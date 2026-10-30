Fórmula 1 GP de México

Ferrari, Red Bull, McLaren y tres equipos más presentan sus mejoras para México

En total, seis de los once equipos de F1 han presentado novedades para México, pero la lista de componentes es reducida en comparación con otras carreras.

Guilherme Longo

Editado: 30 oct 2026, 17:16

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La Federación Internacional de Automovilismo (FIA) ha dado a conocer a primera hora de la tarde de este viernes 30 de octubre la lista de actualizaciones que han traído los equipos para el Gran Premio de México 2026 de la Fórmula 1.

Seis de las 11 escuderías cuentan con novedades para el Autódromo Hermanos Rodríguez, entre ellas Audi, Ferrari y Red Bull.

Debido al reto particular que plantea el Autódromo Hermanos Rodríguez, situado a más de 2.200m sobre el nivel del mar, no se recomienda a los equipos que traigan paquetes de actualizaciones extensos para el circuito en este fin de semana. Por ello, incluso aquellos que sí los han traído, solo han presentado pequeñas novedades.

McLaren, actual campeón de constructores, presentó solo una actualización, centrada en las exigencias del circuito mexicano, con aberturas de refrigeración más grandes para la unidad de potencia en la cubierta del motor. Red Bull, Ferrari y Racing Bulls también siguieron este camino.

Red Bull, además de aumentar las aberturas de refrigeración, ha incorporado nuevas aberturas, ampliando así el espacio ocupado. El equipo de Max Verstappen e Isack Hadjar también ha modificado la geometría de los pontones laterales para mejorar el flujo de aire hacia el conducto del radiador.

Racing Bulls también ha incorporado una mayor superficie de refrigeración en la parte trasera del monoplaza de Liam Lawson y Arvid Lindblad, en respuesta a las exigencias del circuito y a las altas temperaturas que se esperan para este fin de semana.

Por su parte, el equipo Audi ha introducido una actualización centrada en el deflector del conducto de frenos trasero, con el objetivo de aumentar la carga aerodinámica generada en esa zona y mejorar así el rendimiento aerodinámico general del coche.

Por último, Alpine presenta una nueva configuración de las aletas del escape para adaptarse a las exigencias aerodinámicas y climáticas del circuito mexicano.

Mientras que Mercedes, Aston Martin, Haas F1, Williams y Cadillac llegan a México con el mismo paquete que compitieron la pasada semana en Austin, o con modificaciones que ya han usado en carreras anteriores y que, por lo tanto, no cuentan como novedades.

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