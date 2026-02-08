Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Recomendado para ti

Aprilia reconoce que Ducati seguirá siendo "la referencia" en MotoGP 2026

MotoGP
MotoGP
Test oficial de Sepang
Aprilia reconoce que Ducati seguirá siendo "la referencia" en MotoGP 2026

Presentación del McLaren MCL40 para F1 2026: horario y cómo ver hoy en directo

Fórmula 1
Fórmula 1
Presentación de Cadillac para la F1 2026
Presentación del McLaren MCL40 para F1 2026: horario y cómo ver hoy en directo

Presentación de Aston Martin F1: horario y cómo ver hoy en directo el AMR26 de Alonso

Fórmula 1
Fórmula 1
Presentación de Aston Martin para la F1 2026
Presentación de Aston Martin F1: horario y cómo ver hoy en directo el AMR26 de Alonso

Test de F1 2026 en Bahrein: horarios, cómo ver, pilotos, reglas y más

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
Test de F1 2026 en Bahrein: horarios, cómo ver, pilotos, reglas y más

Mercedes-Benz Clase V Marco Polo 2026: camper con mejoras patentes

Coches
Coches
Mercedes-Benz Clase V Marco Polo 2026: camper con mejoras patentes

Vídeo: así fue el polémico anuncio de Cadillac F1 en la Super Bowl y Times Square

Fórmula 1
Fórmula 1
Vídeo: así fue el polémico anuncio de Cadillac F1 en la Super Bowl y Times Square

Cadillac presenta el F1 de Bottas y Pérez para 2026 durante la Super Bowl

Fórmula 1
Fórmula 1
Cadillac presenta el F1 de Bottas y Pérez para 2026 durante la Super Bowl

Bortoleto es paciente con Audi, pero tiene un objetivo claro: "Quiero ganar"

Fórmula 1
Fórmula 1
Bortoleto es paciente con Audi, pero tiene un objetivo claro: "Quiero ganar"
Fórmula 1 Test de pretemporada en Barcelona

Este es el mecánico con el trabajo más estresante del pitlane de la F1

El operador del gato delantero en una parada en boxes de F1 tiene uno de los trabajos más estresantes del paddock; esto es lo que se necesita para convertirse en uno.

Owen Bellwood
Publicado:
Añadir como fuente principal
Aston Martin F1, práctica del pit stop

Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Una parada en boxes de Fórmula 1 es una demostración cuidadosamente coreografiada de precisión, agilidad y velocidad, en la que los equipos sustituyen los cuatro neumáticos, realizan ajustes en el alerón delantero y devuelven el coche a la pista en apenas unos segundos. En total, una parada requiere alrededor de 20 personas desempeñando diferentes funciones, pero hay un rol más estresante que el resto.

En cada parada, tres mecánicos trabajan en cada rueda, dos personas mantienen el coche estable, dos están preparadas para realizar cualquier ajuste necesario en el alerón, una levanta la parte trasera del coche y otra tiene el trabajo más intenso de todos: situarse delante de un monoplaza de aproximadamente 768 kg mientras se detiene de golpe a escasos centímetros de sus pies. Ese puesto es, por supuesto, el del operador del gato delantero.

"Es un rol bastante valiente", dijo Mark Lowe, director deportivo del equipo TGR Haas F1 Team. "Tienes un coche viniendo hacia ti a 80 km/h y, aunque el piloto cuenta con un panel de parada, que está por encima de una de las ruedas delanteras y le sirve de referencia, también utiliza el gato delantero para alinearse y asegurarse de que está bien colocado en el box y se detiene en el punto correcto".

Por supuesto, ha habido momentos en los que la parada ha salido mal: ¿quién puede olvidar a Lance Stroll llevándose por delante a su operador del gato delantero en el Gran Premio de Emilia Romaña de 2020, con el mecánico saliendo despedido hacia atrás tras el impacto?

Siempre que eso no ocurra, el gato eleva la parte delantera del coche y los mecánicos que lo rodean pueden ponerse manos a la obra para trabajar en las cuatro ruedas.

Esteban Ocon, Haas F1 Team

Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

"Una vez que todas las ruedas están correctamente montadas, el operador del gato delantero tiene que retirar el gato lo más rápido posible para que el coche no se retrase", añadió Lowe.

Para llevar a cabo este esfuerzo explosivo, los operadores del gato deben cumplir con ciertos requisitos generales de altura y también trabajan para perfeccionar la parada de forma repetida a lo largo de la temporada.

"En cada carrera también hacemos paradas en boxes en vivo durante las sesiones de entrenamientos para que el equipo se acostumbre a que un coche entre en el box y salga como lo haría durante una carrera", añade Lowe. "Practicamos muchos escenarios diferentes, como qué hacer si falla un gato, quién intervendrá y qué hará".

Además de todo eso, el operador del gato también tiene una gran cantidad de otras tareas que completar durante un fin de semana de carrera, ya que este no es su único trabajo dentro del equipo.

"Todos los miembros del pit crew tienen, en la práctica, un rol principal y su posición en el equipo de paradas es algo adicional", explicó Lowe. "El pit crew está formado por mecánicos, técnicos de garaje y electricistas".

Te puede interesar:

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior Antonelli ve el cambio de reglas como una ventaja para los rookies
Siguiente artículo Stella calma a la F1: los miedos por la fiabilidad del 2026 ya se esfuman

Mejores comentarios

Más de
Owen Bellwood

Por qué Norris cree que las reglas de la F1 2026 "crearán más caos"

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Barcelona
Por qué Norris cree que las reglas de la F1 2026 "crearán más caos"

Haas descubre un problema de fiabilidad "más grave" y trabaja para resolverlo

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Barcelona
Haas descubre un problema de fiabilidad "más grave" y trabaja para resolverlo

Audi aplaude el sonido "más agresivo" de los motores de la F1 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
Presentación de Audi para la F1 2026
Audi aplaude el sonido "más agresivo" de los motores de la F1 2026

Últimas noticias

Aprilia reconoce que Ducati seguirá siendo "la referencia" en MotoGP 2026

MotoGP
MGP MotoGP
Test oficial de Sepang
Aprilia reconoce que Ducati seguirá siendo "la referencia" en MotoGP 2026

Presentación del McLaren MCL40 para F1 2026: horario y cómo ver hoy en directo

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Presentación de Cadillac para la F1 2026
Presentación del McLaren MCL40 para F1 2026: horario y cómo ver hoy en directo

Presentación de Aston Martin F1: horario y cómo ver hoy en directo el AMR26 de Alonso

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Presentación de Aston Martin para la F1 2026
Presentación de Aston Martin F1: horario y cómo ver hoy en directo el AMR26 de Alonso

Test de F1 2026 en Bahrein: horarios, cómo ver, pilotos, reglas y más

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
Test de F1 2026 en Bahrein: horarios, cómo ver, pilotos, reglas y más