Este es el mecánico con el trabajo más estresante del pitlane de la F1

Una parada en boxes de Fórmula 1 es una demostración cuidadosamente coreografiada de precisión, agilidad y velocidad, en la que los equipos sustituyen los cuatro neumáticos, realizan ajustes en el alerón delantero y devuelven el coche a la pista en apenas unos segundos. En total, una parada requiere alrededor de 20 personas desempeñando diferentes funciones, pero hay un rol más estresante que el resto.

En cada parada, tres mecánicos trabajan en cada rueda, dos personas mantienen el coche estable, dos están preparadas para realizar cualquier ajuste necesario en el alerón, una levanta la parte trasera del coche y otra tiene el trabajo más intenso de todos: situarse delante de un monoplaza de aproximadamente 768 kg mientras se detiene de golpe a escasos centímetros de sus pies. Ese puesto es, por supuesto, el del operador del gato delantero.

"Es un rol bastante valiente", dijo Mark Lowe, director deportivo del equipo TGR Haas F1 Team. "Tienes un coche viniendo hacia ti a 80 km/h y, aunque el piloto cuenta con un panel de parada, que está por encima de una de las ruedas delanteras y le sirve de referencia, también utiliza el gato delantero para alinearse y asegurarse de que está bien colocado en el box y se detiene en el punto correcto".

Por supuesto, ha habido momentos en los que la parada ha salido mal: ¿quién puede olvidar a Lance Stroll llevándose por delante a su operador del gato delantero en el Gran Premio de Emilia Romaña de 2020, con el mecánico saliendo despedido hacia atrás tras el impacto?

Siempre que eso no ocurra, el gato eleva la parte delantera del coche y los mecánicos que lo rodean pueden ponerse manos a la obra para trabajar en las cuatro ruedas.

Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

"Una vez que todas las ruedas están correctamente montadas, el operador del gato delantero tiene que retirar el gato lo más rápido posible para que el coche no se retrase", añadió Lowe.

Para llevar a cabo este esfuerzo explosivo, los operadores del gato deben cumplir con ciertos requisitos generales de altura y también trabajan para perfeccionar la parada de forma repetida a lo largo de la temporada.

"En cada carrera también hacemos paradas en boxes en vivo durante las sesiones de entrenamientos para que el equipo se acostumbre a que un coche entre en el box y salga como lo haría durante una carrera", añade Lowe. "Practicamos muchos escenarios diferentes, como qué hacer si falla un gato, quién intervendrá y qué hará".

Además de todo eso, el operador del gato también tiene una gran cantidad de otras tareas que completar durante un fin de semana de carrera, ya que este no es su único trabajo dentro del equipo.

"Todos los miembros del pit crew tienen, en la práctica, un rol principal y su posición en el equipo de paradas es algo adicional", explicó Lowe. "El pit crew está formado por mecánicos, técnicos de garaje y electricistas".