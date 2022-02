Haas quita a Uralkali de su decoración para el último día de test

"Mi opinión es que no debería ir, no iré, creo que no es correcto correr en ese país. Lo siento por la gente inocente que está perdiendo la vida, siendo asesinada por razones estúpidas bajo un liderazgo muy extraño y loco", explicó el alemán.

"Estoy seguro de que es algo de lo que hablaremos, pero como he dicho, como GPDA aún no nos hemos reunido, pero estoy sorprendido y triste al ver lo que está pasando. Ya veremos en adelante, pero mi decisión ya está tomada", zanjó.