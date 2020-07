Ferrari se fue del GP de Estiria, segunda prueba del mundial de F1 2020, con cero puntos en casillero y un accidente entre sus dos pilotos en la curva 3 de la primera vuelta.

A pesar del papelón y de los duros comentarios que han tenido que sufrir en los periódicos italianos este lunes, los de Maranello quieren seguir centrados e intentar entender cuál es el problema de un monoplaza que no solo no les ha hecho avanzar, si no que les ha metido entre los mejores de la zona media de la parrilla.

Ferrari llegará quinto en el Mundial de constructores al GP de Hungría, tercera cita de la temporada. Pero, después del varapalo de este fin de semana, donde llevaron unas actualizaciones adelantadas, mucho tendrán que cambiar las cosas.

El coche estudiado por Simone Resta –que pensaba incluir un morro estrecho estilo Mercedes– se "paró" porque en el túnel de viento no daba la ventaja que se veía en otros monoplazas. Pero Ferrari, junto a Haas, Alfa Romeo y Williams, es la única que sigue manteniendo su configuración aerodinámica antigua, mientras que los demás han optado por los morros estrechos.

En el Ferrari no se verá ese morro en Hungría, sino en Silverstone, pero en Budapest se introducirá la segunda parte del paquete de novedades del SF1000. En Estiria estuvieron el alerón delantero más descargado y el nuevo fondo plano, y esta semana aparecerán modificaciones en el vientre del coche, con nuevos flujos internos.

Los técnicos del Cavallino tratan como locos de encontrar dónde se genera el drag (resistencia al avance) que impide que el coche no sea veloz en recta. Parece que la configuración del sistema de refrigeración con paquetes radiantes superpuestos entre sí puede producir un bloqueo aerodinámico.

La extracción de aire caliente de los laterales parece no ser tan eficiente como hace falta, por lo que podríamos ver un Ferrari en Hungría que 'respire' mejor. Ya el pasado fin de semana vimos una extracción de aire mejorado respecto al GP de Austria, pero en el Hungaroring se colocarán de manera diferente los radiadores y no se descarta que toque algo del motor, como en el pasado.

Es lógico pensar que se rediseñen los escapes para dejar un canal de salida del aire más grande y con más velocidad de extracción. De hecho, Ferrari introducirá modificaciones sustanciales que podrían cambiar el comportamiento del coche, finalmente.

