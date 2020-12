Un día después del grave accidente de Romain Grosjean en el Gran Premio de Bahrein de Fórmula 1, la esposa del piloto, Marion, acudió a las redes sociales para hablar sobre lo ocurrido y agradecer a todo el mundo el apoyo mostrado al francés.

Grosjean todavía se encuentra en el hospital de Bahrein donde pasará una tercera noche, y se espera que le den el alta el miércoles. Según Gunther Steiner, líder del equipo, el piloto estaba de buen humor cuando lo visitó el domingo por la noche y habló por teléfono con sus hijos.

Este martes, el propio Grosjean concedió una entrevista donde dijo que quiere estar en el GP de Abu Dhabi y narró cómo vivió el accidente de manera desgarradora.

A través de su cuenta en Instagram, Marion dijo que sufría para encontrar las palabras adecuadas para expresar sus emociones.

"Obviamente, no dormí esta noche [dijo en referencia al domingo]. Y, para ser sincera, no sé qué escribir. Solo sé que es bueno hacerlo porque eso siempre me ayuda. Esta mañana, no voy a mentir, las palabras no salen fácilmente, y sé que esto le hará reír (a Romain), porque sabe lo habladora que soy”.

“Siempre escribo mucho y ahora no sé qué foto publicar.¿Qué foto publicar después de ayer? ¿Del incendio? ¿Una foto suya recibiendo ayuda? ¿Del coche? Pongo esta imagen aquí, un poco tonta, porque ambos llevamos la misma camiseta de su título en GP2”.

"Todavía duermo con ella de vez en cuando. Desearía que tuviera la palabra superhéroe en lugar de campeón para los niños, porque es difícil explicar lo inexplicable”.

En su mensaje ella agradeció el apoyo de todo el personal que socorrió a su esposo, pero también tuvo palabras para Kevin Magnussen, su compañero en Haas, así como para el presidente de la FIA, Jean Todt.

“Quiero dar las gracias al personal del coche médico. Palabras de amistad para Jean Todt y su humanidad infalible. Gracias a todos los que mostraron su apoyo, afecto, amabilidad, lo apreciamos mucho. Gracias a la familia de Jules Bianchi; su padre Philippe, quien viene a mi cabeza constantemente".

"Agradezco a Kevin Magnussen sus palabras. Al equipo de Canal + [responsable de las retransmisiones de F1 en Francia] por su amabilidad. Si olvido a alguien, lo siento".

“Muchas gracias a nuestros hijos, que lo sacaron del fuego. Gracias por tu coraje, trabajo duro, fuerza, amor y entrenamiento físico que te mantuvieron con vida".

"No fue solo un milagro, sino varios".