Vídeo: un brutal accidente e incendio detiene la F1 en Bahrein

En el GP de Bahrein hemos vivido una de esas imágenes que hacía muchísimo tiempo que no sufríamos, el de un coche preso de las llamas. En el fragor de las batallas de las primeras curvas, se vio que un coche salía disparado contra las protecciones e instantáneamente se incendiaba.

Era Romain Grosjean, que tras tocarse con el AlphaTauri de Daniil Kvyat, acabó perdiendo el control de su monoplaza y sufriendo un brutal impacto.

La carrera quedó detenida con bandera roja y la FOM no mostró nada del coche ni del piloto, lo que hacía imaginarse absolutamente todo.

Tras unos instantes de respiración cortada, de vellos de punta y miedo, la Fórmula 1 informó de que Romain Grosjean se había bajado rápidamente del monoplaza y había escapado de las llamas. Además, su equipo publicó en redes sociales el siguiente mensaje: "Hemos escuchado por la radio que Romain está fuera del coche y está bien".

El francés subió al coche médico, donde se le vio hablando con los comisarios. Parecía aturdido, pero pudo, cojeando y con ayuda, llegar por su propio pie a la camilla. Ha sido evacuado en helicóptero a un centro médico cercano para someterle a más pruebas, y aunque tendrá que pasar un chequeo para asegurarse de que el impacto no ha dejado secuelas, todos respiramos aliviados cuando vimos que había salido bien del incendio.

ACTUALIZACIÓN de Haas: "Romain tiene algunas quemaduras leves en las manos y los tobillos, pero por lo demás está bien. Está con los médicos ahora mismo".

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN de Haas: "Grosjean va al hospital con sospecha de fractura de costilla o costillas (por confirmar)".

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN de la FIA: "[Romain] está estable y está siendo trasladado en helicóptero al Hospital Militar MDF MC para una evaluación extra".

El Haas quedó completamente partido, tras atravesar el guardarraíl y, cuando más se ven las repeticiones y las imágenes, más increíble parece que no haya pasado nada grave. Afortunadamente.

"Se ha ido al hospital ahora para realizar diferente pruebas médicas, está consciente, pero tiene pequeñas quemaduras. No he podido hablar con él, no sé más. Está bien y si hay algo más, lo revisarán en el hospital", dijo su jefe, Gunther Steiner, aún en shock.

"Cuando ves algo así, no creo que puedas hacer mucho, solo deseas que haya suerte, y piensas en dónde está Grosjean y cuando uno de los chicos le vio saltando del coche, respiramos. Quiero dar las gracias a todos los comisarios de la FIA y los médicos, ha sido un trabajo sensacional lo que han hecho".

Podemos concluir que el Halo ha sido decisivo. La Fórmula 1 se puede felicitar por la introducción de ese dispositivo que tantas críticas generó (gracias, allá donde esté, a Charlie Whiting) y por la fortaleza de sus monocascos. El de Romain quedó intacto pese a todo.

Desde Motorsport.com celebramos el desenlace y deseamos una pronta recuperación de Grosjean.