W14 10 - 46 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Pierre Gasly, Alpine A523, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 11 - 46 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19, Esteban Ocon, Alpine A523 12 - 46 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Haas VF-23, Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Daniel Ricciardo, AlphaTauri AT04 13 - 46 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL60, George Russell, Mercedes F1 W14, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04 14 - 46 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Oscar Piastri, McLaren MCL60, Lando Norris 15 - 46 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL60, Oscar Piastri, McLaren MCL60, George Russell, Mercedes F1 W14 16 - 46 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Yuki Tsunoda, AlfaTauri AT04 17 - 46 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 18 - 46 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images George Russell, Mercedes F1 W14 19 - 46 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19 20 - 46 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Carlos Sainz, Ferrari SF-23 21 - 46 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Haas VF-23, Kevin Magnussen, Haas VF-23 22 - 46 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Oscar Piastri, McLaren MCL60, Lando Norris, McLaren MCL60, George Russell, Mercedes F1 W14, el resto de la parrilla en la salida. 23 - 46 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 lucha con Charles Leclerc, Ferrari SF-23 24 - 46 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Charles Leclerc, Ferrari SF-23 25 - 46 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Oscar Piastri, McLaren MCL60, Lando Norris 26 - 46 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Nico Hulkenberg, Haas VF-23, Daniel Ricciardo, AlphaTauri AT04, Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43. 27 - 46 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL60, Oscar Piastri, McLaren MCL60, George Russell, Mercedes F1 W14 28 - 46 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 29 - 46 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Pierre Gasly, Alpine A523, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19 30 - 46 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, en boxes 31 - 46 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19 32 - 46 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Alex Albon, Williams FW45 33 - 46 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Oscar Piastri, McLaren MCL60 34 - 46 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 35 - 46 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, hace una parada 36 - 46 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43 37 - 46 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, en boxes 38 - 46 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, en boxes 39 - 46 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23, hace una parada en boxes 40 - 46 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19, sale de boxes tras una parada 41 - 46 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Pierre Gasly, Alpine A523, hace una parada 42 - 46 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 43 - 46 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 44 - 46 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 45 - 46 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04, lidera Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, y Pierre Gasly, Alpine A523. 46 - 46 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

