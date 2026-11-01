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McLaren F1 reconoce su gran error de 2026: "Tenemos que asumir la responsabilidad"

Andrea Stella reconoce que el McLaren MCL40 es demasiado difícil de pilotar al límite, pese a haber mejorado más de un segundo durante 2026. El equipo admite que priorizó la carga aerodinámica sobre la facilidad de conducción y ya trabaja para corregirlo de cara a 2027.

Roberto Chinchero

Publicado: 1 nov 2026, 14:30

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McLaren sigue lidiando con un problema que está condicionando seriamente la segunda mitad de la temporada. El MCL40 es un monoplaza competitivo, pero extremadamente difícil de aprovechar cuando los pilotos intentan acercarse al límite absoluto. Esa es la explicación que ofreció Andrea Stella tras la clasificación del Gran Premio de Ciudad de México, que terminó con Lando Norris en sexta posición y Oscar Piastri en la decimotercera.

Un resultado por debajo del potencial del coche que el director del equipo no trató de justificar atribuyéndolo exclusivamente a las dificultades de sus pilotos.

"Hay dos aspectos que debemos tener en cuenta", explicó Stella. "El primero es que el equipo debe asumir la responsabilidad de haber construido un coche difícil de pilotar al límite. Cuando nuestros pilotos intentan aprovechar el 99% de su potencial, el monoplaza es capaz de ofrecer un buen rendimiento. Lo vimos en los Libres 3 y en las primeras fases de la clasificación. Pero cuando buscan ese último 1%, de repente el tiempo por vuelta desaparece, y lo hace de una manera muy difícil de recuperar".

Un comportamiento que queda reflejado en un dato significativo: de los últimos cuatro intentos de Norris en la Q3, entre Austin y México, solo consiguió completar uno. Una situación que también se repitió con Piastri, que se mostró competitivo y confiado hasta la Q2, cuando el comportamiento del monoplaza cambió repentinamente.

Sin embargo, Stella también quiso destacar la otra cara del problema.

"Este es el coche que tenemos a nuestra disposición, y es más competitivo de lo que indican la sexta y la decimotercera posición. Aunque sea difícil extraer el 100%, tanto el equipo como los pilotos tenemos la responsabilidad de conseguir los resultados que nuestro potencial nos permite alcanzar".

Foto de: AG Photo

La decisión técnica que ha condicionado la temporada

La parte más interesante del análisis de Stella tiene que ver con las razones que han llevado a McLaren a disponer de un monoplaza tan complicado. El director del equipo admitió que, durante el desarrollo del MCL40, la escudería priorizó deliberadamente la búsqueda de carga aerodinámica por encima de la mejora de la facilidad de conducción.

Una decisión relacionada también con las circunstancias en las que McLaren afrontó el nuevo ciclo reglamentario. Según Stella, la lucha por el Mundial de 2025 y su condición de equipo cliente provocaron un retraso inicial equivalente a unos tres meses en términos de conocimientos técnicos y rendimiento.

"Durante esta temporada hemos intentado principalmente mejorar el rendimiento, sin centrarnos necesariamente en los aspectos relacionados con la facilidad de conducción, porque considerábamos que aumentar la carga aerodinámica nos haría más competitivos. Y creo que esa valoración fue correcta".

Los números parecen darle la razón. Stella cifró en más de un segundo la mejora del MCL40 respecto al inicio del campeonato. Sin embargo, ese progreso en los tiempos por vuelta no ha venido acompañado de una mejora equivalente en la facilidad con la que Norris y Piastri pueden aprovechar el potencial disponible.

"Ahora hemos llegado a un punto en el que debemos perseguir ambos objetivos: seguir aumentando la carga aerodinámica, pero también mejorar la facilidad de conducción".

Se trata de una indicación que afecta directamente al proyecto de 2027. Stella confirmó que el equipo está trabajando en esa dirección tanto en el apartado aerodinámico como en el mecánico, aunque reconoció que las características de los monoplazas de 2026 hacen especialmente complicado intervenir en el comportamiento del coche.

