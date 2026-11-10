Fórmula 1 GP de Sao Paulo

Mekies sostiene que el destino de Lawson no tiene nada que ver con él

Laurent Mekies, jefe de Red Bull F1, insiste en que Racing Bulls tomará su propia decisión respecto a la alineación de pilotos para 2027.

Benjamin Vinel Filip Cleeren

Publicado: 10 nov 2026, 8:35

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El director del equipo Red Bull, Laurent Mekies, afirma que depende de Racing Bulls, y no de él, decidir si mantienen a Liam Lawson o si ascienden a Nikola Tsolov a un puesto de piloto titular para la temporada 2027 de la Fórmula 1.

El novato Arvid Lindblad tiene asegurada una segunda temporada en el Mundial el año que viene, pero la identidad de su compañero de equipo sigue siendo una incógnita. Tsolov, aspirante al título de la Fórmula 2, era el favorito para conseguir el asiento, pero su rendimiento ha bajado tras seis victorias en la primera mitad de la temporada, en parte debido a unos resultados en clasificación por debajo de lo esperado.

Por su parte, Lawson ha sumado 89 puntos esta temporada, más del doble que cualquier otro piloto de la zona media. Ha superado a su compañero de equipo por méritos propios, tanto en clasificación como en carrera, durante las últimas cinco rondas, acumulando la friolera de 30 puntos en ese periodo —más que los 26 de George Russell—.

En las complicadas condiciones meteorológicas de Brasil, el neozelandés volvió a terminar séptimo, 36 segundos por delante del segundo mejor piloto de la zona media, Nico Hulkenberg.

Cuando se le preguntó cómo veía la situación y si Red Bull podría justificar que Racing Bulls prescindiera de un piloto que ha estado rindiendo a este nivel, Mekies respondió: "Son una serie de preguntas que habrá que dirigir a Racing Bulls una vez que hayan tomado su decisión, así que hay muchos 'y si' en el aire".

"La decisión sobre los pilotos de Racing Bulls corresponde a Racing Bulls. Y, aunque es cierto que gestionamos un programa juvenil común, nos encontramos en una situación única en la que, cuando los pilotos prometedores salen de Racing Bulls, obviamente tenemos la posibilidad de conseguir que asciendan a Red Bull Racing, como hemos hecho con Max Verstappen e Isack Hadjar. Pero cómo llegamos a ese punto depende de ellos en lo que respecta a su etapa en la F1".

Liam Lawson, Racing Bulls, Isack Hadjar, Red Bull Racing

Foto de: Srinivasa Krishnan

"En cuanto a Liam, solo puedo felicitarle por otro fin de semana muy sólido. Ha tenido un comienzo fantástico; ha hecho un trabajo excelente con nosotros en las tres carreras en las que tuvo que saltar a la pista, lo que supone un contraste increíble con respecto a su experiencia aquí hace un año, a principios de temporada. Y, sin duda, a partir de ese momento, todos hemos visto que, al volver a Racing Bulls, ha dado otro paso adelante. Y lo que ha demostrado en Brasil es la representación perfecta del gran rendimiento que está mostrando ahora".

El director del equipo Racing Bulls, Alan Permane, ha insinuado que quiere retener a Lawson. Aunque se daba por hecho que los antiguos responsables de Red Bull en la F1, Christian Horner y Helmut Marko, tenían voz y voto en este tipo de decisiones en el pasado, ambos ya no están. Por lo tanto, Mekies insiste en que ya no es así: "Ya sabes, hay una diferencia entre dar una opinión y tener que tomar una decisión. Yo no tengo que tomar ninguna decisión".

Al ser presionado para que diera su opinión real sobre el asunto, el francés replicó sonriendo: "Acabo de pasar tres minutos intentando explicar que es una decisión de Racing Bulls. No voy a expresar públicamente mi opinión para que se convierta en una decisión de Red Bull Racing, no, no, es una decisión de Racing Bulls. Tienen todos los datos, tienen mucha experiencia".

"Alan es un tipo estupendo, entiende las carreras mejor que la mayoría. Probablemente sea justo que estos chicos se lo tomen con calma, porque desde la perspectiva de Red Bull, no hay motivo para precipitarse".

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