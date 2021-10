'¿Hay alguien al nivel de Hamilton y Verstappen?', por Manu Franco

Recuerdo su cara mirándome como su fuera un chiflado. Esa fue la primera vez que dudé, porque si Roberto Merhi, piloto de Fórmula 1 y uno de los tipos con más talento natural para llevar un coche de carreras que conozco, te dice que Valtteri Bottas es un grandísimo piloto, pues… a lo mejor tiene razón.

Ya lo dice Luis Enrique, ellos son los que saben, los periodistas sabemos poco o nada de las cosas que escribimos, aunque hayamos estudiado muchos años y dedicado nuestra vida a este oficio.

Después me pasó otra vez en un programa de radio, participaba en el Carrusel Deportivo narrando las carrera cuando uno de mis compañeros alabó al piloto finadles. Incluso llegó a decir que le pondría las cosas muy difíciles a Lewis Hamilton. El que lo dijo es un periodista de larga trayectoria, mucho más que la mía, por supuesto, que apenas he salido de Valdemorillo dos o tres veces, y se indignó cuando se me ocurrió decir que Bottas es un piloto de segundo nivel. Locuras mías.

Pero yo soy de esas personas que dudan mucho, mas aún cuando otras personas que pueden saber más que tu te dicen lo contrario de lo que tu piensas o sientes. Pero… Un caso contrario es el de Checo Pérez, quizá llevado por la afinidad personal, de idioma, el cariño que siempre he sentido por el piloto mexicano desde aquellos tiempos en los que junto a Jaume Sallares viajamos en coche por las carreteras de Corea camino al ¿desaparecido? Mopko, (¡qué circuito aquel si hubiera estado en Madrid!). Pero no solo porque Sergio desde que apareció por el mundial de F1 demostró capacidad y talento, saber cuidar los neumáticos, llevar un Sauber a altas cotas, hacer podios con el Force India, luchar contra Alonso por la victoria en Malasia y ahora llegar a Red Bull.

Ahí pensaba que le iba a poner las cosas más complicadas a Max Verstappen, aunque sabiendo cómo funciona Red Bull y lo que hicieron en Toro Rosso cuando el holandés compartió equipo con Carlos Sainz (hablamos incluso de chasis diferentes en algunos grandes premios, según cuentan algunos…) pues también se pueden explicar ciertas diferencias.

Es evidente que en un caso y en otro, Mercedes y Red Bull, el primer piloto está claro. Y es evidente, el equipo está con un piloto ante todo y sobre todo, pero también es verdad que el nivel de pilotaje que están mostrando es impresionante y muy por encima del resto de sus rivales, y por supuesto de sus compañeros de escudería.

En la pasada carrera de Austin, Pérez se quedó a 42.223s de Verstappen y Bottas a 1:18.795s de Hamilton, una barbaridad bajo mi humilde punto de vista. Esa diferencia entre compañeros de escudería no se vio en ningún otro equipo y deja bien claro el momento en el que se encuentran Hamilton y Verstappen.

El inglés hizo una gran carrera y estuvo a punto de llegar a entrar en la posibilidad de adelantar a Verstappen, pero finalmente en Red Bull tenían algo guardado y en ese juego también están ambas escuderías intentando encontrar algo que les dé ese extra para poder ganar el título más allá del talento descomunal de ambos pilotos.

La pregunta que me hago y para la que no tengo respuesta más allá de la evidencia de Fernando Alonso, es si algún piloto, con un coche similar, podría estar ahora mismo en esa lucha con estos dos monstruos.

Esa es la pena de la F1 y también una de sus grandezas, si no hay coche, no se puede saber el nivel real de los pilotos (el mismo Verstappen ha logrado este año nueve de sus doce poles, por ejemplo). Entre mis favoritos, apuesto por Sainz, claro está, quizá George Russell o el mejor Daniel Ricciardo… el tiempo dirá.

Ahora bien, Bottas… Saludos y hasta la próxima queridos lectores. Y abrazos, Rober ;)