Lando Norris, McLaren

Foto di: Manuel Eletto / Getty Images

No es solo una cuestión de neumáticos

Stella también rechazó la interpretación de que las dificultades de McLaren se deban principalmente a la preparación de los neumáticos. El caso de Piastri en la Q2, cuando las gomas se mantuvieron demasiado calientes a pesar de dedicar una vuelta y media a enfriarlas, representa una anomalía que el equipo deberá investigar, pero no explica por sí sola todo lo sucedido.

"Sería demasiado fácil utilizar los neumáticos como excusa, pero no estaríamos siendo sinceros con nosotros mismos. Creo que debemos buscar algo más en el comportamiento del coche".

La convicción de que el MCL40 es especialmente difícil de pilotar también surge de la comparación con sus rivales. Stella explicó que el equipo ha analizado las imágenes de las cámaras onboard de otros monoplazas e incluso ha solicitado una valoración independiente a Leonardo Fornaroli. El piloto italiano confirmó la impresión de que el McLaren es más nervioso y difícil de controlar.

El problema no afecta exclusivamente al equipo de Woking. Stella mencionó también las dificultades que han sufrido Hamilton, Leclerc y Verstappen, subrayando que los monoplazas de nueva generación son, en general, complicados de llevar al límite. Sin embargo, McLaren parece encontrarse entre los equipos más afectados por esta situación.

"Creemos que hemos comprendido cuál es la razón técnica fundamental. Ahora debemos trabajar no solo para mejorar el rendimiento, sino también para conseguir que sea más fácil aprovecharlo".

Andrea Stella, McLaren

Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

La carrera y la incógnita de los adelantamientos

Las dificultades de la clasificación amenazan con tener consecuencias importantes también en la carrera del domingo. Stella recordó que McLaren está inmerso en lo que definió como un "minicampeonato" con Red Bull, una batalla en la que cada punto puede resultar decisivo.

"No podemos seguir tropezando cuando intentamos sacar el máximo partido del coche. Tenemos que ser capaces de materializar el potencial que tenemos".

Sin embargo, la remontada de Norris y Piastri podría verse complicada por las características del circuito mexicano y, sobre todo, por el comportamiento de las unidades de potencia de 2026.

Stella no está especialmente preocupado por la posibilidad de rodar en tráfico, aunque reconoce que seguir a varios monoplazas podría dificultar la gestión de las temperaturas. Según el director del equipo, el MCL40 cuenta con las características necesarias para competir también en esas condiciones. La verdadera incógnita, en cambio, es la posibilidad de generar una diferencia de velocidad suficiente para completar los adelantamientos.

"Con este reglamento y el comportamiento de las unidades de potencia, será interesante comprobar hasta qué punto los monoplazas conseguirán realmente generar una diferencia de velocidad suficiente para adelantarse. La forma en la que se entrega la potencia del MGU-K en función de la velocidad podría no generar una ventaja adecuada para completar el adelantamiento".

Una preocupación que coincide con las valoraciones de otros pilotos, empezando por Charles Leclerc, quien considera que las posiciones ganadas en las tres primeras curvas podrían resultar extremadamente difíciles de modificar durante el resto de la carrera.

Oscar Piastri, McLaren

Foto di: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Para McLaren, el problema es especialmente importante. Norris y Piastri tendrán que remontar desde posiciones inferiores al potencial real del MCL40, en un circuito en el que disponer de un mejor ritmo podría no ser suficiente para superar a sus rivales.

El desafío inmediato consiste en limitar los daños en la clasificación del Mundial de Constructores, pero el análisis de Stella apunta inevitablemente mucho más allá. McLaren ha demostrado que sabe desarrollar un monoplaza a gran velocidad. Ahora debe afrontar un reto diferente: conseguir que los pilotos puedan aprovechar hasta el último ápice de rendimiento que han logrado encontrar sus ingenieros.

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