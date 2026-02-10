McLaren F1 y Williams, en pista antes del test de Bahrein con un filming day

Para verlo en pista tuvimos que esperar hasta el tercer día del Shakedown de Barcelona, que fue a verla cerrada. Luego, para admirarlo con su nuevo diseño, la decoración de 2026, tuvimos que esperar hasta ayer, en la víspera del primer test oficial de la nueva temporada de Fórmula 1. Y hoy, el McLaren MCL40 ha salido ya a pista en Sakhir, y con su diseño definitivo.

La escudería de Woking lo ha hecho aprovechando el primero de los dos 'filming day' que los equipos de Fórmula 1 tienen a su disposición a lo largo del año. Se han recorrido 200 kilómetros para las grabaciones comerciales, aprovechando la nueva decoración, pero también para comprobar que todos los sistemas del coche funcionaban perfectamente, de cara al primer día de pruebas previsto para este miércoles.

Al volante del monoplaza diseñado por el equipo dirigido por Rob Marshall se alternaron Lando Norris y Oscar Piastri, los dos pilotos titulares. El actual campeón del mundo rodó por la mañana, mientras que el australiano lo hizo por la tarde. 100 kilómetros cada uno para estar a la par, tal y como lo estarán también durante el curso 2026.

McLaren ha confirmado que este año volverá a tratar a Norris y Piastri de la misma manera, a pesar de que el inglés ganó el título mundial en 2025. Mientras tanto, este miércoles solo su compañero australiano saldrá a pista. El segundo día estará dedicado por completo a Norris, mientras que el tercero veremos a ambos en el MCL40, con Norris por la mañana y Piastri por la tarde.

Pero el protagonista no ha sido solo McLaren, puesto que hoy en Bahréin hemos podido apreciar otro monoplaza con la decoración definitiva, y que aún no habíamos visto en acción hasta ahora. El Williams FW48, tras saltarse el Shakedown de Montmeló que tuvo lugar a finales de enero, realizó el suyo propio en Silverstone y hoy ha aprovechado su primer 'filming day'.

Al igual que McLaren, los de Grove también han alternado a sus dos pilotos titulares, con Carlos Sainz rodando por la mañana y Alex Albon tomando el relevo del madrileño por la tarde, con 100 kilómetros para cada uno. Recordemos que en ambas sesiones se utilizaron neumáticos Pirelli 'demo', es decir, compuestos de demostración que no se utilizan durante la temporada.